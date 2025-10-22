Luciana Ronchi accoltellata a Milano, i dubbi della vicina sull'ex marito: "Non era normale, si appostava"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si chiama Luciana Ronchi la donna accoltellata in via Grassini a Milano nella mattinata di mercoledì 22 ottobre. Gli investigatori sono sulle tracce dell’aggressore e cercano l’ex marito. Una vicina della vittima ha riferito: “Si vedeva che l’ex marito non era normale. Lo vedevo sempre lì appostato praticamente da un mese”.

Donna accoltellata a Milano: cosa è successo

Una donna è stata soccorsa nella mattinata di mercoledì 22 ottobre in via Grassini 5 a Milano. Presentava diverse ferite da accoltellamento ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in pericolo di vita. Come riportato da LaPresse, si tratta di Luciana Ronchi e abita proprio in via Grassani.

L’aggressore non è stato ancora individuato. In base alle prime ricostruzioni, potrebbe essere stato l’ex marito.

Luciana Ronchi è stata soccorsa in via Giuseppina Grassini a Milano dopo essere stata accoltellata.

La testimonianza sull’ex marito di Luciana Ronchi

Una vicina di casa di Luciana Ronchi, come riportato da LaPresse, ha raccontato: “Si vedeva che l’ex marito non era normale. Poi è da un mese che praticamente lo vedevo sempre lì appostato, che guardava di qua. E mi sono chiesta, ma la sta stalkerizzando? Era da un mese che lo vedevo che la controllava”.

La stessa testimone ha riferito sulla donna aggredita in via Grassini: “Si era lasciata col marito perché non andavano d’accordo. Non stavano insieme da tre anni”.

In base a quanto raccontato dalla vicina, Luciana Ronchi aveva conosciuto un altro uomo: “Lei aveva conosciuto quest’uomo, un bell’uomo, tranquillo, la vedevo felice. Mi ha detto il mio amico Giovanni che stamattina l’ha vista. Era bella, truccata, serena”.

Il racconto sull’aggressione subita da Luciana Ronchi

La vicina di casa di Luciana Ronchi ha fornito dettagli anche sull’aggressione avvenuta a Milano: “Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c’era una ragazza qui affacciata che mi ha detto ‘Quanto l’hanno picchiata! C’è tanto sangue, le hanno fatto male'”. Mi ha detto che l’ha massacrata di botte”.

Poi ha aggiunto: “Lei non ha visto che aveva un coltello in mano. L’uomo è fuggito in motorino, ma non ha visto il viso, aveva un casco, era tutto coperto”.