Luciano Buonfiglio nuovo presidente Coni, battuto Pancalli nonostante l'appoggio del Governo Meloni

Il nuovo presidente del Coni è Luciano Buonfiglio, eletto al primo scrutinio per succedere a Giovanni Malagò, reduce da 3 mandati consecutivi, per un totale di 12 anni al vertice. Ha battuto altri 7 candidati, tra cui Franco Carraro e l’avversario principale, Luca Pancalli, ex pentatleta diventato numero 1 del Comitato paralimpico dopo l’incidente che lo ha costretto su una carrozzina. Proprio Pancalli era stato sostenuto anche da esponenti del Governo, tra cui Paolo Barelli (presidente della Federazione italiana nuoto, ma anche capogruppo di Forza Italia alla Camera) e Andrea Abodi, ministro dello Sport del Governo Meloni.

Chi è Luciano Buonfiglio, l’uomo indicato da Malagò

Luciano Buonfiglio è nato a Napoli il 15 novembre 1950.

Numero uno della Federazione Canoa Kayak (ha partecipato al K4 1000 metri alle Olimpiadi di Montreal 1976), è stato appoggiato dal presidente uscente Giovanni Malagò, che lo ha avuto come vice dal 2013 al 2018.

ANSA Giovanni Malagò e Giuliano Buonfiglio

È stato vicepresidente del Coni dal 2013 al 2018 sotto la presidenza proprio di Malagò, ma sostiene che “tutto va condiviso con Consiglio Federale e Giunta, ho imparato che soli non si combina niente”.

Chi è Luca Pancalli, l’uomo spinto dal Governo Meloni

L’avversario principale era Luca Pancalli, campione italiano giovanile di pentathlon moderno, prima di finire in sedia a rotelle a causa della frattura alle vertebre cervicali durante una prova di equitazione che nel 1981 gli provocò lesione spinale e paralisi degli arti inferiori.

Ha partecipato a quattro edizioni delle Paralimpiadi, vincendo 8 ori nel nuoto.

Nel 2000 è stato eletto presidente del Movimento paralimpico, mentre nel 2006 è stato commissario straordinario della Figc.

È stato appoggiato da Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto (Fin) e capogruppo di Forza Italia alla Camera, così come dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, ma ha rifiutato di essere definito “il candidato della politica”.

Dopo la sconfitta, queste le parole riferite a un eventuale mancato sostegno di peso da parte del Governo: “Non sta a me dirlo, ho percepito un apprezzamento rispetto alla sfida che ho accettato con sincerità mettendomi in competizione senza alcun paracadute. Quando si perde non si dà colpa agli altri. Se si perde lo si fa a titolo personale.

Pancalli ha aggiunto anche che “dei colpi bassi ci sono stati, ma fa parte della vita e della politica”.

La contro-frecciata di Buonfiglio a Pancalli

Dopo l’elezione, Buonfiglio ha replicato lanciando una contro-frecciata a Pancalli: “Colpi bassi durante la campagna elettorale? Io quando vado in una competizione lo do per scontato. Sento di essere il rappresentante a tutto tondo dello sport. Qualcun altro lo sarebbe stato di una classe politica. Quanti voti mi aspettavo? Tra i 46 e i 48″.

Il messaggio di Meloni e gli elogi di Malagò alla premier

Giorgia Meloni, sui social, ha rivolto le sue congratulazioni a Buonfiglio, ricordando anche il presidente uscente, Giovanni Malagò:

Proprio Malagò, in un’intervista concessa a La Stampa poche ore prima del voto, della premier aveva dichiarato che “faccio il tifo per Giorgia Meloni e spero che vinca la sua scommessa a medio-lungo termine. Io sono un patriota (…). Patriota non significa nazionalista”.

Una dichiarazione decisamente più distensiva rispetto a quella dell’agosto 2024, quando si scagliò contro l’Esecutivo perché “mi impediscono di candidarmi“.

Come funziona l’elezione del Coni

Un mandato dura 4 anni, a votare sono i grandi elettori.

Nel caso delle elezioni 2025 erano 81, così suddivisi:

48 presidenti delle Federazioni

10 rappresentanti degli atleti

5 rappresentanti dei tecnici (tra cui Gregorio Paltrinieri )

) 5 rappresentanti degli enti di promozione sportiva

3 rappresentanti delle discipline sportive associate

3 rappresentanti dei comitati regionali

3 rappresentanti dei comitati provinciali

3 membri del Cio (tra cui Giovanni Malagò e Federica Pellegrini )

e ) 1 rappresentante delle associazioni benemerite

Buonfiglio ha ottenuto 47 voti al primo scrutinio: la soglia da superare era fissata a 41.

Il limite di mandati è fissato a 3.