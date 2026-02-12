Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, "pagato prezzo altissimo per stupidità e soldi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lucio Presta torna ad attaccare Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. L’agente e il conduttore per anni hanno lavorato insieme, a strettissimo contatto. Poi, a fine 2023, a poco più di un mese dal quinto Sanremo di “Ama”, è arrivato il fulmine a ciel sereno: quest’ultimo ha fatto sapere di essersi separato professionalmente dal suo storico manager. Da allora i due hanno cominciato a punzecchiarsi. E non solo sui media. Presta ha anche querelato l’ex amico, accusandolo di aver detto il falso sotto giuramento.

Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo

Presta si è confidato con Selvaggia Lucarelli in un’intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano. Quando gli è stato chiesto di chiarire perché, dopo quattro Sanremo meravigliosi, Amadeus lo abbia allontanato, è arrivata la seguente risposta: “Su spinta della moglie Giovanna – che forse voleva essere quella che decideva Sanremo – e di qualcuno in Rai che gli diceva: “Non vedi che tutti i meriti se li prende Presta?””.

Il manager ha aggiunto di non aver mai scavalcato il suo cliente nelle decisioni da prendere. “Ma l’hanno convinto di questo”, ha dichiarato Presta.

Oggi Amadeus sta attraversando un momento lavorativo non semplice. Dopo aver lasciato la Rai, è approdato sul Nove. I risultati, però, stentano ad arrivare. I suoi programmi stanno facendo fatica sul fronte ascolti tv.

“Se tornerà nella Tv che conta? Glielo auguro – ha detto ancora l’agente -. Ha pagato un prezzo altissimo per stupidità e per i soldi. Pensava di avere un suo pubblico come Fazio, ma Amadeus è “quello che fa””.

A proposito di un’eventuale pace con il conduttore, è stato lapidario: “Mai”.

Perché l’agente ha querelato il conduttore

Nell’agosto 2024, Presta ha reso noto di aver querelato Amadeus. La vicenda riguardava delle accuse di corruzione rivolte dal produttore Michele Calì all’agente.

Nel corso dell’indagine i pubblici ministeri hanno sentito diversi testimoni. Tra questi anche Amadeus. Secondo l’avvocato di Presta, il conduttore, “pur sotto giuramento, ha riferito fatti e circostanze del tutto inventate e prive di fondamento alcuno”. Da qui la decisione di querelarlo.

Presta: “Amadeus mal consigliato in casa”

Non è la prima volta che Presta indirizza parole tutt’altro che lodevoli nei confronti di Giovanna Civitillo. Lo aveva fatto anche in un’intervista rilasciata nel 2025 ai microfoni di Maschio Selvaggio, trasmissione di Rai Radio 2.

“Quando arrivi ad una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno più di nessuno – aveva detto Presta, parlando della rottura con Amadeus – E poi se sei mal consigliato, soprattutto in casa e in famiglia, rischi di non vedere bene le cose che vedevi prima. Pensi di poter camminare da solo. La vita, invece, ci insegna che le cose si fanno insieme e mai da soli. I grandi successi arrivano insieme e non da soli”.

Il riferimento, nemmeno tanto indiretto, sembrò proprio riferirsi a Giovanna Civitillo, con la quale Amadeus è sposato dal 2009.