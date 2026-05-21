Ludovica Ciaschetti, l’intervista all'attrice su Rai 1: “La curiosità è il mio caos interiore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che rispondono alle domande e persone che, invece, sembrano attraversarle. Come nel caso di Ludovica Ciaschetti, protagonista del film Un futuro aprile, in onda su Rai 1 la sera del 21 maggio. Parlarle per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie significa avere spesso la sensazione che le risposte arrivino dopo un piccolo attraversamento interiore. Non dà mai l’impressione di voler riempire il silenzio o di voler trovare una frase giusta a tutti i costi. Sembra, piuttosto, che si conceda il tempo necessario per capire che forma abbia davvero un pensiero prima di lasciarlo uscire. E oggi, in un tempo che ci abitua a risposte immediate, definitive, veloci, questa è già una forma di delicatezza rara. C’è una parola che ritorna spesso ascoltando Ludovica Ciaschetti: curiosità. Ma non la curiosità superficiale di chi vuole semplicemente sapere qualcosa in più. È una curiosità quasi esistenziale, un modo di stare al mondo. Una tensione continua verso ciò che ancora non si conosce, verso ciò che resta nascosto, verso le persone, i loro dolori, le loro contraddizioni, persino verso quelle parti di sé che ancora non hanno trovato un nome. Forse è proprio per questo che, conversando con lei, viene da pensare che il suo lavoro abbia poco a che fare con l’idea tradizionale dell’interpretazione. Non sembra cercare personaggi da imitare o da riprodurre. Sembra cercare esseri umani da comprendere. E forse c’è una differenza enorme. Perché comprendere richiede una disponibilità diversa. Richiede di sospendere il giudizio, di accettare di non avere subito una risposta, di permettere a una storia di entrare dentro di sé senza pretendere di controllarla completamente. Nel corso di questa intervista a Ludovica Ciaschetti si parla di dolore, di identità, di empatia, di successo, di paura del giudizio. Ma la sensazione è che tutti questi temi, in fondo, riportino sempre nello stesso luogo: la ricerca. La ricerca di chi siamo. La ricerca di un significato. La ricerca di una voce autentica in mezzo al rumore. Ludovica Ciaschetti parla spesso di domande, ma non sembra vivere con l’ansia delle risposte. E forse è questo l’aspetto che colpisce di più. In un mondo che ci chiede continuamente di definirci, di stabilire chi siamo, dove vogliamo arrivare e quale forma debba avere la nostra identità, lei sembra difendere ostinatamente il diritto a restare in movimento. A non chiudersi dentro una definizione. A lasciare aperta una porta. Forse perché crescere significa proprio questo: continuare a concedersi la possibilità di diventare altro. E allora questa non è soltanto una conversazione con un’attrice. È un dialogo con Ludovica Ciaschetti, una ragazza di ventitré anni che sembra avere una consapevolezza molto adulta e, allo stesso tempo, una capacità quasi infantile di meravigliarsi ancora. Che poi, forse, è proprio lì che sopravvive la parte più autentica di noi: nel punto esatto in cui continuiamo a farci domande senza avere fretta di smettere.

Un futuro aprile. Essendo siciliano, conosco la vera storia di Margherita Asta e ho visto il film e, quindi, conosco anche il modo in cui il regista Graziano Diana ha scelto di raccontarla. C’è però un aspetto che posso conoscere soltanto attraverso le sue parole: chi è Margherita per Ludovica Ciaschetti?

“Margherita è stata una scoperta. Premetto che mi sono avvicinata a questa storia soltanto nel momento in cui ho saputo che avrei lavorato al progetto, perché naturalmente si trattava di una vicenda lontana dalla mia esperienza diretta. Sono nata nel 2002 e, di conseguenza, non ho vissuto quel periodo storico. Purtroppo, esiste anche una grande lacuna: molte di queste vicende non vengono studiate, raccontate a sufficienza e spesso non trovano spazio nemmeno a scuola. Quando mi è stata proposta questa esperienza, la prima esigenza è stata quella di documentarmi. Ho cercato di conoscere quella storia e di capire chi fosse Margherita. È stata una scoperta maturata nell’ultimo anno, ma in modo graduale. Nel corso dei mesi ho continuato a raccogliere piccoli frammenti, cercando di ricomporli nel modo corretto per comprendere davvero la persona che era. Il film attraversa diverse fasi della sua vita e il lavoro che ho svolto è consistito proprio nel cercare di capire che cosa fosse accaduto in ciascuna di esse e come fosse riuscita a passare da una all’altra, continuando a crescere fino ad arrivare alla scelta, consapevole e attiva, di dedicare la propria vita alla storia della sua famiglia”.

Cosa l’ha colpita maggiormente?

“L’aspetto che per me è stato una vera rivelazione, e probabilmente anche quello che mi ha colpito più profondamente, è stata la sua capacità di accogliere il percorso del dolore. Il dolore, prima o poi, arriva nella vita di tutti. Nella maggior parte dei casi si presenta senza preavviso e senza lasciarci alcun controllo. Non possiamo decidere quando arriverà, in quale forma si manifesterà, quanto saremo preparati ad accoglierlo nella nostra quotidianità o quali conseguenze porterà con sé. Molto spesso non sappiamo come collocarlo nella nostra esistenza. Finisce per assumere una dimensione enorme, occupando uno spazio sempre più grande dentro di noi. Quello che Margherita ha dovuto affrontare in giovanissima età avrebbe potuto assumere proporzioni tali da travolgerla completamente, fino a impedirle persino di proseguire il proprio percorso di vita con naturalezza. Avrebbe potuto immobilizzarla e impedirle di trasformare quel dolore in qualcosa di diverso. L’aspetto che ho trovato più intenso, più significativo e sul quale ho riflettuto maggiormente è che ha saputo rispettare il proprio dolore, ma anche il modo in cui gli altri, accanto a lei, vivevano quella stessa sofferenza, pur sperimentandola in maniera profondamente diversa”.

Ad esempio?

“Oltre che a suo padre, penso al giudice Carlo Palermo. Anche lui, a suo modo, si è ritrovato costretto a convivere con un dolore enorme. Naturalmente è stata una condizione profondamente diversa da quella vissuta da Margherita, ma anche lui ha dovuto affrontare qualcosa di devastante. E lo ha fatto con gli strumenti che possedeva in quel momento. In fondo è ciò che facciamo tutti: affrontiamo gli eventi della vita con le risorse che abbiamo nel momento in cui si presentano. Quello che mi ha sconvolta e meravigliata di questa persona è stata la capacità, unita a una straordinaria apertura, di accettare il percorso che il dolore aveva compiuto nella vita degli altri, anche quando quel cammino era completamente diverso da quello che aveva attraversato lei”.

Un elemento che mi ha colpito molto, e che emerge chiaramente anche dal film, è che Margherita non ha mai avuto la presunzione di considerare il proprio dolore più importante di quello degli altri. Spesso, quando si parla di sofferenza, emerge una tendenza quasi egoistica a pensare che il proprio dolore sia più grande di quello altrui e che nessuno possa comprendere davvero ciò che si prova. In lei questa dinamica non esiste mai.

“Sì, assolutamente. Per me l’incontro con questo personaggio e con questa personalità è stato sconvolgente anche sul piano umano. Ho dovuto essere molto onesta con me stessa e confrontarmi con tutte quelle occasioni in cui, nella mia vita, non sono riuscita ad avere la stessa apertura nei confronti del dolore. Ho ventitré anni e ho avuto la fortuna di non vivere situazioni che abbiano stravolto completamente la mia quotidianità, costringendomi a ricominciare da zero. Per questo, inizialmente, avvicinarmi a questo personaggio è stato quasi un confronto con me stessa. È stato difficile accettare il fatto che molte volte non avessi avuto quella forza: la capacità di accogliere il mio dolore e di comprendere anche il modo in cui le persone accanto a me avevano vissuto il loro. In un certo senso, questo personaggio mi ha educata. Quando si riconosce qualcosa di molto distante da sé, inizialmente si tende a opporre resistenza. Non si aderisce completamente a quella realtà, perché la si percepisce troppo lontana. Poi, però, arriva un momento in cui si può scegliere di lasciarsi attraversare da quell’esperienza, permetterle di entrare dentro di sé. E quando accade, quella realtà insegna qualcosa e lascia un segno. Ho avuto davvero la sensazione di aver compiuto un importante percorso di crescita personale e umana grazie all’incontro con Margherita. Mi ha insegnato qualcosa sul modo in cui vivo il dolore, sul modo in cui affronto ciò che mi accade e sulla consapevolezza che, a un certo punto, possiamo scegliere di diventare parte attiva di ciò che viviamo. Possiamo decidere di trasformarlo in qualcosa”.

Ha resistito alla tentazione di conoscere la famiglia Asta oppure, alla fine, ha ceduto?

“L’incontro con Margherita è avvenuto nel momento giusto, anche se non era stato programmato. Per molto tempo, durante la preparazione del film, ci siamo detti che sarebbe stato un passaggio importante e necessario. Anch’io lo percepivo come un momento fondamentale. Margherita aveva già preso parte a tutta la fase di pre-produzione del film: aveva seguito la scrittura e l’intero processo creativo legato alla costruzione della storia. A un certo punto, però, mi sono resa conto di aver probabilmente costruito dentro di me un’aspettativa molto grande rispetto alla dignità e al rispetto che desideravo restituire a questa donna attraverso il mio lavoro e attraverso il personaggio che stavo costruendo. Per questo motivo ho sentito il bisogno di prendermi del tempo. L’incontro, infatti, non è avvenuto subito: è arrivato quasi verso la fine della lavorazione. Questo mi ha dato la possibilità di entrare nei suoi panni seguendo un percorso personale. Mi ha permesso di costruire un rapporto autentico con la sua storia e di lasciare andare quella resistenza di cui parlavo prima, consentendomi di farmi attraversare da ciò che aveva vissuto e dal modo in cui era riuscita ad aprirsi al proprio dolore. Quando poi l’ho incontrata, mi sono sentita pronta ad accogliere la persona che avevo davanti. Non avvertivo resistenze, né giudizi. Sentivo soltanto la presenza di quella persona che per tanto tempo avevo immaginato e cercato di restituire sullo schermo. In quel momento è stato quasi come se non ci fosse bisogno di aggiungere altro. Ero arrivata a un livello tale di comprensione e immersione nel suo percorso di vita, nelle sue battaglie e nella sua storia che il nostro incontro è stato quasi un riconoscersi reciproco”.

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Una delle interpretazioni per cui il pubblico la ricorda maggiormente è quella di Elisa Claps, ma anche altri progetti a cui ha preso parte raccontano storie realmente accadute. Le capita mai di chiedersi perché venga scelta così spesso per interpretare persone reali o vicende tratte dalla realtà?

“È una domanda molto interessante e me lo chiedo spesso anch’io. Ci scherzo spesso con le persone che mi stanno accanto perché, in effetti, mi capita con una certa frequenza di ritrovarmi a lavorare su storie realmente esistite. Per me, però, rappresenta un privilegio enorme. Credo che, soprattutto considerando il modo in cui a volte si muove l’industria, non sempre si abbia la possibilità di sentire sulle proprie spalle una responsabilità così forte nei confronti del proprio lavoro. Le storie vere e i personaggi realmente esistiti rendono questa responsabilità estremamente concreta. L’ho percepita fisicamente. Ho sentito quel peso sulle spalle e nella mente mentre lavoravo a questi progetti. Ed è un’esperienza che insegna moltissimo, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche su un piano umano, sociale e politico. In questi miei ventitré anni ho sempre sentito il bisogno di documentarmi, conoscere e approfondire. Sono una persona estremamente curiosa e ho costantemente la sensazione di sapere troppo poco rispetto a quanto vorrei comprendere. Per me avere il privilegio di raccontare storie vere e dare voce alle persone è qualcosa che non ha prezzo e che non scambierei con nulla. Soprattutto, mi offre la possibilità di vivere incontri umani straordinari. Le persone che ho avuto modo di conoscere, dalla famiglia Claps a Margherita Asta, portano dentro di sé il peso di un vissuto enorme. Sono persone che hanno attraversato esperienze talmente profonde da aver raggiunto una dimensione molto intima della propria umanità. Per me è quasi qualcosa di metafisico. Ritengo che il fatto di essermi sempre posta tante domande su chi sono, su ciò che penso, sul modo in cui ragiono e sulle ragioni che stanno dietro agli eventi abbia fatto nascere in me il bisogno di incontrare storie come queste. Credo molto nell’idea che, in qualche modo, nella vita si finisca per attrarre determinate esperienze. Forse il mio bisogno di trovare risposte mi ha portato a incontrare persone che erano scese così profondamente dentro se stesse. Queste persone hanno dato risposta a molte domande alle quali, da sola, non riuscivo a trovare una spiegazione. Mi hanno fatto scoprire aspetti di me che avevo bisogno di conoscere. Quando lavoro a progetti come questi, mi sento quasi una ricercatrice, una sociologa, un’antropologa”.

C’è però un rischio: quello di ferirsi entrando dentro determinate storie. Come riesce a proteggersi dalla possibilità di assorbire tutto ciò che interpreta? Come si separa dai personaggi, soprattutto quando portano con sé un carico emotivo così forte?

“Certamente è molto difficile. Se penso ai progetti di cui abbiamo parlato, sono stati momenti della mia vita particolarmente intensi. E non suppongo sia stato un caso. Avvertivo profondamente il peso emotivo del lavoro che stavo svolgendo e me lo portavo anche a casa. Finiva per riflettersi nelle relazioni, nei rapporti con gli altri e nella mia quotidianità. Sono convinta però che, proprio per questo motivo, avere uno spazio in cui lasciar emergere tutto rappresenti quasi una forma di sollievo. Per me sapere di andare sul set significa sapere che, in quel momento, mi dedicherò all’introspezione dell’animo umano di quella persona e della sua esperienza. È come se esistesse uno spazio preciso nel quale tutto questo può trovare posto. Poi, quando torno a casa, è come se mi sentissi svuotata e riempita allo stesso tempo. Svuotata per tutto ciò che ho dato, ma anche colmata da quelle risposte che nella vita quotidiana forse non sarei riuscita a trovare senza la possibilità di attraversare quelle storie. Per questo motivo ritengo che nel mio lavoro esista già una forma di consapevolezza rispetto a tutto questo. Naturalmente ogni progetto è diverso. Ho avuto l’opportunità di lavorare anche su esperienze dal peso emotivo molto differente e ho percepito chiaramente queste sfumature. Non credo, però, che sentire un peso importante quando si affrontano determinate storie sia necessariamente un aspetto negativo. Allo stesso modo, non considero negativa la responsabilità che deriva dalle scelte che si compiono. Ciò che probabilmente mi aiuta è il fatto che rifletto molto sulle scelte che faccio nel mio lavoro. Non permetto alle emozioni di occupare tutto lo spazio dentro di me. Mi concedo di lasciare emergere quella parte di me nel momento in cui lavoro; poi, quando torno a casa, torno a essere Ludovica: una persona che riflette, che si interroga sulle proprie decisioni e che riesce a sentirsi libera nel momento in cui torna a lavorare. Forse è questo che mi impedisce di essere completamente sopraffatta da ciò che provo”.

Quindi possiamo dire che, in questo senso, la recitazione diventa terapeutica? Esiste una lunga tradizione, dai Greci fino a Eduardo De Filippo, secondo cui la recitazione possiede una dimensione catartica e terapeutica.

“In questo periodo sto leggendo un libro che mi sta aiutando molto a comprendere alcuni aspetti di me stessa e, forse, a pormi le domande giuste nel momento giusto. Si tratta di Una cosa spirituale di Vasco Brondi. All’interno del libro c’è un passaggio che mi ha colpita profondamente. Parla della verità e del bisogno di esprimere ciò che si porta dentro. L’autore sostiene, in sostanza, che ciò che rimane non detto sia forse l’aspetto più difficile da sostenere e che si possa trovare una vera quiete soltanto quando tutto avrà trovato una voce. Solo allora il silenzio smetterà di fare paura. Questo pensiero alimenta profondamente il mio lavoro. È come se, finché alcune verità non emergono, finché determinate parti di me non trovano una forma di espressione, non riuscissi davvero a restare in silenzio. È una necessità profonda. Nel momento in cui riesco a canalizzare tutte queste energie nel lavoro, allora posso tornare a casa, abitare il mio silenzio e concedermi semplicemente di essere Ludovica. Senza quella valvola probabilmente avrei trovato altre forme di espressione, ma questa è la mia principale. È così che vivo il mio rapporto con il lavoro”.

Mi ha fatto venire in mente una citazione di Friedrich Nietzsche: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella che danza». Se la stella che danza è l’artista, e nel suo caso l’attrice, quale caos interiore ha trovato nella recitazione una forma di compimento?

“Sicuramente la curiosità. Per me la curiosità ha quasi la forma di un tornado. Sono costantemente attraversata da domande sulla vita, sul mondo, sul modo in cui funzionano le cose. Mi interrogo continuamente e questo lavoro mi permette di raccogliere e indirizzare tutta quella curiosità verso una direzione precisa. Mi consente di orientarla verso le domande di cui ho bisogno in quel momento per lavorare. E mi insegna anche a sentirmi presente. La prima risposta che mi viene spontaneo dare, quindi, è proprio questa: la curiosità è il mio caos interiore. Ma c’è anche un altro elemento: il bisogno di proiettare continuamente un’immagine di me che, in realtà, non esiste. Quando ci si pone tante domande si finisce spesso per costruire un’idea di sé, una versione ideale di ciò che si dovrebbe essere. Ma quella persona, molte volte, non esiste davvero. Non è la Ludovica che sta parlando con lei in questo momento. Questo lavoro, invece, mi permette di riportarmi a terra. Mi sento come un palloncino legato a un filo ben saldo: la mente continua a interrogarsi, continua a sentirsi libera e leggera, ma allo stesso tempo rimango ancorata alla realtà”.

Tra tutte le domande che si pone, c’è anche quella che probabilmente tutti, prima o poi, ci facciamo: ‘chi sono’?

“Sì, ma non vivo con l’urgenza di trovare una risposta. Non saprei descrivermi, sintetizzarmi o rinchiudermi in una definizione precisa. E questo lavoro mi offre la possibilità di scoprirlo continuamente. Per questo, fortunatamente, ho scelto una vita nella quale meno risposte definitive riesco a dare a questa domanda, meglio è. Me lo chiedo, certamente. Me lo chiedo ogni volta che agisco, ogni volta che prendo una decisione, perché mi sento responsabile delle mie scelte e mi domando che cosa raccontino di me. Però non sento il bisogno di definirmi. Non mi interessa stabilire in modo definitivo chi sono, perché credo che questo possa trasformarsi in un limite rispetto a tutto ciò che ancora posso esplorare e scoprire di me stessa”.

Si sente diventata l’attrice che immaginava di voler essere? Quel divario tra pensiero e realtà si è colmato?

“È qualcosa che cresce insieme a me. Ogni giorno mi sveglio e quella distanza, in un certo senso, si amplia, perché faccio nuovi incontri, conosco persone diverse e sento il bisogno di esplorare sempre qualcosa in più. Non mi sento mai completamente soddisfatta, ma non perché non riconosca i traguardi che ho raggiunto, dei quali sono profondamente felice e orgogliosa. Semplicemente, quella curiosità di cui parlavamo continua a spingermi un po’ più avanti. Quando scopro qualcosa di me, avverto subito il desiderio di metterla alla prova per capire dove possa portarmi e quali nuove prospettive possa aprire. Inoltre, non mi sono mai posta l’obiettivo di diventare qualcosa di preciso. Torniamo ancora una volta al tema dell’identità. Non mi sono mai data una risposta definitiva e, di conseguenza, non sento il bisogno di aderire a un risultato preciso o a tempi prestabiliti. Credo molto nell’importanza di lasciarsi attraversare dagli imprevisti e dalle sorprese che la vita porta con sé. Perché, se non lo facciamo, rischiano di trasformarsi in limiti. Per questo no, non sento di essere arrivata. E, fortunatamente, quella parte di me che si sentirà completamente appagata non è ancora arrivata, perché è proprio la curiosità a continuare a muovermi”.

Lei attribuisce molta importanza alle parole e questo emerge chiaramente dal modo in cui si esprime. Oltre alla curiosità, quali sono i termini che sente più vicini al suo lavoro?

“Sicuramente l’ascolto. Cerco di renderlo centrale nella mia vita e nelle relazioni con gli altri. Mi rendo conto di quanto cambi la mia esperienza del mondo in base al modo in cui ascolto. Quando colgo soltanto una parte di ciò che mi viene detto, o di ciò che accade intorno a me, vivo un’esperienza completamente diversa rispetto ai momenti in cui riesco ad accogliere tutto con maggiore attenzione. Per questo considero l’ascolto fondamentale, sia nei confronti dell’esterno sia nei confronti di me stessa. Poi direi la fiducia. La fiducia nelle persone, in ciò che ci circonda, ma soprattutto nel proprio istinto. Nel mio lavoro è un elemento importantissimo. Per esempio, la prima lettura che faccio di una scena o di una sceneggiatura è fondamentale. Segno sempre tutto ciò che mi arriva in modo spontaneo: le associazioni immediate, i collegamenti che emergono, le intuizioni iniziali. Perché quei primi impulsi hanno un valore enorme”.

L’empatia che ruolo ha per lei?

“È essenziale. Essenziale nel senso più profondo dell’esistenza. Non possiamo raccontare storie se non siamo capaci di entrare in relazione con ciò che esiste fuori da noi. Ed è un valore che considero fondamentale anche come persona e come cittadina. Non riesco a immaginare una vita senza cercare di riconoscermi nelle esperienze degli altri, senza provare ad assumere punti di vista differenti dal mio. Credo che molte divisioni nascano proprio da una mancanza di empatia”.

E il giudizio? Quando ha imparato a confrontarsi con il giudizio degli altri e quando ha capito che un personaggio non deve essere giudicato?

“È un aspetto sul quale continuo a lavorare. Il giudizio riaffiora soprattutto nei momenti in cui mi sento più vulnerabile o esposta. Quello con cui ho sempre avuto più difficoltà è stato il giudizio che proveniva da me stessa, molto più di quello esterno. Quello degli altri ho sempre cercato di trasformarlo in uno strumento di crescita. Il mio, invece, è quello che mi spaventa di più. Per quanto riguarda i personaggi, credo di averlo compreso abbastanza presto. Il giudizio, infatti, diventa un limite. Non permette di lasciarsi attraversare dalle storie e dalle persone che si incontrano. E penso che il fatto di non definirmi mai in modo rigido mi aiuti anche a non definire gli altri. A non ridurre qualcuno a una formula definitiva. Con Margherita, ad esempio, la mia resistenza iniziale forse era proprio una forma di giudizio. Stavo sovrapponendo il mio modo di vivere il dolore a qualcosa che apparteneva a un’esperienza diversa dalla mia. Poi arriva un momento di consapevolezza, nel quale si sceglie di lasciare andare quel giudizio e di permettere semplicemente a quella storia di attraversarci”.

Un’altra parola che mi è venuta in mente è ‘successo’. Che significato ha per lei questa parola? L’ha mai spaventata? È diventata una chimera? Ha lottato per raggiungerla? Come la definisce?

“In realtà è una parola che, dentro di me, non ha un peso particolarmente significativo. È qualcosa che, soprattutto facendo questo lavoro, a un certo punto entra inevitabilmente nella propria vita, perché inizia a riguardarti direttamente e ci si trova a fare i conti con alcune conseguenze dell’essere più esposti, più riconoscibili, più presenti nello spazio pubblico. Però non è mai stata né un obiettivo né un’ambizione. Semmai rappresenta una conseguenza di altri desideri. Se desidero interpretare ruoli sempre nuovi, dinamici e diversi tra loro, allora spero che quelle storie arrivino alle persone, che qualcuno possa riconoscersi in quei personaggi e nelle loro esperienze. E, se questo accade, può succedere che molti sguardi si posino su quella storia, sul personaggio e su chi gli ha dato voce, corpo e volto. Rimane però sempre una conseguenza di altre scelte. Non credo che possa essere un punto d’arrivo e, almeno per me, non lo è mai stato. Inoltre, è una variabile talmente fuori dal nostro controllo che non ritengo abbia nemmeno senso prenderla in considerazione mentre si lavora”.

Mentre parlava, a un certo punto mi sono soffermato sulla sua foto di WhatsApp. È una fotografia di quando era bambina. Che cosa conserva di quella bambina? Perché ha scelto proprio quell’immagine?

“L’aspetto a cui forse sono più legata della mia infanzia, e credo sia qualcosa che appartenga un po’ a tutti e non soltanto a me, è il fatto che non esista alcun filtro tra ciò che sentiamo e ciò che mostriamo al mondo. Quando siamo bambini, se proviamo qualcosa, quella sensazione si manifesta in modo immediato. È evidente quando siamo felici, tristi o arrabbiati. Non esiste distanza tra ciò che proviamo e ciò che esprimiamo. Quella fotografia nasce proprio da questo. Quell’espressione mi rappresenta moltissimo. Eppure, paradossalmente, nel corso degli anni ho visto quella spontaneità attenuarsi un po’, non perché non fosse più presente dentro di me, ma perché crescendo iniziamo a costruire dei filtri. Diventiamo sempre più consapevoli di ciò che rappresentiamo, di chi siamo e del modo in cui veniamo percepiti dagli altri. E, soprattutto facendo questo lavoro, siamo costantemente esposti a questa consapevolezza: prestiamo molta attenzione alla nostra immagine e a quanto ciò che sentiamo sia visibile all’esterno. Quello scatto, invece, è completamente istintivo. Non so nemmeno che cosa stessi pensando in quel momento, ma quella fotografia è diventata quasi il ritratto esatto di ciò che stavo provando mentre uscivo dal mio elemento naturale, l’acqua. Senza filtri. Ed è proprio questo a renderla speciale per me”.

Se improvvisamente le togliessi tutte le domande che si pone, tutte le risposte che ha cercato in questi anni, dove risiederebbe la sua spensieratezza?

“È una domanda bellissima. Mi viene in mente una frase che ho letto tempo fa e che sento molto vicina a ciò che mi sta chiedendo. Dice che, in fondo, la solitudine è soltanto un modo di stare profondamente insieme al mondo. È ciò che sento accadermi quando si spengono tutti i miei collegamenti interiori. Quando si fermano la razionalità, le domande e il continuo fluire dei pensieri. In quei momenti mi concedo semplicemente di sentirmi parte del mondo. Credo che la mia spensieratezza risieda proprio lì: nello stare. Nel permettermi semplicemente di esistere insieme a ciò che mi circonda. Cerco il più possibile, quando non devo attivare tutti quei meccanismi e tutti quei processi mentali, quando sono libera dal lavoro e dagli impegni quotidiani, di connettermi con ciò che ho intorno. Gli animali, per esempio, rappresentano per me qualcosa di profondissimo. Sono davvero uno specchio della mia anima. E sono convinta che la mia serenità si trovi proprio in questo. Nelle cose più semplici. Nello stare con il mondo. Nel percepirne gli odori, i suoni, nel trascorrere tempo con gli animali, nel vivere ciò che provo senza aggiungere il peso delle domande che mi pongo continuamente. Nell’accettazione. In uno stato di presenza e di accoglienza di ciò che sono, del modo in cui esisto nel mondo, di ciò che mi circonda e dell’amore che provo. È qualcosa che mi nutre profondamente. Mi dona una gioia immensa. Per questo cerco di riempirmi di tutto questo. È una delle dimensioni che mi regalano più serenità”.

Sorridevo mentre rispondeva perché sto facendo questa intervista con il cane accanto. Dico sempre che, in realtà, è lei a condurre le interviste.

“La capisco perfettamente. In questo momento il mio bassotto è sul letto e mi sta osservando con la coda dell’occhio mentre continuo a camminare avanti e indietro. Mi guarda in modo piuttosto giudicante. Il giudizio del cane è tremendo (sorride, ndr). Il mio sembra comunicarmi che, se devo restare così tanto tempo a parlare, tanto vale andare altrove e lasciarlo dormire in pace. Credo che, alla fine, il giudizio con cui faccio più fatica a confrontarmi sia proprio il suo”.