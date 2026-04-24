Lucia Tognela morta sbranata dai cani a Trivigno durante un'escursione nel bosco, sequestrati 5 Dogo argentini

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sbranata da cinque Dogo argentini mentre stava facendo una passeggiata nel bosco. Sarebbe morta così Lucia Tognela, 59 anni, durante un’escursione a Trivigno, frazione tra i comuni di Tirano e Aprica, in provincia di Sondrio, dove aveva una seconda casa. A trovare il corpo sarebbe stato il padrone dei cani. In attesa che i risultati dell’autopsia chiariscano la causa della morte, il proprietario potrebbe essere indagato per omicidio colposo.

Sbranata dei cani a Trivigno

Lucia Tognela è stata assalita dai cani mentre si trovava a piedi nei boschi di Trivingo, località a quota 1.800 metri dove amava fare passeggiate. Il padrone degli animali ha lanciato l’allarme intorno alle 15.30 di giovedì 23 aprile, quando ha trovato il corpo della 59enne con evidenti ferite da morsi.

Ad aggredirla sono stati cinque Dogo argentini che, secondo, quanto ricostruito finora anche dalle testimonianze dei residenti della zona, il proprietario era solito lasciare liberi.

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Le indagini sulla morte della 59enne

Inutile l’intervento del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della Gdf. Sul posto anche i carabinieri di Tirano, che indagano sulla morte, insieme il procuratore di Sondrio Piero Basilone e la pm di turno Tatiana Ennemoser.

L’autopsia disposta dalla procura servirà a chiarire se la 59enne sia stata uccisa dai cani o se gli animali possano averla azzannata dopo la morte per un ipotetico malore.

Secondo quanto riportato da Repubblica, i familiari avrebbero assicurato agli inquirenti che la donna non soffriva di problemi di cuore né di altre patologie.

I cinque Dogo argentini sono stati sequestrati e affidati veterinari dell’Ats.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’iscrizione nel registro degli indagati del proprietario è un atto dovuto proprio in vista dell’esame autoptico.

Chi era Lucia Tognela

Nata a Villa di Tirano e residente a Bianzone, Lucia Tognela era una geometra libera professionista molto conosciuta nel paese di nascita.

Sposata e con due figli, da qualche tempo aveva deciso di dedicarsi alla famiglia: “Non ci sono parole per una tragedia simile, solo tanta rabbia”, ha detto a Repubblica il sindaco di Villa di Tirano, Franco Marantelli Colombin.

“Quella razza canina è particolarmente aggressiva e chi ne ha la responsabilità avrebbe dovuto tenerne conto. Non c’è altro da dire: possiamo solo stringerci intorno ai familiari di Lucia in questo momento di profonda disperazione” ha aggiunto.