Lucio Montanaro morto a 75 anni, attore e caratterista della commedia all'italiana nei film con Lino Banfi
Morto a 75 anni Lucio Montanaro, uno dei volti noti della commedia sexy all'italiana nei film insieme a Lino Banfi: sarebbe stato colpito da un malore
Addio a uno dei volti della commedia sexy all’italiana del cinema degli anni ’70 e ’80, Lucio Montanaro. L’attore e caratterista, ricordato per i tanti film a fianco di Lino Banfi, è morto a 75 anni nella sua Martina Franca, secondo le prime informazioni a seguito di un malore improvviso.
La morte di Lucio Montanaro
Da quanto riportato dalle testate locali, infatti, Montanaro sarebbe morto dopo essersi sentito male mentre si trovava nella piscina della sua abitazione nella provincia di Taranto.
Il malore non avrebbe lasciato scampo all’attore, lasciando senza parole la comunità di Martina Franca, come testimoniato dalle parole del sindaco Gianfranco Palmisano: “Ci sono notizie che arrivano all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno e ci lasciano tristi, smarriti e senza parole. La scomparsa di Lucio Montanaro è una di queste”.
https://www.facebook.com/gianfpalmisano/posts/pfbid02czGzEnw56oqKp6rGANYxGGSjA1TGqueQNeaBdk6oeVqf6JTjxxnXWzpuaxwYnwK9l?locale=zh_CN
Il ricordo di Martina Franca
Il primo cittadino ha voluto ricordare con un lungo post l’artista icona del comune pugliese, a cui il giugno scorso, in occasione del suo 75esimo compleanno, ha voluto dedicare una serata per celebrare la sua carriera insieme a lui, tra aneddoti divertenti e racconti sui tanti film in cui ha recitato, ma anche della storia di Martina Franca.
“Lucio era un amico, un uomo di grande spessore umano, sempre con la battuta pronta, un mix di ironia, cordialità e una passionale martinesità che ha portato anche sul set cinematografico, qualità autentiche che hanno fatto di lui un personaggio indimenticabile” ha scritto Palmisano, sottolineando come l’attore “sarà sempre un volto simbolo di un’epoca e un motivo di orgoglio per la nostra comunità”.
Notizia in aggiornamento…