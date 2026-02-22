Luciano Capasso morto a St. Moritz, ai familiari dicevano di “prepararsi al funerale”: dubbi sui soccorsi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La famiglia di Luciano Capasso, il 25enne morto dopo essere stato travolto da una bufera sulle montagne di Saint Moritz, attacca le autorità svizzere per il modo in cui sono state svolte le ricerche del giovane che era scomparso da giorni. Il fratello di Luciano ha denunciato commenti sarcastici e sgradevoli rivolti a lui e alla madre e pronunciati dai soccorritori svizzeri.

Luciano Capasso morto a Saint Moritz

Luciano Capasso era scomparso lo scorso 18 febbraio quando, dopo aver intrapreso un’escursione sulle Alpi svizzere di Saint Moritz, di lui si erano perse le tracce. Solo alcuni giorni dopo, domenica 22, è stato comunicato il ritrovamento del suo corpo, senza vita.

Il giovane, un 25enne di Qualiano, nel Napoletano, viveva e lavorava in zona ed era un esperto scalatore. A confermare la notizia del suo decesso sono stati la madre, Raffaella Grande, e il legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani che hanno anche denunciato “gravi negligenze” da parte delle autorità svizzere per quanto riguarda le modalità di soccorso.

La denuncia del fratello del 25enne

Secondo i familiari di Capasso, infatti, l’emergenza non è stata gestita bene in Svizzera. “Le ricerche non sono mai partite e fin dall’inizio della vicenda è stato risposto con sarcasmo a mia madre: ‘Preparatevi a un funerale’, le hanno detto. Il giorno dopo invece a me hanno detto: ‘Rassegnati, non abbiamo una sfera magica’, chiudendo poi bruscamente la comunicazione”, questa l’accusa di Emmanuel Capasso, fratello del 25enne deceduto.

“La loro giustificazione è che avessero problemi con il meteo. Le autorità svizzere mi hanno comunicato che non ci sarà alcuna indagine e hanno dato il nulla osta per il rientro della salma, che forse potrebbe già avvenire domani. Non so se sarà aperta un’indagine in Italia, al momento non abbiamo comunicazioni in questo senso”, ha chiosato il giovane che ha anche sottolineato come, per volontà della madre, non verrà disposta l’autopsia.

Prima che si perdessero le sue tracce, Luciano aveva inviato un messaggio al fratello, rassicurandolo e dicendogli che avrebbe cercato di “non morire”. Nelle concitate ore successive alla sua scomparsa – e per accelerare le ricerche – la madre aveva aumentato la ricompensa per chiunque riuscisse a ritrovare il figlio, portandola a 50 mila euro.

Le ricerche, i dubbi sui soccorsi e chi era la vittima

Luciano Capasso era un ex militare e un escursionista esperto, lavorava come autista al Badrutt’s Palace Hotel, un albergo di lusso a Saint Moritz. Come detto, di lui si erano perse le tracce dopo una sua escursione, intorno ai 2.700 metri, sulle Alpi svizzere. Secondo quanto riferito dalle autorità svizzere, durante il suo percorso, il giovane sarebbe stato sorpreso da una violenta bufera di neve.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti per giorni, a singhiozzo, a causa delle difficili condizioni meteo. Il soccorso alpino aveva individuato la zona in cui l’italiano si trovava grazie al Gps, il cui segnale è stato rilevato per oltre due giorni nella stessa posizione. Il punto però era irraggiungibile sia via terra sia con l’elicottero per il maltempo. Solo con il miglioramento delle condizioni atmosferiche è stato possibile raggiungere il punto segnalato e procedere al recupero.

Sulla vicenda si è espresso così l’avvocato Pisani: “Luciano non era uno sprovveduto, anzi era addestrato per sopravvivere in situazioni estreme. Avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo non ha consentito un recupero che poi con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potessero essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo”. Parlando a Il Meridiano Live Tv, il fratello ha ricordato come Luciano avesse un’attrezzatura adeguata e una grande esperienza e come, in passato, avesse scalato anche il Monte Bianco.