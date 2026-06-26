Lucio Presta torna a pungere Amadeus, "per me non esiste più, è stato poco carino, tutti sanno la verità"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lucio Presta è tornato a parlare di Amadeus, ma non solo, in occasione della conversazione avuta con l’opinionista tv Sara Manfuso a Passaggi Festival, festival della saggistica in programma a Fano dal 24 al 28 giugno. Del conduttore, fresco di addio al Nove, Presta ha detto: “Per me non esiste più”.

L’affondo di Lucio Presta su Amadeus

Le dichiarazioni di Lucio Presta a Passaggi Festival sono state riportate da Dagospia.

Su Amadeus, che nella mattinata di venerdì 26 giugno ha reso noto assieme a Warner Bros Discovery la risoluzione anticipata del contratto, il noto manager ha detto: “Personalmente per me è una persona che non esiste più“.

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Presta ha aggiunto: “Gli auguro che possa tornare a splendere. Ha fatto delle scelte irragionevoli per ascoltare le persone che hanno fatto sì che ci separassimo. Lo hanno portato a sbattere e oggi deve ricominciare come se fosse di nuovo all’inizio della sua carriera. Gli auguro di riuscirci, ma le nostre strade non si incroceranno mai più“.

Il manager ha spiegato così la sua frase precedente: “Il comportamento che ha avuto nei miei riguardi è stato veramente poco carino per quello che io ho dato a lui. Non c’è nessuno nel nostro ambiente che non sappia che quello che dico è l’assoluta verità”.

Le parole di Lucio Presta su Paolo Bonolis

Nel corso della conversazione con Sara Manfuso, Lucio Presta ha parlato anche di Paolo Bonolis: “Abbiamo condiviso gioie straordinarie e dolori incredibili come due fratelli“.

Poi ha aggiunto: “Il fatto che terze persone abbiano deciso che andava spezzato questo amore, questo affetto, questa fratellanza, sinceramente a me poco me ne cale. Cioè, è un problema di Paolo, a me dispiace per lui e sono certo che anche Paolo è dispiaciuto per questo”.

Cremonini a Sanremo, il retroscena svelato da Presta

Sulla partecipazione di Cesare Cremonini al Festival di Sanremo 2022, Lucio Presta ha rivelato: “È stato un corteggiamento di quasi sei mesi, ci siamo visti tre o quattro volte e lui mi diceva: ‘Ma perché? Ma perché devo farlo?’. Io gli ho detto: ‘Perché oggi assieme a Vasco e a Lorenzo siete i tre personaggi della musica più importanti che abbiamo in questo Paese, devi venire per forza”.

Cos’ha detto Lucio Presta su Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Lucio Presta ha parlato anche di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Secondo il noto manager, la prima “era talmente straordinaria che le perdonavi tutto”, mentre Lorella Cuccarini “non ha mai avuto il talento di Heather ma aveva una determinazione, una capacità, una volontà, una caparbietà di lavorare, imparare e studiare”.

Gli insegnamenti di Andreotti a Lucio Presta

Un passaggio della conversazione, infine, è stato dedicato ai tre insegnamenti ricevuti da Giulio Andreotti.

Lucio Presta ha ricordato: “Mi diceva sempre che esiste una patologia cronica e seria che colpisce le persone che aiuti e si chiama la sindrome rancorosa del beneficiato”. E poi: “La gratitudine è un sentimento della vigilia”. La terza lezione: “Ricordati che se tu aiuti qualcuno, avrai cento incaz*ati e un ingrato”.