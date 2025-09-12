Lucia Regna e la sentenza di assoluzione all'ex che la massacrò, Procura impugna decisione che spiazza tutti

La Procura di Torino impugna la sentenza del tribunale che ha assolto l’ex compagno di Lucia Regna per il reato di maltrattamenti. L’uomo è stato condannato, invece, a un anno e mezzo per il reato di lesioni. La donna, 44 anni, è stata massacrata di botte. Secondo il giudice del tribunale di Torino l’imputato “va compreso” perché il suo sarebbe stato “uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane”.

La Procura impugna la sentenza del tribunale di Torino

Nel mese di giugno 2025 il tribunale di Torino ha emesso la sentenza di primo grado contro l’ex compagno di Lucia Regna, 44 anni, massacrata di botte dall’uomo. La Procura, rappresentata dal pm Barbara Bardellino, aveva contestato il reato di maltrattamenti e lesioni e chiesto una condanna a quattro anni e mezzo, ma il giudice Paolo Gallo ha condannato l’imputato solamente a un anno e mezzo in riferimento al reato di lesioni, senza considerare i maltrattamenti.

Le motivazioni della sentenza sono state rese note giovedì 11 settembre da La Stampa. Il procuratore aggiunto Cesare Parodi, intervistato da Tagadà su La7, ha riferito che la Procura ha scelto di impugnare la sentenza.

“Purtroppo, spesso ci sono delle assoluzioni perché il reato di maltrattamenti ha una fattispecie estremamente indefinita”, ha spiegato Parodi, ma “quello che purtroppo ci ha molto colpito (…) è il linguaggio che è stato utilizzato“.

Quindi la Procura intende chiedere “alla Corte d’appello, se al caso la Cassazione” se il linguaggio oggetto della contestazione – che Parodi ritiene “non in linea a quei principi espressi anche dalla Corte europea” – sia condivisibile o meno.

Le motivazioni

Come anticipato, giovedì 11 settembre La Stampa ha reso pubbliche le motivazioni della sentenza del processo di primo grado a carico dell’ex compagno di Lucia Regna, sul banco degli imputati con l’accusa di maltrattamenti e lesioni, reati contestati dalla Procura che aveva chiesto 4 anni e mezzo.

Il giudice aveva assolto l’uomo dal reato di maltrattamenti e lo aveva condannato a un anno e mezzo per lesioni. Nelle motivazioni si legge che l’imputato si sentiva “vittima di un torto” in quanto Regna aveva un’altra relazione, per questo la “dissoluzione della comunità domestica era umanamente comprensibile“. Uno scampato femminicidio, dunque, ma che la sentenza “viviseziona e mortifica la persona offesa, mentre è indulgente verso l’uomo che ha sfondato il volto a Lucia e le ha fatto perdere la vista da un occhio”, sostiene l’avvocata di parte civile Annalisa Baratto.

Il tentato femminicidio di Lucia Regna

I fatti risalgono al 28 luglio 2022. Da tempo la relazione tra Lucia Regna e il compagno era terminata da tempo e la donna aveva una nuova vita sentimentale dopo anni di violenza domestica e litigi.

Tuttavia quel giorno la donna aveva deciso di incontrarlo. Tra i due era scoppiata una violenta lite. Lucia ha raccontato: “Mi ha preso la testa e l’ha sbattuta contro il marmo. Quando ero a terra mi ha spaccato la faccia a calci, mi sono risvegliata in ospedale”. Per poterle ricostruire il volto i medici hanno dovuto impiegare 21 placche di titanio. Regna ha presentato anche una lesione irreversibile al nervo oculare. L’uomo si sarebbe accanito per sette minuti.