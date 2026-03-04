Lucrezia Stefanini minacciata di morte prima del match a Indian Wells, "foto della pistola su WhatsApp"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lucrezia Stefanini, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha reso noto di essere stata minacciata di morte prima del match disputato martedì 3 marzo a Indian Wells. L’azzurra di Billie Jean King Cup, numero 138 al mondo, ha spiegato che le sono arrivati messaggi intimidatori sul suo numero WhatsApp. Una persona anonima le ha inviato una foto di una pistola, scrivendole che avrebbe dovuto perdere. Sulla vicenda, legata al giro di scommesse, è intervenuto anche Angelo Binaghi, presidente della FITP, il quale ha espresso vicinanza all’atleta, parlando di fatto “gravissimo”.

Lucrezia Stefanini minacciata di morte a Indian Wells

“Buongiorno – ha esordito la tennista 27enne – oggi sono qui a fare questo video per raccontarvi quello che mi è successo ieri. Ho ricevuto un messaggio dove mi minacciavano se avessi vinto la partita”.

“Minacciavano me e la mia famiglia, hanno nominato me, i miei genitori e il posto dove sono nata e mi hanno mandato una foto di una pistola“, ha aggiunto.

ANSA

Stefanini ha giocato il primo turno di qualificazione a Indian Wells contro l’andorrana Jimenez Kasintseva, perdendo 6-4, 4-6, 4-6. “Racconto questa cosa – ha proseguito – perché penso che non sia stato giusto mettermi questa pressione o questo malessere prima di un match e farmi sentire non al sicuro”.

“Detto ciò – ha continuato l’azzurra – sono andata subito a denunciare alla Wta che mi ha messo a disposizione più sicurezza, ha fatto accompagnare subito la mia macchina dopo il match ed è stata molto attenta in tutto il torneo e si è mobilitata per farmi sentire al sicuro”.

La tennista azzurra: “Ho denunciato e continuerò a farlo

Stefanini ha poi sottolineato che nonostante le minacce ricevute si è impegnata al massimo: “Io ho lottato fino alla fine per tutta la mia partita perché non posso permettermi e non posso permettere a queste persone di farmi intimidire o di farmi condizionare per il mio lavoro”.

“Penso che questo sia un lavoro ma che sia anche un piacere, un divertimento, una passione e non posso credere che questo sport sia diventato così. Non ho dato peso a quei messaggi, però, ho denunciato e continuerò a farlo”, ha concluso.

Angelo Binaghi: “Questioni legate alle scommesse, territorio criminale”

Angelo Binaghi, dopo aver saputo del preoccupante episodio, ha parlato di “un fatto gravissimo e intollerabile”.

L’invio di immagini di armi, la conoscenza di dati personali e le intimidazioni rivolte a una tennista “rappresentano un salto di qualità inquietante che nulla ha a che fare con lo sport”, ha aggiunto il presidente della FITP.

E ancora, ha dichiarato che chi pensa di poter condizionare una partita attraverso la paura o di colpire una giocatrice per questioni connesse alle scommesse, “deve sapere che si muove su un terreno criminale”.

Binaghi si è augurato che arrivi immediatamente una risposta giudiziaria e ha assicurato che la Federazione è al fianco di Lucrezia senza esitazioni.

“Chiediamo l’identificazione e la punizione dei responsabili e pretendiamo che il sistema internazionale rafforzi in modo drastico i meccanismi di tutela degli atleti. Lo sport non si tocca. E chi lo minaccia deve pagarne le conseguenze”, ha concluso.