Lucio Corsi ai fan dall'Eurovision Song Contest 2025, "grazie per il supporto, ma votate chi volete"

Lucio Corsi, dopo essersi esibito in qualità di ospite durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, ha rilasciato un’intervista in cui ha lanciato un appello ai fan. Il cantante ha ringraziato i suoi supporters, senza però fare proclami precisi. Ha invitato semplicemente e saggiamente i suoi tifosi a votare chi vogliono, non esternando alcun tipo di preferenza.

Eurovision Song Contest 2025, l’appello di Lucio Corsi

“Sono felice. L’Eurovision Song Contest è una nuova grande esperienza per me e sono sicuro che può insegnarmi qualcosa per fare questo lavoro in un modo migliore nel futuro”. Così Lucio Corsi dopo la performance alla semifinale dell’ESC svoltasi martedì 13 maggio.

La seconda semifinale è prevista per giovedì 15. La finalissima è in programma per sabato 17. L’Italia rappresentata da Corsi è già automaticamente qualificata per quest’ultimo evento.

Lucio Corsi

“Mi sono preparato in Toscana, con mio fratello e mia sorella, ovvero i miei due cani, Era e Enea che mi hanno guardato e staranno davanti alla tv anche per la finale, e con il resto della mia famiglia”, ha spiegato l’artista toscano che nel concorso si presenta con il brano sanremese ‘Volevo essere un duro’.

Infine le parole di ringraziamento rivolte a tutti i fan che tifano per lui dall’Italia, ma che per regolamento non possono votarlo: “Grazie a tutti del supporto: votate chi volete e mi farete comunque felice”.

ESC 2025, prima semifinale: ascolti top

La prima semifinale dell’Eurovision 2025 ha ottenuto ascolti più che positivi. Trasmessa su Rai Due, è stata seguita da 2.248.000 telespettatori pari al 12,2% di share.

Si tratta del miglior risultato televisivo di sempre per una semifinale del concorso europeo.

Nel 2024, la prima semifinale dell’ESC, che fu proposta sempre sul secondo canale Rai, aveva totalizzato 1.912.000 telespettatori e il 9,4% di share.

Gabry Ponte in finale

Nella prima seminifinale ha staccato il pass per la finalissima anche Gabry Ponte con il brano ‘Tutta l’Italia’. Ponte è in gara in rappresentanza della Repubblica di San Marino. A differenza di Lucio Corsi, il deejay sabato potrà beneficiare del voto degli italiani.

A giudicare dall’accoglienza tripudiante e danzante ricevuta ieri da ‘Tutta l’Italia’, brano scelto anche come jingle di Sanremo 2025, Ponte può sorridere in vista dell’appuntamento di sabato.