Luciano Belli Paci figlio di Liliana Segre tuona contro Francesca Albanese: "Ossessionata, c'è intolleranza"

Francesca Albanese agirebbe più da militante che da giurista, perdendo la terzietà che il suo ruolo Onu richiederebbe: ne è convinto Luciano Belli Paci, il figlio di Liliana Segre. Che rincara la dose sostenendo che Albanese sarebbe “ossessionata da Liliana Segre”. Belli Paci si è espresso a pochi giorni dalla polemica televisiva fra Albanese e Francesco Giubilei a In Onda su La7: la relatrice si era alzata e se n’era andata proprio mentre l’interlocutore citava Segre.

Luciano Belli Paci contro Francesca Albanese

Luciano Belli Paci, intervistato dal Corriere della Sera, è il figlio di Liliana Segre ma è anche avvocato nonché membro dell’esecutivo nazionale dell’associazione Sinistra per Israele.

C’era già stato un “precedente”, ha sostenuto Belli Paci, che considera “la dottoressa Albanese” facente “parte di quella categoria ahimè ampia di persone che” lui definisce “ossessionate da Liliana Segre”.

Il riferimento è alla foto di Albanese dello scorso agosto davanti al murale di Liliana Segre, in cui campeggiava una citazione sulla “indifferenza“. L’hashtag era #GazaGenocide: “Come a dire che le dichiarazioni fatte” dalla senatrice a vita “su Gaza fossero in contraddizione con il suo impegno di sempre a non voltarsi dall’altra parte”, ha sostenuto il figlio della senatrice.

Che attacca: “Evidentemente Albanese non aveva letto le parole di mia madre in cui afferma di provare repulsione per il governo Netanyahu e la destra fascistoide e razzista al potere oggi in Israele”.

Ma anche altre dichiarazioni, ovvero “quelle in cui” Liliana Segre “dice che bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità ed esprime dolore per le vittime civili”, nonché “quelle in cui denuncia i crimini di guerra e contro l’umanità commessi sia da Hamas sia dall’esercito israeliano”.

Secondo il figlio, è bastato che Liliana Segre “esprimesse il suo pensiero sull’opportunità di non usare la parola genocidio per suscitare disprezzo”.

Il figlio di Liliana Segre e la “polizia del pensiero”

Luciano Belli Paci fa sua una delle tesi con la quale da destra si attacca tradizionalmente la sinistra: “Il fatto è che in Italia sembra in atto, non solo da parte di Albanese, una sorta di ‘polizia del pensiero’ per cui non solo bisogna dire certe cose, ma dirle anche in un certo modo. Questo però distrugge il confronto democratico”.

Francesca Albanese aveva accusato Liliana Segre di essere vittima di “condizionamento emotivo” che le impediva di essere “imparziale e lucida” nel considerare i fatti di Gaza.

Figlio di Segre si appella alla sinistra

“Il problema va oltre Albanese”, argomenta Luciano Belli Paci. “C’è anche chi equipara Hamas alla Resistenza. E questo non dovrebbe essere minimizzato. La sinistra in particolare, che chiamo in causa proprio perché me ne sento parte, se ne dovrebbe fare carico. Invece c’è una certa tolleranza verso gli intolleranti“.