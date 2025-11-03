Luciana Littizzetto contro i siti sessisti che diffondono false foto di nudo AI: "Pervertito senza cuore"

Nella puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 2 novembre sul Nove, Luciana Littizzetto ha parlato dei siti sessisti finiti nel mirino per la diffusione di foto AI ai danni di donne famose, che si sono ritrovate vittime di fotomontaggi di nudo. La comica, questa volta, ha scritto la sua ormai nota letterina proprio ai creatori dei fotomontaggi.

Luciana Littizzetto ha scritto la sua letterina ha chi ha creato e diffuso i fotomontaggi AI.

Questo il suo intervento, accolto dagli applausi scroscianti dello studio:

“Caro hacker, lo-hacker di poca bontà, cuore di silicio, testa di m**** e faccia di mouse. Anonimo segaiolo, pervertito 2.0, tu che se fossi nato nel Medioevo ti avrebbero chiamato ‘amanuense’ e se ti avessero visto nudo ‘Pipino il breve’. Tu che prendi foto di donne famose e anche comuni e ci appiccichi sopra corpi nudi creati con l’intelligenza artificiale. Tu che riempi forum tipo Phica.net mentre al massimo dovresti trovarti con i tuoi simili su c*******.com. Noi di te non sappiamo niente, se non che sfrutti la tecnologia che dovrebbe migliorare la vita dell’umanità per umiliare e offendere il corpo delle donne. Guarda, carissimo mezza sega Megadrive, che a umiliarci ci hanno già pensato per millenni tanti e tanti e tanti maschi prima di te, e lo fanno ancora. Tu hai solo più tecnologia tra le mani, e anche altro, se mi permetti, così puoi creare le tue perversioni con meno fatica. E questo gesto è ancora più spregevole perché sei nell’anonimato, sei nascosto, prendi le facce ma non ci metti la tua di faccia, verme. Anzi, no, perché i vermi a qualcosa servono, mentre tu no. Tu sei più una cimice che, oltre che brutta e puzzolente, fino ad oggi non ha ancora dimostrato la sua utilità nell’universo. E questo schifo viene fatto anche a ragazze minorenni, giovani donne che si vedono sbattute nude in rete, diventando lo zimbello della classe, degli amici, senza sapere che fare e come difendersi. Io sono convinta che tu creda che non ci sia nulla di male. Credo che nel tuo cervello fatto di guano di piccione, pensi che sia tutto un gioco e che nessuno soffra, che sia una questione di avatar, di corpi virtuali, mondi virtuali. Beh, vorrei vedere se capitasse a te, scroto secco ritrovato tra le rovine di Pompei, di vedere sbattuta sul web, anche se tarocca, la tua intimità. Pensa se lo facessero con tua mamma, tua sorella, tua moglie. Perché di sicuro di là dalla porta, mentre tu ti ravani, c’è qualcuno che ti sta urlando, qualcuno che ti dice ‘Amore, vieni, che la cena è pronta’. Io non ti chiedo di rinunciare al sesso, perché non è di sesso che stiamo parlando. Stiamo parlando di furto di identità, di stupro virtuale. Il sesso non c’entra proprio niente. Mancasse la materia prima, potrei capire. Ci fosse una sola VHS porno in tutta l’Europa da scovare, potrei capire. Se avvistare le passere fosse difficile come le aquile reali, direi ok. Ma si trova più Yolanda su Internet che Barolo nelle Langhe. Trovare sesso online è più facile che trovare un pollo all’Amadori. Io ti chiedo una sola cosa, caro maschio Cro-magnon, fatti pure tutte le pippe che vuoi, ma che siano consapevoli. Una pippa a chilometro zero, con video e foto fatte da professionisti del mestiere, tutto consensuale e volontario. E allora, quando sarai sicuro che quello che stai vedendo è fatto da donne e uomini consapevoli, potrai partire con l’allegra segheria del borgo e perdere tutte le idiotrie che ti restano. Cretino, scemo senza volto e senza cuore”.