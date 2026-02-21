Luciano Capasso disperso a St. Moritz in Svizzera, l'ultimo messaggio del 25enne: "Cerco di non morire"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scomparso durante un’escursione sulla neve, avrebbe inviato al fratello l’ultimo messaggio scrivendo: “Cerco di non morire”. Da quattro giorni non si hanno più notizie di Luciano Capasso, il 25enne napoletano disperso sulle montagne di St. Moritz, in Svizzera, dove sarebbe stato preso alla sprovvista da una bufera. Per la disperazione, la madre ha deciso di offrire una ricompensa di 50mila euro a chiunque trovi il figlio.

La scomparsa di Luciano Capasso

Capasso è dato per disperso dal 16 febbraio, quando ha deciso di fare un’escursione in solitaria a quota 2.700 metri nelle montagne di St. Moritz, dove vive e lavora presso il Badrutt’s Palace Hotel.

Il 25enne, grande appassionato di alpinismo, sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve e non ha più fatto rientro nell’albergo: il compagno di stanza avrebbe dichiarato alle autorità di non avere più notizie da giorni.

Le ricerche sulle montagne di St. Moritz

Le ricerche del soccorso alpino svizzero sono scattate appena lanciato l’allarme, ma sono state interrotte a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno reso irraggiungibile sia via terra sia con l’elicottero la zona in cui sarebbe scomparso il ragazzo.

Caposso aveva con sé il Gps, il cui segnale è stato rilevato per oltre due giorni nella stessa posizione. Ad avere l’ultimo contatto con il 25enne sarebbe stato il fratello, che avrebbe ricevuto da lui un messaggio su Whatsapp.

“Non è uno sprovveduto: ha un’attrezzatura adeguata, un addestramento militare e una grande esperienza. In passato ha scalato anche il Monte Bianco”, ha spiegato il fratello al Il Meridiano News.

L’appello della madre

Nella denuncia presentata ai carabinieri di Qualiano, comune della provincia di Napoli di origine della famiglia, la madre Raffaella Grande ha dichiarato di aver saputo della scomparsa del figlio soltanto nella giornata di venerdì 20 febbraio, tramite una telefonata da una persona che si è qualificata come una guardia svizzera, che le avrebbe detto di prepararsi al peggio perché il figlio sarebbe stato travolto da una valanga.

La donna ha promesso una ricompensa, aumentata da 10mila a 50mila euro, per chi riuscisse a trovare il figlio.

“Come madre, vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi”, è l’appello rivolto a gruppi di alpinismo, guide alpine, squadre di ricerca volontarie, escursionisti, rifugisti, e a chiunque disponga di un drone per effettuare una ricognizione.

“Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni, le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L’ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est” ha scritto nel messaggio.

Sulla vicenda la Farnesina ha diffuso una nota, dichiarando di essere, insieme al Consolato Generale d’Italia a Zurigo, in costante contatto con la famiglia.

“Da ultimo il Console Generale a Zurigo ha avuto un colloquio telefonico con il fratello e con la madre, mentre da oggi sta prestando assistenza all’altro fratello che è in Svizzera per seguire gli sviluppi della vicenda. Da Roma l’Unità tutela italiani all’estero della Farnesina terrà i contatti con la famiglia per confermare ogni azione in vista della ripresa delle ricerche in montagna”, si legge nella nota del ministero.