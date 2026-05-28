Luciano Moggi smentisce l'aggressione del prete al funerale della moglie a Monticiano, "è successo ore prima"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Scene di furiosa violenza a Monticiano al funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi, con tanto di aggressione al prete: è questo, in sintesi, il senso di numerosi articoli di cronaca apparsi nelle ultime ore. Raggiunto dalla stampa, tuttavia, l’ex dirigente sportivo ha aggiustato il tiro fornendo una differente versione dei fatti: “È una cosa falsissima. Ci tengo a precisarlo”.

Violenza al funerale della moglie, Moggi precisa

”Ho letto ‘paura’ ai funerali della moglie di Moggi ma è una cosa falsissima. Ci tengo a precisarlo. Capisco che il nome di Moggi faccia gola e faccia notizia, ma non è andata così”.

Queste le parole dell’ex dirigente sportivo della Juventus Luciano Moggi all’Adnkronos in merito ai fatti di mercoledì 27 maggio a Monticiano, in provincia di Siena.

ANSA

Secondo quanto in precedenza riportato da numerose testate, il sacerdote sarebbe stato vittima di una aggressione in piazza poco prima della cerimonia.

Luciano Moggi chiarisce invece che l’episodio di violenza, attribuito a un giovane straniero, non è stato collegato al funerale, che in realtà è stato celebrato diverse ore dopo.

Prete picchiato mentre separava due litiganti

”Il prete la mattina di ieri è andato a cercare di dividere due persone che stavano litigando tra di loro ed è rimasto vittima di qualche schiaffo ed è andato anche in ospedale, ma noi addirittura siamo arrivati nel pomeriggio”, ha specificato Moggi. Il parroco del paese è poi stato sostituito per la funzione funebre.

Moggi, nessuna violenza durante il funerale della moglie

Moggi, nel riferirsi alle precedenti notizie diffuse, ha aggiunto: “È una cosa fuori dalla realtà. Non è assolutamente accaduto nulla durante il funerale di mia moglie”, ha ribadito.

Il bilancio della violenza

La notizia di quanto avvenuto a Monticiano, piccolo borgo toscano di poco più di 1.600 anime, è stata inizialmente riportata dal quotidiano La Nazione, per poi essere ripresa ingigantendosi via via e divenendo virale.

Secondo le ricostruzioni, un giovane ha improvvisamente iniziato a urlare e a insultare i presenti. Poi se l’è presa anche con il parroco del paese.

Il giovane alterato sarebbe una persona nota nel paesino per via di precedenti gesti di intemperanza. Oltre al prete, sarebbero rimasti feriti anche il comandante della locale stazione dei carabinieri e un altro cittadino.