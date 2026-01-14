Luciano Manzalini morto in clinica, l'attore dei Gemelli Ruggeri era stato ricoverato dopo un ictus

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Luciano Manzalini, il “secco” del duo comico dei Gemelli Ruggeri, è morto a 74 anni nella clinica Villa Paola di Bologna. Proprio Eraldo Turra, con cui aveva saputo generare umorismo surreale capace di attraversare gli anni Ottanta, ha ricordato l’amico e collega: “Un anno fa aveva avuto un ictus ed era ricoverato”.

Luciano Manzalini morto dopo un ictus

Luciano Manzalini si è spento a 74 anni, compiuti da poco, nella clinica Villa Paola di Bologna.

Nato a Milano nel 1952, Manzalini era diventato bolognese d’adozione ormai da decenni.

Dopo un anno di malattia, Manzalini non ce l’ha fatta, dopo essere stato a lungo ricoverato a causa di un ictus che lo aveva colpito circa un anno fa.

Manzalini, Turra e i Gemelli Ruggeri

Manzalini era noto come il “secco”, lo “smilzo” del duo comico dei Gemelli Ruggeri di cui faceva parte anche Eraldo Turra.

Il duo era nato nel 1979, con un umorismo surreale che ha attraversato gli anni Ottanta, arrivando fino ai Duemila e facendo ridere gli italiani sia a teatro sia in tv.

Con loro si sono esibiti alcuni dei volti comici più significativi di quel momento: da Patrizio Roversi a Siusi Blady, da Freak Antoni a Vito.

La carriera di Luciano Manzalini

“Ci conoscevamo dal 1978 – ha racconta Turra al Resto del Carlino – ci siamo conosciuti a uno spettacolo al Centro civico Mazzini, in via Arno, e poi, dopo qualche stage, abbiamo cominciato con il teatro di strada e di ricerca, sempre virato alla comicità”.

Il primo punto di svolta è arrivato con il Gran Pavese Varietà, gruppo nato al Circolo Pavese in via del Pratello.

Poi, appunto, sono arrivati i Gemelli Ruggeri. E poi la consacrazione sul piccolo schermo dove, prima con i Mixerabili all’interno del programma di Gianni Minà su RaiDue, poi, sotto l’ala di Antonio Ricci, con Drive In (1983) e Lupo Solitario (1987), dove impersonano gli improbabili corrispondenti della televisione di Stato di Croda, un immaginario paese dell’Europa Orientale che si esprimevano in un geniale gramelot dell’Est.

Parallelamente, i Gemelli Ruggeri hanno mantenuto uno stretto contatto con il teatro, segnando gli anni d’oro del cabaret bolognese e nazionale.

Cos’è un ictus

L’ictus insorge in maniera improvvisa: una persona in pieno benessere può accusare sintomi tipici che possono essere transitori, restare costanti o peggiorare.

L’ictus è una delle principali cause di morte e invalidità in Italia e nel mondo. La mortalità per ictus è del 20-30% a 30 giorni dall’evento e del 40-50% a distanza di un anno, mentre il 75% dei pazienti sopravvissuti presenta qualche forma di disabilità che nella metà dei casi comporta perdita dell’autosufficienza.

Come riporta il sito del ministero della Salute, l’ictus ischemico si verifica quando un’arteria che irrora l’encefalo viene ostruita dalla formazione di una placca aterosclerotica e/o da un coagulo di sangue che si forma sopra la placca stessa oppure da un coagulo di sangue che proviene dal cuore o da un altro distretto vascolare.

Mentre l’ictus emorragico si verifica quando un’arteria situata nell’encefalo si rompe, provocando così un’emorragia intracerebrale non traumatica oppure nello spazio sub-aracnoideo.