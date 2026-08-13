Lucio Montanaro morto a 75 anni, attore e caratterista della commedia all'italiana nei film con Lino Banfi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Addio a uno dei volti della commedia sexy all’italiana del cinema degli anni ’70 e ’80, Lucio Montanaro. L’attore e caratterista, ricordato per i tanti film a fianco di Lino Banfi, è morto a 75 anni nella sua Martina Franca, secondo le prime informazioni a seguito di un malore improvviso.

La morte di Lucio Montanaro

Da quanto riportato dalle testate locali, infatti, Montanaro sarebbe morto dopo essersi sentito male mentre si trovava nella piscina della sua abitazione nella provincia di Taranto.

Il malore non avrebbe lasciato scampo all’attore, lasciando senza parole la comunità di Martina Franca, come testimoniato dalle parole del sindaco Gianfranco Palmisano: “Ci sono notizie che arrivano all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno e ci lasciano tristi, smarriti e senza parole. La scomparsa di Lucio Montanaro è una di queste”.

https://www.facebook.com/gianfpalmisano/posts/pfbid02czGzEnw56oqKp6rGANYxGGSjA1TGqueQNeaBdk6oeVqf6JTjxxnXWzpuaxwYnwK9l?locale=zh_CN

Il ricordo di Martina Franca

Il primo cittadino ha voluto ricordare con un lungo post l’artista icona del comune pugliese, a cui il giugno scorso, in occasione del suo 75esimo compleanno, ha voluto dedicare una serata per celebrare la sua carriera insieme a lui, tra aneddoti divertenti e racconti sui tanti film in cui ha recitato, ma anche della storia di Martina Franca.

“Lucio era un amico, un uomo di grande spessore umano, sempre con la battuta pronta, un mix di ironia, cordialità e una passionale martinesità che ha portato anche sul set cinematografico, qualità autentiche che hanno fatto di lui un personaggio indimenticabile” ha scritto Palmisano, sottolineando come l’attore “sarà sempre un volto simbolo di un’epoca e un motivo di orgoglio per la nostra comunità”.

Notizia in aggiornamento…