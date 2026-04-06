Lucianna De Falco, l’arte come esperienza condivisa nel film La salita: “Il teatro non cura, trasforma”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che parlano del proprio lavoro come di una vocazione, e altre che lo raccontano come una pratica. Lucianna De Falco, al cinema dal 9 aprile nel film La salita di Massimiliano Gallo, appartiene a questa seconda categoria: il suo modo di intendere la recitazione non passa attraverso definizioni astratte, ma attraverso un rapporto diretto, concreto, quasi fisico con la scena e con il pubblico. Quando si parla del valore “terapeutico” del teatro, la sua posizione è netta: non è una cura, non è un percorso individuale di guarigione. È qualcosa di diverso, e forse di più complesso. È un’esperienza catartica. Le emozioni, nel momento in cui vengono condivise, smettono di appartenere a chi le prova e diventano materia comune. Si trasformano. Non c’è più un “io” che soffre o che gioisce, ma una comunità che attraversa insieme quella stessa vibrazione. È in questa dimensione collettiva che il teatro trova il suo senso più profondo. Non nell’introspezione, ma nello scambio. Non nella chiusura, ma nell’apertura. Per Lucianna De Falco, tutto parte da qui: dalla relazione. Dal fatto che, in scena, non si è mai soli. Anche nel silenzio, anche nella tragedia, esiste sempre uno sguardo che accompagna, che sostiene, che restituisce. Il suo percorso riflette perfettamente questa idea di mestiere come attraversamento continuo. Non lineare, non codificato, ma costruito nel tempo attraverso esperienze molto diverse: l’avanspettacolo, il café chantant, il teatro di ricerca, la televisione, il lavoro sul corpo e sulla lingua. Una formazione eterogenea che non viene percepita come dispersione, ma come ricchezza. Come un accumulo di strumenti, di sguardi, di possibilità. E dentro questo percorso emerge un’immagine precisa: quella dell’attrice come artigiana. Non nel senso riduttivo del termine, ma nella sua accezione più piena. Come chi costruisce un oggetto destinato a qualcun altro. Una sedia, dice Lucianna De Falco in questa intervista per Virgilio Notizie, su cui qualcuno possa sedersi. Che sia semplice o straordinaria, non è questo il punto. Il punto è l’accoglienza. È un’idea di arte profondamente etica, prima ancora che estetica. Non si tratta di esibirsi, ma di creare uno spazio. Di permettere a chi guarda di entrare, di riconoscersi, di attraversare qualcosa. E in questo processo, inevitabilmente, qualcosa torna indietro. È uno scambio continuo, invisibile ma concreto. Anche il suo rapporto con il riconoscimento segue questa logica. Il pubblico spesso non conosce il suo nome, ma la riconosce. Riconosce una presenza, un modo di stare in scena. Ed è forse questa la forma più autentica di legittimazione: non quella dichiarata, ma quella percepita. In fondo, il suo racconto restituisce un’idea molto precisa di questo mestiere: non un percorso di affermazione individuale, ma un continuo movimento tra dentro e fuori, tra sé e gli altri, tra esperienza e restituzione. E forse è proprio qui che La salita trova un altro dei suoi significati più profondi: non nel raccontare il teatro come salvezza, ma nel mostrarlo per ciò che è davvero. Un luogo in cui le emozioni cambiano natura. E, cambiando, diventano condivisibili.

La salita è un film che racconta il potere terapeutico della recitazione. Tuttavia, questo tema spesso rischia di diventare una formula un po’ abusata: molti sostengono di aver iniziato a recitare per curarsi. Lei come interpreta questo aspetto?

“Il teatro è importante per chiunque. Se viene praticato con serietà e sotto la guida di maestri competenti, può diventare un’occasione straordinaria per entrare in contatto con una dimensione più ampia. Più che terapeutico, lo definirei catartico, ed è una differenza sostanziale. Emozioni come il dolore, la gioia o persino la risata smettono di appartenere al singolo e diventano condivise: si trasformano in esperienza collettiva, che coinvolge il pubblico e, più in generale, la comunità. In questo senso, la forza del teatro sta proprio nella sua capacità di trasformazione condivisa. Non si è mai soli: lo sguardo degli spettatori accompagna e sostiene. Che si tratti di tragedia o di comicità, quell’esperienza può essere elevata e trasformata grazie alla presenza degli altri. Ed è proprio questo processo a generare benessere, senza bisogno di ricorrere a interpretazioni forzate o a categorie pseudo-scientifiche”.

Come entra la recitazione nella sua vita? È stata un’epifania o il risultato di una consapevolezza maturata nel tempo?

“È stata un’epifania, fin da giovanissima, anche se le ragioni sono particolari. Provengo da Ischia, non da Napoli, e questa differenza è significativa. Non sono cresciuta in una famiglia artistica che potesse offrirmi strumenti o riferimenti per affrontare quel mondo. Ci sono due elementi che hanno inciso molto. Il primo riguarda mio padre Antonio, che lavorava nell’Azienda autonoma di cura e soggiorno dell’isola. A Ischia si organizzavano spesso eventi e festival cinematografici. Questo mi ha permesso, fin da bambina, di frequentare un ambiente legato allo spettacolo. Nel parco dove abitavamo capitava di incontrare figure di quel mondo, tra cui amici e colleghi di mio padre. Così mi trovavo, ancora piccola, a entrare in contatto con un ambiente che non mi apparteneva, ma che percepivo in qualche modo come familiare. Assistevo anche a programmi e spettacoli che, per una bambina dell’isola, non erano affatto usuali”.

E il secondo elemento?

“Il secondo è legato a mia madre Bianca, che gestiva un salone di parrucchiera a Sant’Angelo, un piccolo borgo di pescatori dove sono cresciuta. Era un luogo particolare: si viveva senza automobili e il turismo internazionale era molto presente. In quel negozio passavano persone provenienti da tutto il mondo. Ascoltavo lingue diverse e cercavo di imitarle, creando una sorta di lingua personale. Chiedevo continuamente di che lingua si trattasse: russo, inglese, francese. Da lì è nata una sensazione quasi istintiva di familiarità con la comunicazione, come se potessi esprimermi in qualsiasi lingua. Questo mi ha portata a interrogarmi su quale percorso intraprendere. All’inizio pensavo al canto lirico, proprio per la sua dimensione internazionale. Poi il percorso ha preso un’altra direzione. Non ho seguito una traiettoria lineare: in televisione si dice che io provenga dal cinema, mentre nel cinema non è chiaro quale sia la mia origine”.

Lo ritiene un limite?

“No. In realtà, questa trasversalità è stata una risorsa: mi ha permesso di sperimentare ambiti diversi, dal musical alla canzone. Ho svolto anche lavori promozionali, spesso con ruoli comici. Ricordo, ad esempio, un’esperienza legata a Forum, in cui interpretavo diversi personaggi all’interno delle ricostruzioni sceniche per le telepromozioni. In una sola giornata ho dato vita a dodici ruoli, ciascuno con un dialetto differente: dalla ballerina di liscio bolognese alla docente di scienze calabrese. È stata una prova molto impegnativa. Questo per dire che il percorso è stato costruito passo dopo passo. Provenire da Ischia ha significato anche questo: adattarsi, fare esperienza in contesti molto diversi. Il repertorio del café chantant, presente anche nel film, lo conosco direttamente: l’ho praticato agli inizi, con piccole compagnie, quando era ormai in fase di declino. Molti oggi non hanno familiarità con l’avanspettacolo, ma la mia generazione ne ha ancora vissuto gli ultimi anni. Ho anche sostituito Marisa Laurito nello spettacolo Novecento napoletano, portato in tournée internazionale. A Buenos Aires interpretavo il ruolo della sciantosa, in una produzione con orchestra, ballerini e cantanti: una compagnia numerosa e molto strutturata. C’erano poi le tournée in contesti più periferici, spesso per comunità di emigrati. Capitava di esibirsi in luoghi informali, a stretto contatto con il pubblico, in situazioni molto diverse dai teatri tradizionali. Anche queste esperienze fanno parte del mio percorso. Successivamente mi sono avvicinata al teatro di ricerca, ma la mia formazione resta profondamente eterogenea. È questo l’elemento che la definisce”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Questo percorso così trasversale le ha mai fatto sentire, in qualche modo, isolata o senza appigli?

“Non mi sono mai sentita né isolata né senza appigli. Di recente, per gioco, immaginavo un possibile discorso di ringraziamento ai David di Donatello. Lo dico con leggerezza perché ero candidata, o potenzialmente tale, con un piccolo film che ha avuto una distribuzione limitata, L’oro del Reno. Speravo però di esserlo a pieno titolo con questo progetto, sempre come attrice non protagonista. Mentre ci pensavo, riflettevo anche su certi meccanismi, su alcune dinamiche un po’ ingenue che appartengono più all’adolescenza. E mi è stato chiaro che, al di là del lavoro sull’autostima, che è inevitabile, esiste un elemento ancora più importante. Quello che alimenta davvero il mio percorso è l’entusiasmo. È questo il motivo per cui continuo a fare questo mestiere. C’è una passione profonda, e in ogni esperienza cerco sempre di dare il massimo. Esiste una sorta di etica interiore che ha molto a che fare con il rispetto del pubblico. Ho ricevuto, e questo non riguarda il talento, una capacità particolare: entrare in relazione con le persone. Da più giovane la associavo al sorriso, a una qualità molto italiana. Ancora oggi mi viene riconosciuta questa identità, anche all’estero. In passato potevo ricordare, per certi tratti, Anna Magnani. Ma il punto è un altro: questa etica mi riporta sempre alla gioia. Mi considero un’artigiana, come chi costruisce una sedia per accogliere qualcuno. Quella sedia può diventare un oggetto straordinario oppure restare semplice, ma la sua funzione resta la stessa: offrire accoglienza. Penso al mio lavoro in questo modo: creare uno spazio in cui il pubblico possa entrare e, attraverso ciò che faccio, ricevere un pensiero, leggero o più complesso, che passi in maniera empatica. Poi questo ritorna indietro. È uno scambio continuo. È questa la ragione per cui faccio questo mestiere. Ieri, ad esempio, una signora mi ha fermata per strada. Mi ha detto che, ogni volta che mi vede in scena, si ferma a guardare, perché ciò che faccio le arriva: la fa ridere, la commuove. Non conosceva nemmeno il mio nome, ma mi riconosceva. È una situazione che si ripete spesso: il pubblico non sempre sa come mi chiamo, ma riconosce un modo di stare in scena, una presenza. Per questo parlo di dono. Non è qualcosa che si costruisce: accade”.

Prima accennava, anche con ironia, alla candidatura come attrice non protagonista. Non essere protagonista le è mai pesato, soprattutto rispetto al riconoscimento professionale?

“Non mi pesa in quel senso. Quello che ancora oggi può risultare faticoso è un altro aspetto: i ruoli protagonisti sono scritti meglio. Hanno uno sviluppo narrativo più completo, un arco definito. I personaggi secondari, invece, richiedono spesso un lavoro molto più complesso. Non sempre sono costruiti con la stessa cura, quindi è necessario elaborarli in profondità insieme al regista e alla squadra. Nel film Gloria – Il ritorno, ad esempio, alcune soluzioni sono nate dal confronto con il reparto tecnico. In una scena si cercava un modo per rendere più incisivo uno sguardo, e da lì è nata un’idea condivisa che ha dato una direzione precisa al personaggio. Questo lavoro è sempre collettivo. Per quanto riguarda i ruoli da protagonista, mi capita soprattutto con registi giovani, con cui lavoro volentieri. In quei casi, però, emerge un’altra difficoltà: la tendenza a scrivere molto. Mi è successo con il cortometraggio L’attesa: un piano sequenza di oltre venti minuti, interamente sulle mie spalle. La sceneggiatura iniziale era ancora più lunga, e ho contribuito a ridurla. Tuttavia, non abbastanza da rientrare nei limiti dei festival principali. Nonostante questo, il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, soprattutto per l’interpretazione. Tutto questo dimostra che servono molte condizioni favorevoli: è un insieme di fattori che devono allinearsi”.

Le è mai capitato, osservando il percorso di altri, di chiedersi: “Perché loro sì e io no?”

“In questi anni mi sono interrogata molto sul tema della competizione. È un elemento naturale, utile alla crescita, come l’ambizione. In un gruppo, ad esempio, si è consapevoli del valore del collettivo, ma si cerca comunque di dare il meglio. Nel mio caso, però, la competizione non ha mai trovato spazio. Probabilmente per il disagio legato al confronto diretto. Al suo posto si è sviluppato un senso molto forte di identità personale, che affonda le radici anche in esperienze più complesse. Da giovane, ad esempio, non ricevevo particolare attenzione. Questo mi ha spinta a costruire una mia forma di presenza, lavorando molto su ciò che oggi viene percepito come fascino. Sono consapevole che nasce da una mancanza, e non lo nego. Mi sono chiesta spesso come sia possibile non essere competitiva. Ambizione sì, ma competizione no. La risposta che mi sono data è semplice: ognuno possiede un modo unico di fare le cose. Non migliore o peggiore, semplicemente diverso. Questo pensiero mi ha dato equilibrio. Il punto, però, è un altro. In questo mestiere il problema non è tanto il confronto diretto, quanto l’accesso. Spesso non si arriva nemmeno a quel momento. Il sistema lavorativo, soprattutto in Italia, rende difficile entrare in certi circuiti. Ed è questo l’aspetto più frustrante. Se si arriva a giocarsi un’opportunità insieme ad altri, non è un problema. Ma quando si resta fuori, è lì che si avverte davvero il peso della situazione. Non è una questione di valore. Ci sarà sempre qualcuno più adatto, qualcuno meno, qualcuno simile. Il lavoro più importante è costruire e difendere il proprio modo di stare in scena”.

Ricordo, per esempio, con molto affetto Incantesimo napoletano: qualcun altro, al suo posto, forse avrebbe evitato certe scelte.

“Quel film è stato vietato ai minori di 14 anni per alcune scene girate in un solo pomeriggio. Lo dico perché si collega anche ad altre esperienze, come Un posto al sole. Provengo da una formazione in cui si arrivava a girare anche dodici o quattordici scene in un giorno. Ed è proprio questo il nutrimento di cui parlavo. Quando si lavora a questi ritmi, è inevitabile che non tutto risulti perfetto. Ma serve un rigore etico molto alto, altrimenti non si riesce nemmeno a sostenere il lavoro. Questo atteggiamento si costruisce nel tempo, anche grazie alle occasioni che permettono di sperimentare, osservare, assorbire. Ho sempre cercato di cogliere tutto ciò che potevo. Non provengo da quell’ambiente. Vengo da Ischia, che è un luogo molto particolare. Mio cugino, in un libro, scrive che quando si nasce in un luogo e si parte, si resta legati da un filo. Ma su un’isola quel filo si spezza, perché c’è il mare. L’isola, quindi, bisogna portarla dentro. E questo incide profondamente. Per me, l’esperienza più importante come attrice è stata vivere. Vivere con attenzione, raccogliendo tutto ciò che poteva arricchire lo sguardo. Il modo in cui si sviluppa una vita può variare, ma ciò che davvero nutre questo mestiere è l’esperienza. Senza quella, non c’è nulla da restituire”.

Non proveniva da questo ambiente, ma lungo il percorso ha incontrato maestri e maestre. Spesso vengono percepiti come figure quasi genitoriali, dalle quali ci si avvicina o ci si distacca. Cosa ha trattenuto?

“La risposta ha più a che fare con immagini e suggestioni che con definizioni precise. Ho iniziato con l’avanspettacolo e il café chantant, ma ho sempre sentito il bisogno di studiare. Ho cercato di entrare nelle scuole più importanti e ho approfondito anche all’estero. Il mio percorso si è poi intrecciato con il teatro di ricerca, molto distante da una tradizione più legata alla commedia dell’arte o ai tempi comici. Ho raccolto ciò che mi era utile. Lavorando in una compagnia internazionale, con attori provenienti da diversi paesi e una lingua comune imperfetta come il francese, ho sviluppato una forte consapevolezza del corpo. Ho studiato con Monica Pagnè, partecipato a workshop con Ariane Mnouchkine e lavorato con assistenti di Peter Brook. Poi tornavo in Italia e lavoravo in televisione. Questo insieme di esperienze mi ha dato strumenti. Credo anche che esista una sorta di memoria profonda negli attori, soprattutto in quelli napoletani. È come se alcune voci appartenessero già alla propria formazione, perché fanno parte dell’ambiente in cui si cresce. C’è sempre un equilibrio tra ciò che è innato e ciò che si acquisisce. I tempi, per esempio, non erano naturali: li ho costruiti nel tempo. All’inizio mi veniva spesso detto che ricordavo Anna Magnani, e questa associazione mi metteva a disagio. Ho smesso di guardarla per un periodo. Solo più tardi l’ho affrontata con maggiore consapevolezza, arrivando anche a interpretarla”.

E cosa ha scelto di tenere a distanza?

“Tutto ciò che risulta superficiale. Quando affronto ruoli che rischiano di essere ridotti a stereotipo, come quello della ‘caratterista napoletana’, cerco sempre un approccio rigoroso. Non parto mai dal suono, ma dal significato. Il suono può arrivare, ma è una conseguenza. Al contrario, quando lavoro su testi molto strutturati, con una disciplina forte, inserisco istinto e passione. È necessario mantenere una componente viva. L’obiettivo è essere credibile agli occhi di chi guarda. Non si tratta di aderire a una verità assoluta, ma di rendere il personaggio plausibile. Per questo ogni ruolo passa attraverso di me. Non è il personaggio a inglobare completamente l’interprete: il percorso avviene in senso opposto. Anche quando si affrontano figure lontane dalla propria esperienza, si cerca un punto di contatto che permetta allo spettatore di riconoscere qualcosa di autentico. Negli ultimi anni sto studiando con Ivana Chubbuck, che propone un approccio molto concreto: le tecniche sono strumenti, e servono per organizzare ciò che già si possiede, rendendolo utilizzabile nel momento giusto”.

Nel far passare i personaggi attraverso di sé, le è mai capitato di subirne il peso, di restarne coinvolta emotivamente in modo difficile?

“No, perché il processo funziona al contrario: sono io ad attraversare il personaggio. E lo faccio sempre con coraggio. Come dice Ivana Chubbuck, il coraggio rende tutto più interessante. Cerco di inserire sempre una componente di verità, anche quando non è esplicitamente richiesta. A volte resta, a volte viene eliminata, ma è comunque parte del lavoro. Nel film Gloria – Il ritorno, ad esempio, nella scena finale in cui si canta Gloria, c’è un momento nel coro che per me racchiude tutto. Lì emerge una fragilità che non era prevista per quel personaggio, inizialmente costruito in modo più rigido. Eppure, è proprio quella fragilità ad arrivare al pubblico. Mi interessa inserire queste sfumature anche dove sembrano inattese. Perché ogni persona contiene elementi diversi, e questo vale anche per i personaggi. È anche il motivo per cui Dolly Salvetti, in Un posto al sole, è rimasta così a lungo. Non era una protagonista, ma una presenza ricorrente, inizialmente sopra le righe. Insieme alla regia abbiamo lavorato per darle profondità, per renderla vulnerabile. Senza questo passaggio sarebbe rimasta una figura caricaturale. Così, invece, è diventata un personaggio più complesso, con più livelli di lettura”.

Qual è l’aspetto più fragile di Lucianna De Falco?

“Riguarda la salute. Ho affrontato due trapianti di cornea a causa di un cheratocono. Interventi che, grazie alla donazione di organi, mi hanno restituito la vista. Già questo, di per sé, ha un valore enorme. A diciannove, vent’anni ho scoperto di non vedere: chiudendo un occhio, la visione spariva completamente. Da lì è iniziato un percorso complesso. Non ho concluso una scuola di recitazione anche per questa ragione. Dopo il primo intervento ho partecipato a uno spettacolo internazionale, perché non potevo spostarmi. Ho trascorso sei mesi a Barcellona, di cui quaranta giorni con entrambi gli occhi bendati. Esperienze che segnano in profondità. Col tempo ho cercato di trasformarle. Ho realizzato, per esempio, uno spettacolo sul faro, legato alla storia di mia nonna Lucia, che era la prima donna guardiana di un faro. In qualche modo tutto si tiene: la luce, il mio nome, la memoria familiare. Più avanti ho affrontato anche altri problemi: una stabilizzazione lombare con quattro barre di titanio, dopo aver perso la capacità di camminare. Sono passaggi importanti, ma oggi cammino. Ed è ciò che conta”.

Durante quei quaranta giorni senza vedere, cosa occupava la sua mente?

“Ho sempre avuto un olfatto molto sviluppato, ma ne ho preso piena consapevolezza proprio dopo quell’esperienza. Anche al buio, però, le immagini continuano a scorrere. È difficile che la mente si fermi del tutto. Accade soltanto in rari momenti, quando torno al mare. Lì si crea una sospensione: davanti all’orizzonte, soprattutto d’inverno, tutto si quieta. Quell’esperienza ha portato anche a un lavoro profondo sulla percezione del corpo e dello spazio. Una consapevolezza che poi diventa fondamentale anche nel lavoro attoriale. Nel cinema, per esempio, ho imparato molto da una segretaria di edizione: mi spiegava che ogni azione deve essere replicabile. Se si mangia in scena, bisogna farlo sempre nello stesso modo. Ogni gesto deve essere preciso, riconoscibile. Può sembrare un dettaglio, ma è tecnica. Ed è parte integrante della presenza scenica”.

Dopo un trapianto di cornea, alcune persone raccontano di percepire ricordi non propri. Le è mai capitato?

“No, non mi è mai successo. Quello che invece ho percepito, nel corso della vita, è una certa sensibilità verso dimensioni non visibili, che però ho scelto di non approfondire. Da bambina leggevo le carte e mi firmavo ‘la maga’. Poi sono accaduti episodi che mi hanno spaventata, anche legati al dolore, e ho deciso di interrompere. È come una predisposizione che ho preferito non coltivare. Provo rispetto, e anche un certo timore, per ciò che non si vede. Non nego che possa esistere, ma ho scelto di restarne lontana”.

Molti descrivono il mestiere di attore come fatto di sacrifici. Per lei è stato così? E qual è stato il più grande?

“Per intraprendere questo percorso, partendo da Ischia, è stata necessaria una determinazione assoluta. È stato come procedere con i paraocchi, mantenendo lo sguardo fisso su un’unica direzione. Questo è stato l’aspetto più impegnativo, e in parte lo è ancora. Ci sono esperienze a cui ho rinunciato. Mentre i miei coetanei viaggiavano o partivano per vacanze, io lavoravo. Ho dedicato tutto a questo mestiere. È giusto riconoscerlo: altre strade sarebbero state possibili. Ma, probabilmente, senza questa concentrazione totale, non sarei arrivata fin qui. Per il mio carattere, era necessario”.

Chi le è stato accanto lungo questo percorso?

“Ho incontrato persone che mi hanno sostenuta in modo totale. Il mio primo compagno, che oggi non c’è più. Mia madre, soprattutto. Anche mio padre, seppure con un modo più silenzioso. Mia madre è stata centrale: parlava spesso di questa mia capacità comunicativa. Era anche molto ironica: mi metteva nel passeggino con cartelli in più lingue con scritto ‘non toccare’. Dico spesso che l’attrice fosse lei. Mio padre, invece, esprimeva una fierezza più discreta, soprattutto negli anni successivi. Questo mi ha dato una base solida: non ho mai davvero dubitato della possibilità di fare questo mestiere”.

Oggi, guardando indietro, sente che il bilancio tra ciò che ha avuto e ciò che meritava sia equilibrato?

“No, non lo è. Questo lavoro mi ha dato molto, ma non in misura proporzionale a quanto ho investito. Non è una lamentela, ma una constatazione. Fa parte di un percorso di consapevolezza. Credo, però, di essere entrata in una fase diversa, più matura. Forse è il momento in cui iniziano ad arrivare i risultati. Anche perché, per caratteristiche fisiche, a vent’anni sembravo già più adulta. Forse è adesso il tempo più adatto”.