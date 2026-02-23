Lucio Presta, nel libro "L’uragano" i retroscena di Sanremo da Amadeus e Bonolis a Maria De Filippi e Belen

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un memoir che è anche una mappa del potere televisivo italiano. In L’uragano, Lucio Presta ripercorre incontri, rotture, amicizie e scontri con alcune delle figure più influenti dello spettacolo e della politica. Da Amadeus a Paolo Bonolis, da Maria De Filippi a Matteo Renzi, passando per Adriano Celentano, Simona Ventura e Roberto Benigni.

Amadeus: Sanremo, le pressioni e la moglie Giovanna

Il rapporto tra Lucio Presta e Amadeus nasce molti anni prima del Festival e si fonda, come scrive, sulla “massima lealtà e schiettezza” oltre che su “un affetto profondo”.

Parla anche del rapporto con Mediaset tra pressioni, trattative, valutazioni economiche e strategiche: Sanremo diventa il perno attorno a cui ruotano le scelte, tra permanenza in Rai e alternative sul tavolo.

Quando si apre la partita per Sanremo 2020, il nome di Amadeus non è scontato: è il risultato di un confronto interno alla Rai che coinvolge Teresa De Santis, Antonio Marano e Andrea Sassano, fino alla decisione che è lui “l’uomo giusto”.

Presta racconta il lavoro serrato: “Passiamo due giorni e mezzo a lavorare intensamente […]. Lì scriviamo il regolamento da presentare alla Rai”.

Tra le pagine del libro emerge anche ul rapporto con la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo: “Nel suo libro (Amadeus, ndr) scrive che lui non mi vuole al suo fianco per realizzare il Festival, ma che è la moglie a consigliargli di avermi vicino, vista la mia esperienza. Questa cosa è decisamente falsa. Anzi, è esattamente il contrario, perché se c’è una persona che lavora contro di me e non a favore mio è proprio Giovanna”.

Quindi, la stoccata: “Ciao Amedeo, in bocca al lupo per tutto. Se ti posso dare un consiglio, con un orecchio ascolta te e con l’altro orecchio ascolta chi ne sa più di te. Non dare retta alla tua compagna, che nutre sicuramente un amore smodato nei tuoi confronti, ma che sta alla televisione come io sto alla fisica nucleare. Ti auguro una buona vita, un in bocca al lupo e un buon ritorno in Serie A. Tu sei amante del calcio. Oggi giochi in Lega Pro, ma piano piano è probabile che tu possa ritornare a vincere i campionati e tornare a giocare in Serie A, se non addirittura in Nazionale”.

Paolo Bonolis: l’esplosione televisiva e la rottura definitiva

Su Bonolis il libro racconta un percorso di crescita e poi una frattura. La svolta avviene con Tira & Molla: Presta spinge per lasciargli più libertà creativa: “In meno di due settimane esplode il successo”. È il momento in cui, scrive, “nasce davvero una stella”.

Il racconto si sposta poi sulla fiducia reciproca e sulla promessa simbolica, con la madre di Bonolis, la signora Luciana, che dice: “Mi dovete giurare tutti e due che non vi lascerete mai”. Ma quella promessa non regge. La fine del rapporto è netta e dolorosa: “Ne farei volentieri a meno, ma non posso evitarlo perché è lei la causa della fine del mio rapporto con Paolo”, scrive Presta parlando di Sonia Bruganelli, l’ex compagna.

Maria De Filippi: stima, potere e lo scontro su Sanremo

Presta scrive anche di Maria De Filippi, definita “una grande professionista e stacanovista”.

Poi arriva la svolta, al Festival 2009, condotto da Bonolis: con Gianmarco Mazzi viene rinnovata la formula e si apre la possibilità di partecipare anche ai ragazzi di Amici.

Alla 59^edizione vengono invitati Marco Carta e Karima: “Tutto fila liscio, finché una sera Maria non mi telefona per chiedermi la posizione in classifica di Marco. Io mi rifiuto di darle quelle informazioni: non posso rischiare che escano all’esterno. Qualche sera dopo, torna da me dicendomi che qualcuno le ha suggerito che io favorisca i concorrenti di X Factor”.

Alla fine, vince Marco Carta. Quello dopo, Valerio Scanu, altro cantante di Amici.

Qualche anno dopo, al termine di un evento a Verona, si verifica “un netto allontanamento di Maria nei miei confronti”, che fa rimanere deluso Presta. I rapporti si interrompono e gli artisti dell’agente – sostiene lui stesso – non trovano spazio nei programmi della conduttrice: “Il caso più eclatante è proprio quello di Lorella Cuccarini: dopo innumerevoli proposte e rifiuti, viene chiamata come giudice un attimo dopo aver lasciato la mia agenzia”

Matteo Renzi: amicizia e polemiche durante Palazzo Chigi

Il capitolo su Matteo Renzi intreccia politica e spettacolo. L’ex premier avrebbe dichiarato, parlando di Presta: “Non solo non l’ho mai favorito in niente, ma anzi l’ho sfavorito in tutto ciò in cui potevo sfavorirlo”. Presta parla di “renzate”, ma anche di “un affetto profondo e sincero”.

Adriano Celentano: il caso del cachet e le tasse

Sul capitolo dedicato ad Adriano Celentano, uno degli episodi più delicati riguarda il compenso televisivo a Sanremo. Presta sottolinea un dettaglio tecnico: “Si accendono dibattiti anche sul cachet perché Celentano ha dichiarato che lo devolverà tutto in beneficienza ad alcune famiglie bisognose. Ha dimenticato però che la cifra indicata sul contratto è lorda e che su quella dovrà pagare le tasse. Questo dice tanto della generosità e dell’autenticità di Adriano che alla fine dona l’intera somma, e le tasse le paga di tasca sua”.

Roberto Benigni: amicizia e stima pubblica

Presta parla poi dell’affetto verso Roberto Benigni, che all’agente ha svelato anche l’anagramma: “Lucio Presta: è più scaltro”.

Ma c’è anche un riconoscimento pubblico: “Credo che oggi in questo Paese non ci sia intellettuale più autorevole di lui”.

Simona Ventura: da collaboratori a “nemici”

Presta descrive il rapporto con Simona Ventura: secondo lui la parola nemici “è quella che descriverebbe meglio il mio rapporto di molti anni fa” con lei.

Rapporto che si incrina quando Presta propone l’ex marito, Stefano Bettarini, come inviato a La Talpa.

Poi c’è il Sanremo 2004, con cui “la sua carriera inizia a scricchiolare” che “segna l’inizio di una fase complicata”.

Infine, il compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, avrebbe sparso “veleno su mia moglie (Paola Perego, ndr)”, iniziando “a diffondere voci infondate sui social, spesso attraverso la persona che gestisce i loro profili”, scrive Presta.

Stefano De Martino: ambizione e limiti

Presta è diretto su Stefano De Martino: “Credo anche che adesso non sia ancora pronto per Sanremo”.

E aggiunge: “Non credo che possa svolgere entrambi i ruoli, quello di conduttore e quello di direttore artistico musicale”.

Belen Rodriguez: talento e sovraesposizione

Infine, Presta parla anche di Belen Rodriguez e del rapporto con Fabrizio Corona, ricordando il Festival della famosa farfallina: “Quella passerella, preparata da lei d’accordo con Fabrizio, diventa in un attimo il simbolo di quel Sanremo. Sicuramente ne fa un grande successo da un punto di vista mediatico, ma d’altra parte fagocita del tutto lo show”.

I rapporti si complicano: “Nel tempo cominciamo a discutere spesso. Lei diventa imprevedibile, indomabile. E io non so più come gestire quella tempesta. Insieme decidiamo una cosa, poi ne fa un’altra. Comincia a essere ritardataria, ad accusare qualche stanchezza, qualche fisima di troppo e poi fa tardi la notte, ha un tenore di vita che non si confà al mio modo di lavorare. E così interrompiamo per sempre il nostro rapporto”.