Luciana Cat Berro morta a Torino dopo l'aggressione con la pistola sparachiodi, figlio accusato di omicidio

Luciana Cat Berro, la 65enne aggredita dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi, è morta a causa di lesioni craniche e cerebrali irreversibili. La donna, che era stata gravemente ferita nella cascina dove viveva a Caselle Torinese il 24 gennaio, era stata ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime. Il figlio, Paolo Ferri, è ora accusato di omicidio.

L’aggressione con la pistola sparachiodi

Paolo Ferri, agricoltore di 40 anni, aveva aggredito la madre, la notte tra il 24 e il 25 gennaio.

La donna, la 65enne Luciana Cat Berro, era stata colpita all’interno della cascina di Caselle Torinese (in provincia di Torino) dove viveva proprio con il figlio.

L’uomo aveva usato una pistola sparachiodi, arma in genere utilizzata per l’abbattimento degli animali.

Luciana Cat Berro morta per le ferite

Dopo essere stata colpita, Luciana Cat Berro era stata ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, in condizioni che erano risultate fin da subito gravissime.

A causa delle lesioni craniche e cerebrali irreversibili, provocate dalla pistola sparachiodi, la donna alla fine non ce l’ha fatta.

La 65enne era stata soccorsa dai sanitari del 118 la notte dell’aggressione ma la situazione era apparsa già disperata.

Il figlio accusato di omicidio

Ora per Paolo Ferri l’accusa è quella di omicidio. Era stato lui a chiamare il 112 e a dare l’allarme la sera dell’aggressione.

Dopo aver colpito la madre, infatti, il 40enne aveva allertato i carabinieri, ai quali aveva confessato il gesto.

“Non ce la facevo più”, avrebbe anche detto ai militari, che lo avevano subito fermato per tentato omicidio.