Lucio Corsi all'Eurovision 2025 unica esibizione con i sottotitoli, polemica sui social: "Perché solo lui?"

Pochi minuti dopo l’esibizione di Lucio Corsi all’Eurovision 2025 sono scoppiate le polemiche. Mentre il rappresentate dell’Italia a Basilea si esibiva sulle note di Volevo essere un duro, infatti, gli spettatori che seguivano la manifestazione da casa hanno visto comparire i sottotitoli in inglese. Un fatto unico per il Song Contest, dato che lo stesso non è accaduto per gli altri artisti in gara. Sui social c’è chi si chiede se ciò sia dovuto a una scelta della Rai.

Sottotitoli per Lucio Corsi, è polemica

Martedì 13 febbraio in diretta da Basilea è andata in scena la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Alle 22:03 è salito sul palco Lucio Corsi, vincitore del podio del Festival di Sanremo che ha accettato l’ingaggio dopo la rinuncia del primo classificato del Festival, Olly.

Corsi, dunque, ha partecipato con la sua canzone Volevo essere un duro, ma il pubblico da casa ha notato che l’esibizione era accompagnata da sottotitoli in lingua inglese. Niente di strano, se non fosse che per gli altri artisti mamma Rai non ha fatto la stessa scelta.

Fonte foto: ANSA Polemiche all’Eurovision 2025: l’esibizione di Lucio Corsi sulle note di Volevo essere un duro è stata trasmessa con i sottotitoli in inglese

Per il momento il cantautore toscano non ha commentato la vicenda. Il Contest, ricordiamo, è trasmesso in diretta da Basilea su Rai 2 per il pubblico italiano.

La comparsa dei sottotitoli è stata del tutto inaspettata e ha scatenato un’ondata di indignazione e ironia sui social.

Le reazioni sui social

“Perché Lucio Corsi ha i sottotitoli in inglese?”, si è chiesto qualcuno su X in tempo reale mentre il cantautore era sul palco. Poi la notizia è diventata di dominio pubblico e a prova di viralità. “I sottotitoli? Da quando?”, si è chiesto qualcun altro.

Poi l’ironia: “Adoro che la canzone in svedese ce la becchiamo così com’è ma per Lucio Corsi abbiamo i sottotitoli in inglese”. Poi, infine, l’indignazione: “Che poracciata”.

La spiegazione

In realtà non c’è alcun mistero. La risposta, infatti, è tutta nella conferenza stampa dell’8 maggio, quando il cantautore ha annunciato la sua intenzione di esibirsi con i sottotitoli. Una scelta dell’artista, dunque, che solleva mamma Rai e lo stesso Eurovision Song Contest da ogni responsabilità.

Durante l’incontro con i giornalisti Lucio Corsi aveva detto che la sua intenzione sarebbe stata “incentrare tutto su canzone, testo e musica”, per questo aveva scelto di usare “dei sottotitoli per far passare il significato della canzone“. Nessun giallo, quindi: la scelta di trasmettere il testo in sovrimpressione e in lingua inglese era tutta dell’artista. La stessa conferma, del resto, era arrivata sempre da Lucio Corsi in diretta al telefono con Radio Deejay.