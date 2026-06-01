Lucio Presta duro contro Sonia Bruganelli, attacco all'ex di Paolo Bonolis: "La odio da quando la conosco"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lucio Presta torna ad attaccare Sonia Bruganelli durante il Festival della Tv di Dogliani. Il manager collega all’ex moglie di Paolo Bonolis la fine del loro storico rapporto professionale e personale, dichiarando: “Io la odio da quando la conosco”, parole che riaprono una delle vicende più discusse della televisione italiana.

Lucio Presta attacca Sonia Bruganelli

Le tensioni tra Lucio Presta Sonia Bruganelli tornano al centro dell’attenzione mediatica. Durante un acceso confronto pubblico con Giovanni Minoli al Festival della Tv di Dogliani, il noto manager televisivo ha rilasciato nuove dichiarazioni su una delle vicende più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano.

Nel corso dell’intervista, Presta non ha usato mezzi termini parlando dell’ex moglie di Paolo Bonolis. Il passaggio più forte riguarda proprio il rapporto con Sonia Bruganelli: “Io la odio da quando la conosco” ha sintetizzato, lasciando intendere anni di attriti e incomprensioni che, secondo il manager, avrebbero contribuito anche alla fine del suo storico rapporto professionale e personale con Bonolis.

ANSA

La bacchettata a Paolo Bonolis

Durante il faccia a faccia con Minoli, Presta è tornato sulla rottura con Paolo Bonolis, uno dei conduttori più importanti della televisione italiana e per molti anni suo assistito. Secondo il manager, dietro l’allontanamento ci sarebbe stata anche l’influenza di Sonia Bruganelli.

“Sua moglie gli ha detto che eravamo stati a letto insieme, ma sapevamo entrambi che non era vero” ha ricordato.

“È stato l’ultimo colpo di scena per allontanarci, lei ci ha provato in tutti i modi perché io volevo riportare Paolo in Rai a riprendere i pacchi e condurre Sanremo, ma lei non voleva perché ha una società di produzione che lavora con Mediaset”.

Il manager si è spinto ancora oltre, sostenendo che Bonolis sarebbe stato fortemente condizionato nel rapporto con la moglie. “Paolo con lei soffre della sindrome di Stoccolma” ha dichiarato, aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco.

Cosa è successo tra Presta, Bonolis e Bruganelli

Per oltre vent’anni Lucio Presta e Paolo Bonolis hanno rappresentato uno dei sodalizi professionali più solidi della televisione italiana.

I primi segnali di tensione sono emersi negli ultimi anni, quando il rapporto tra i due si è progressivamente deteriorato fino alla definitiva separazione professionale. Nel tempo sono emerse diverse versioni sulle cause della rottura, ma sia Bonolis sia Presta hanno lasciato intendere che le divergenze non riguardassero esclusivamente questioni lavorative.

Nel frattempo Sonia Bruganelli è diventata una figura sempre più influente nel mondo dello spettacolo, grazie alle sue attività imprenditoriali e alle partecipazioni televisive. La sua esposizione mediatica ha spesso alimentato il dibattito sul rapporto con Bonolis e sulle dinamiche che avrebbero caratterizzato la loro lunga relazione.