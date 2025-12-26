Ludovica Bizzaglia, l'intervista all'attrice: "Ho imparato a parlarmi meglio, e la mia vita è cambiata"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ludovica Bizzaglia ha 29 anni, ma parla come chi ha già attraversato qualche tempesta e ha deciso di non far finta di niente. Non è questione di retorica, e nemmeno di posa. È che lei, semplicemente, ha vissuto. Ha vissuto dentro un mestiere che ti dà tanto e ti toglie altrettanto. Ha vissuto dentro relazioni che l’hanno segnata, dentro ansie e crolli invisibili, dentro quella pressione che la sua generazione conosce bene: quella di “dover essere” sempre qualcosa. Funzionare. Resistere. Arrivare. Attrice da quando aveva sei anni, cresciuta tra set, provini, camerini, oggi Ludovica Bizzaglia è un volto noto della tv e del cinema. Ma ridurla a questo è perdere la parte più interessante del racconto. Perché Ludovica Bizzaglia non è solo “quella di Un posto al sole” o di Flaminia. È anche una ragazza che ha fatto terapia per imparare a stare in piedi nei giorni storti. Che ha scoperto la differenza tra gentilezza e compiacenza. Che ha capito cosa significa parlarsi male e poi darsi il permesso di cambiare tono. Che si è lasciata attraversare dal dolore e ha deciso che non basta più solo “tenere botta”: serve anche stare bene. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Ludovica Bizzaglia si racconta come forse non aveva mai fatto prima. Parla di attacchi di panico e di set che diventano rifugi. Della paura della morte dei genitori, e del legame viscerale con sua madre, che le ha insegnato la libertà, il femminismo, il rispetto di sé. Parla della rabbia per chi dà tutto per scontato, della gratitudine come scelta radicale, dell’amore dato troppo e male, della scoperta delle “relazioni karmiche”: quelle che ti spezzano, ma ti rimettono al mondo diversa. Non c’è bisogno di avere la sua storia per riconoscersi in ciò che dice. Basta essere giovani oggi, in un mondo che ti chiede di mostrarti sempre forte, sempre in forma, sempre “ok”. Lei invece racconta cosa succede quando non lo sei, e quanto sia importante non vergognarsene. Anzi: usarlo. Come materiale da trasformare, come memoria da integrare, come base da cui ripartire. Ludovica Bizzaglia non ha paura di dire che sta imparando a parlarsi meglio. Che ha vissuto anni in cui si guardava con occhi troppo duri. Che oggi festeggia anche le cose piccole, perché sa cosa vuol dire il buio. E che no, a trent’anni non ha tutto sotto controllo. Ma è proprio lì che sta il bello. È un’intervista che parla di lei, ma anche di noi. Di cosa significa diventare adulti senza smettere di essere sensibili. Di quanto costa rimanere autentici. E di quanto serva – più di tutto – smettere di giudicarsi e iniziare, ogni tanto, a dirsi “brava”. Anche solo per esserci ancora.

Ludovica, sono passati due anni dal nostro ultimo incontro. Che periodo è stato per lei?

“Sono stati due anni molto intensi. Pesanti, complicati… ma a conti fatti li rifarei esattamente come sono andati. E lo dico con convinzione, perché oggi sento addosso una leggerezza che non avrei potuto provare senza aver attraversato determinate fasi. Sono stati anni in cui ho lottato parecchio, ma adesso sto finalmente raccogliendo un po’ di serenità. E questa serenità ha molto più valore proprio perché arriva dopo tanta fatica. Io, che tendo sempre a essere pessimista quando si tratta di tirare le somme, per la prima volta mi sento ottimista, persino entusiasta per l’inizio di quest’anno. E non è poco”.

Dopo averla vista in Vita da Carlo, la ritroviamo in Minimarket, dove interpreta Lucrezia, sorella di Manlio.

“Sì, è la sorella di Manlio, che è interpretato da Filippo Laganà. Lucrezia è un personaggio che mi ha permesso di lavorare molto sul piano emotivo. L’ho preparata con il mio acting coach, Alessandro Prete, concentrandomi su un concetto a cui tengo molto: l’attivatore dell’ansia. Siamo abituati a pensare all’ansia, all’invidia, all’ambizione come sentimenti negativi. Ma in realtà possono avere anche un lato ‘utile’. Lucrezia, ad esempio, vive in una costante ansia da iper produttività. Ma non perché sia ambiziosa e basta. È che ha una fragilità profonda, che non riesce a mostrare. Appena si ferma, le crolla tutto. E allora si riempie le giornate, non si concede un momento libero, ha paura del silenzio e di rimanere sola con se stessa”

Un’ansia che la spinge a voler gestire tutto, anche quello che non le compete…

“Si fa carico di problemi che non sarebbero suoi, come quello del fratello che vuole fare il conduttore in Rai, mentre il padre, con una mentalità più rigida, pretende che lei lo aiuti a riportarlo ‘sulla retta via’. Loro sono una famiglia di commercialisti milanesi, quindi il sogno di Manlio è visto quasi come una follia. E Lucrezia è in mezzo. Subisce molto il padre, cerca di tenere tutto sotto controllo. Ma in realtà è molto più dolce e fragile di quanto appaia all’inizio”.

E, nel costruire Lucrezia, ha trovato un po’ di libertà anche lei?

“Tanto. Devo dire che mi diverto moltissimo a fare ‘la stronza’ sul set. Ma davvero, eh. È una gioia. Mi sveglio contenta la mattina sapendo che devo interpretare un ruolo così. Perché posso sfogarmi, posso lasciarmi andare. Io nella vita reale sono molto misurata, non risponderei mai male a qualcuno, a meno che non sia proprio necessario. Invece quando reciti sei deresponsabilizzata, non sei tu. Ma un po’ ti ci infili. Perché se quel personaggio dice certe cose, lo fa al posto tuo. E allora ti liberi. Per me è terapeutico. Faccio già terapia, ma anche il set è una forma di terapia. Recitare mi alleggerisce. Mi serve”.

Nella vita reale non riesce a essere “stronza” nemmeno quando ne avrebbe diritto. Come mai?

“Perché ho imparato a non giudicare troppo in fretta. Negli ultimi tre anni ho vissuto momenti molto difficili a livello di salute mentale. Ma da fuori nessuno lo avrebbe mai detto. Ero sempre presente, iper efficiente sul lavoro, sempre sorridente, anche nelle amicizie. Però ci sono stati giorni in cui faticavo ad alzarmi dal letto. E allora ho cominciato a pensare: se io riesco a mascherarlo così bene, magari anche le persone che ho davanti stanno passando qualcosa di simile e io non lo so. Ecco perché oggi credo che la gentilezza sia la cosa più rivoluzionaria che abbiamo. Se devo fare uno sforzo emotivo, deve essere verso la gentilezza, sempre”.

Crede davvero che bastino piccoli gesti?

“Un sorriso, un ‘per favore’, un ‘grazie’, non costano nulla. Eppure, fanno la differenza. Io faccio molta attenzione a queste cose. Per esempio, quando conosco qualcuno, anche per amicizia, una delle prime cose che noto è come tratta le altre persone: il cameriere al bar, la commessa, il giornalista, il proprio agente… per me è lì che capisci chi hai davanti. Le persone maleducate, arroganti, non le voglio più nella mia vita di tutti i giorni. Ne ho avute fin troppe”.

Cosa le fa raggiungere invece il punto di ebollizione?

“L’assenza di gratitudine: mi manda fuori di testa. Parlo della gratitudine verso la vita, verso le persone, verso le opportunità. Viviamo in un periodo storico, sociale e politico complicatissimo. Vedere gente che dà tutto per scontato, che non dice mai ‘grazie’ a nessuno, mi fa impazzire. Lo stesso vale per la gentilezza: non costa niente. Eppure, a volte sembra un lusso. E poi mi rendo conto che, nella mia generazione, si è un po’ perso quel rispetto per chi è più grande, per chi ne sa di più. Io invece ci tengo tantissimo”.

Le capita spesso di esplodere per questo?

“Sì, mi capita. Per questo ci ho lavorato tanto in terapia. C’erano periodi in cui davvero sembrava che mi crollasse tutto addosso, una cosa dietro l’altra. Poi però sono arrivate anche cose belle, cose giuste, e lì ho capito che quel cambiamento partiva da me. Perché avevo cominciato a trattarmi meglio, a parlarmi meglio. E anche le cose più piccole, quelle che per altri magari sono insignificanti, per me valevano la pena di essere festeggiate. Perché so cosa vuol dire stare nel buio”.

In quei momenti difficili, come ha appena ricordato, il suo lavoro è andato avanti. Sui social e nei progetti sembrava tutto in ordine.

“Il mio lavoro è la mia ancora. È quello che mi salva. Pensi che io soffro di attacchi d’ansia e attacchi di panico da sempre… ma non ne ho mai avuto uno sul set. Mai. Posso avere una giornata tremenda, magari sto male tutto il giorno, ma appena sento ‘ciak, azione’, sparisce tutto. È come se mi staccassi da me stessa, da quello che non va, e mi immergessi in qualcosa di protetto. Il set per me è un luogo sicuro, il mio rifugio. Mi sento più a casa lì che per strada o tra la gente’.

Forse anche perché è un ambiente che conosce da sempre. Quanti anni sono ormai che lavora come attrice?

“Quasi 21. È incredibile a dirlo. Ma sì, sono quasi ventun anni che faccio questo lavoro”.

Non c’è mai stato un momento in cui si è sentita tradita da questo mestiere?

“Dal set no, mai. Dal mestiere in sé sì, tante volte. La verità è che il cinema, oggi, è in una situazione complicata. Io mi reputo molto fortunata perché continuo a lavorare, ma ho amici e colleghi bravissimi che sono a casa da anni, che non riescono nemmeno a fare un provino. E questo mi fa male, perché non è una questione di talento. È una questione di sistema. A volte mi piacerebbe vedere più facce nuove, più opportunità, più rappresentazione per i giovani, per noi trentenni. È un mondo fatto di ‘no’, e ne ho ricevuti a centinaia. Ma ho imparato che quei ‘no’ non definiscono il mio valore come persona. Sono no a un ruolo, non a me. Il mio valore lo definisco io, lo definiscono le persone che amo. Non il mio lavoro”.

È un equilibrio difficile da trovare?

“Sì. Perché questo è un mestiere dove tu aspetti. Aspetti che qualcuno decida che sei giusta per qualcosa. E magari per un anno lavori ogni giorno, poi all’improvviso sparisce tutto e non lavori per due anni. È così. Ma d’altra parte, io in un ufficio otto ore non potrei starci. Non è il mio mondo. E allora sì, mi ritengo fortunata. Posso gestire il mio tempo, ho delle libertà. E questo, oggi, è un privilegio enorme”.

Lei ha cominciato a recitare prestissimo, praticamente da bambina. Oggi, dopo tutto quello che ha attraversato, se potesse incontrare la se stessa di allora, cosa si riprenderebbe da quella bambina?

“Mi riprenderei l’ingenuità. Quella convinzione che tutto andrà bene, sempre. Da piccola ero proprio così: non contemplavo il dolore, non pensavo alla sofferenza. Era tutto bello, tutti erano buoni, le cose erano semplici. Oggi non è più così. Ho iniziato a lavorare molto presto e questo mi ha tolto parecchia leggerezza. Non lo rimpiango, perché è stata la mia scelta e mi ha dato tanto. Però sì, forse oggi mi manca quella facilità di pensiero, quella visione un po’ infantile ma meravigliosa del mondo. E forse le chiederei: ‘Mi racconti com’è, vedere tutto fiorito, come se non esistessero stagioni brutte?’”.

Tutto quello che ha vissuto, nel bene e nel male, pensa che l’abbia fortificata? O l’ha portata a dover cambiare qualcosa di sé per come viene vista dagli altri?

“Credo che niente accada per caso. Sono convinta che ognuno abbia una storia personale già un po’ scritta. Credo nel destino, ma anche nella possibilità di modificarlo. Non mi piace l’idea di restare ferma ad aspettare che tutto succeda. Penso che ognuno debba spingere, cercare di cambiare il corso degli eventi. Ecco, oggi sono molto fiera della persona che sono diventata. Ma mi sarei risparmiata volentieri un po’ di dolore, soprattutto perché molte delle cose che ho vissuto erano troppo grandi per l’età che avevo. E non sempre ero pronta”.

Cosa intende esattamente?

“Che a volte mi sento ancora immatura. Non perché non sia cresciuta, ma perché ci sono aspetti della vita che non ho avuto modo di vivere come tutti. Non ho avuto il tempo per fare certe esperienze da adolescente. E adesso, che sto per compiere trent’anni, mi ritrovo a desiderare una spensieratezza che forse avrei dovuto vivere prima. Mi succede anche nelle relazioni, nei momenti di divertimento… sento il bisogno di prendermi cose in modo più leggero, più ‘da ventenne’. Ma poi mi fermo e mi dico: ‘Hai quasi trent’anni, non puoi più permettertelo’. C’è questo squilibrio che sento e che sto cercando di equilibrare”.

È come se si fosse adultizzata troppo in fretta. Ma almeno ha avuto la fortuna di avere accanto sua madre, una figura per lei molto importante.

“Mia mamma è una donna incredibile. Mi ha avuta a 26 anni, che oggi sembrano pochissimi. Nessuna delle mie amiche ha figli. Pensare che a quell’età avesse già me, e poi mio fratello a 28, mia sorella a 32… io non so come abbia fatto. È la persona più femminista che conosco. Mi ha cresciuta nella libertà più totale. Non mi ha mai imposto nulla. Mi ha sempre detto: ‘Tu devi fare quello che vuoi. A me non interessa cosa fai, con chi lo fai, dove lo fai. Se sei felice, allora io sono felice’. E io, con questa certezza, ho affrontato tutto. Non ho mai avuto il peso di dover dimostrare qualcosa ai miei genitori. È stato il regalo più grande che potessero farmi”.

E ha sempre sostenuto il suo sogno?

“Sempre. A sei anni le ho detto per la prima volta che volevo fare l’attrice, e non ha mai sminuito quel sogno. Mai. Non mi ha mai detto: ‘Ok, ma intanto fai l’università’. No. Mi ha detto: ‘Va bene, ma devi farlo con tutto l’impegno possibile’. Mi portava sui set, anche di notte, quando avevo dieci anni, con altri due figli a casa. Lavorava, si faceva in quattro. E tutto questo l’ho visto, l’ho vissuto. E molto più delle parole, sono gli esempi che ti formano”.

Il vostro è un rapporto molto profondo.

“Molto. E glielo dico senza vergogna: io ho bisogno di mia mamma tutti i giorni. Alcune persone l’hanno criticato, mi hanno detto che è un rapporto ‘morboso’. Ma non è così: vivo da sola da undici anni, da quando avevo diciannove. Quelle di mia mamma è la prime braccia che cerco, nel bene e nel male. Poi viene mia sorella, poi le mie amiche. E se mi chiede cosa temo di più nella vita… la risposta è semplice: la morte dei miei genitori. Mi terrorizza. Perché loro sono i pilastri della mia vita. Senza di loro, non avrei più la bussola così dritta. Appena finiamo di parlare, la prima cosa che farò sarà chiamarla”.

Mi ha toccato molto la sua risposta.

“La verità è che ogni persona che incontriamo è il figlio o la figlia di qualcuno. E non tutti sono fortunati come me. Io ho parlato con tanti colleghi che hanno dovuto combattere con la propria famiglia per fare questo mestiere. Io no, non ho mai dovuto combattere per questo. E so quanto questo sia raro. So di essere una persona fortunata. Ed è anche per questo che sono grata. Sempre”.

Studio, disciplina e costanza sono parole fondamentali per chi fa il suo mestiere, ma spesso sottovalutate da chi osserva da fuori. Quanto hanno pesato nel suo percorso?

“Tantissimo. Però, ho acquisito davvero consapevolezza di questi concetti solo più tardi. All’inizio era tutto un gioco. I miei genitori sono stati molto bravi: cercavano sempre di farmelo vivere con leggerezza. Mentre le mie amiche facevano sport o andavano a danza dopo scuola, io magari facevo un provino o giravo una scena. Ma il messaggio era: ‘Ok, lo fai, ma deve essere divertente’. Poi però è arrivato l’ultimo anno di liceo. E lì ho capito che era il momento di scegliere davvero. I miei coetanei pensavano all’università, a trovare un lavoro… e io invece mi sono detta: ‘Ora si fa sul serio’. Ma non ho mai avuto dubbi. Non ho mai pensato: ‘E se non ce la faccio?’. Non era arroganza, era determinazione. Quando scelgo qualcosa, la faccio, anche se dovessi andare contro tutto e tutti. Io non ho mai pensato di dover fare altro nella vita. Poi certo, oggi so che il mio percorso è stato diverso da quello di tanti colleghi. So che ci sono tempistiche che non ho rispettato, ma non lo vivo più come un difetto. È solo il mio percorso. Punto”.

Le pesa compiere trent’anni?

“Eh… un po’ sì. Ho sempre pensato che a trent’anni avrei già avuto tante cose: stabilità, magari una famiglia, un certo tipo di equilibrio. Invece mi ritrovo in una situazione completamente diversa da quella che immaginavo. E sa che le dico? Che va benissimo così. È una figata. È bello non avere tutto programmato. È bello anche non sapere cosa succederà. Per la prima volta nella vita mi sento elettrizzata all’idea di non avere tutto sotto controllo. È come se mi sentissi deresponsabilizzata: tanto possiamo scegliere solo fino a un certo punto. E allora, chissà che cosa succederà. Chissà perché dovrà succedere. E questo ‘chissà’ oggi mi emoziona”.

In passato, lei stessa si è giudicata molto. Ha smesso di farlo?

“Sì, e ho imparato anche a parlarmi meglio. Per anni sono stata bravissima a parlare agli altri, a incoraggiarli, a sostenerli. Ma con me stessa… niente. E invece mi sono resa conto che ha un peso enorme il modo in cui ti parli. Se ti dici ‘sei una fallita’, ‘non sei abbastanza’, ‘non ce la farai mai’, il mondo ti risponderà su quella lunghezza d’onda. Ma quando ho iniziato a dirmi ‘brava Ludovica’, ‘ti meriti questa cosa’, ‘hai fatto bene a comportarti così’, ecco, è lì che sono cambiate le cose. È lì che hanno iniziato ad arrivare energie nuove, situazioni positive. È come se tutto avesse cominciato a girare in un altro modo”.

C’è un nome per questo, in psicologia: la profezia che si autoadempie.

“Non lo sapevo ma è proprio così. Quando ho iniziato a liberarmi delle persone tossiche, a mettere dei confini, a parlarmi con più dolcezza… mi è cambiata la vita. E sa che c’è? Sta funzionando”.

L’importante è non convincersi di essere un serial killer.

“Qui entriamo nel mio lato oscuro (ride, ndr)! Sono completamente ossessionata dal true crime. So tutto: processi, sentenze, casi di cronaca nera italiani e internazionali. Se sto facendo le pulizie, ho in cuffia Un giorno in pretura o Indagini di Stefano Nazzi. Mi addormento guardando Sky Crime. Giuro. Le mie amiche non vogliono dormire da me perché sanno che metto documentari su omicidi a palla. Ma io mi rilasso così. È diventata una specie di terapia.

Quindi, se le chiedessi qual è il suo ruolo dei sogni…

“Un crime! Senza dubbio. Magari ispirata a un caso reale. Io lo dico sempre: se dovessi scegliere un’altra facoltà universitaria, sarebbe criminologia. Anzi, glielo dico qui: se qualcuno sta pensando a una serie italiana sul crimine, io ci sono. Il mio più grande sogno è andare a cena con Roberta Bruzzone, Stefano Nazzi, Franca Leosini e Federica Sciarelli (ride, ndr)!”.

Oggi si è perdonata tutto?

“Sì. E lo dico con serenità: sì. Anzi, penso che siano più le persone che dovrebbero chiedere scusa a me, rispetto a quelle a cui dovrei chiederlo io. Se facessi un bilancio, è questo che verrebbe fuori. L’unica cosa che forse faccio ancora fatica a perdonarmi è l’aver dato troppo amore dove non serviva. Io sono una persona molto generosa, e quest’anno ho imparato una lezione importante: bisogna essere un po’ più parsimoniosi con l’amore. Non va sprecato. Non sempre è il momento giusto, la persona giusta, il contesto giusto per riversare tutto quello che si ha dentro”.

Sembra una risposta detta con molta consapevolezza… e anche un po’ di tenerezza verso se stessa.

“Sì, perché ho imparato anche una cosa nuova: l’esistenza delle relazioni karmiche. Non le conoscevo. Sono quelle relazioni, quelle amicizie, che arrivano nella tua vita non per restare, ma per insegnarti qualcosa. E poi vanno via. E va bene così. Mi hanno fatto soffrire, sì. Ma oggi sono grata di averle vissute, perché mi hanno cambiata in meglio. E io sono felice della persona che sono diventata attraversando quel dolore”.

Il suo più grande amore della sua vita: come sta la sua cagnolina Olivia?

“Olivia è la regina della casa, della strada e del mondo. Ieri siamo state insieme a San Giovanni, ha fatto aperitivo, cena, dopocena… viene coccolata ovunque. I miei fan mi fermano per chiedermi come sta lei, non io! È con me da sette anni, è l’unica vera costante della mia vita. A gennaio iniziamo insieme un percorso di pet therapy e volontariato in due canili qui vicino: è arrivato per me il momento di restituire anche solo una minima parte di tutto il bene che la vita mi ha riservato. Olivia è la mia relazione più lunga, e non potrei essere più grata per questo legame”.