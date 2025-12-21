Ludovica Di Donato, l'intervista: “Per anni ho spento il fuoco della recitazione, poi ho smesso di aver paura”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Certe volte non serve una grande frattura per cambiare vita. Serve ascoltare, nel profondo, quel suono basso e continuo che da anni abbiamo imparato a ignorare. Una voce che non grida, ma insiste. Che ci chiama piano, sempre allo stesso modo, fino a quando smettiamo di far finta di non sentirla. Ludovica Di Donato quella voce ce l’aveva dentro da sempre. Faceva teatro fin da ragazza, tutti intorno a lei, persino la dentista, le dicevano che ‘doveva farlo davvero’. Eppure, ci ha messo più di trent’anni per permetterselo. Non per mancanza di talento, ma per un insieme di cose sottili: l’educazione ricevuta, l’idea di dover essere “realista”, la paura di deludere, quella strana fedeltà a un’identità che non è mai stata scelta fino in fondo. “Per me l’università era un dovere morale’, racconta Ludovica Di Donato in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie. “La recitazione l’ho sempre vissuta come qualcosa che doveva restare al margine”. Così ha studiato giurisprudenza, ha lavorato nel foro, ha fatto tutto quello che si suppone vada fatto. Intanto però una parte di sé, quella più viva, restava compressa. Ha resistito, ha funzionato, è andata avanti. Fino a quando, complice il silenzio forzato del lockdown, qualcosa ha ceduto. Non nel senso del crollo, ma della resa: “Ho detto per la prima volta che volevo fare l’attrice. A 34 anni. Detto ad alta voce. Non ci credevo nemmeno io”. Da lì si è aperta una nuova vita, costruita pezzo per pezzo. Senza un piano, ma con molta verità. Ludovica Di Donato è salita sui palchi, ha calcato i set, ha iniziato a raccontarsi online, ha scritto, insegnato, fatto errori, cambiato ancora. Non ha abbandonato tutto quello che era prima: lo ha trasformato, lo ha inglobato. Non ha cercato di cancellare l’insicurezza: ha imparato a portarsela dietro. E questo si vede in ogni parola che dice, in ogni risposta che non cerca effetto, ma connessione. In questa intervista si racconta per intero. Dalla fatica di trovare la propria voce alla scoperta della terapia (“Non si guarisce mai, ma si impara a convivere con quello che fa male”). Dall’esposizione sui social al bisogno di mettere confini. Dalla perdita del suo cane Tina, vissuta come un vero lutto, alla presenza quotidiana del suo gatto Amleto, che definisce “mio figlio a tutti gli effetti”. C’è dolore in queste righe, ma non vittimismo. C’è ironia, ma non difesa. C’è una donna che non ha più paura di dire chi è, nemmeno quando le risposte non sono chiare. Una donna che ha imparato che non bisogna diventare qualcosa per forza. Che si può restare in cammino. Che si può smettere di combattere contro se stessi. E forse è proprio da qui che cominciano le storie più vere, come quella di Ludovica Di Donato.

Quando ha capito che la recitazione non era più solo una passione, ma qualcosa di più profondo?

“In realtà non si è trattato tanto di capirlo, quanto di accettarlo. È successo tardi, a 34 anni, durante il lockdown del 2020. Prima, nonostante avessi sempre fatto teatro, non avevo mai pensato davvero che potesse diventare il mio lavoro. Lo vivevo come un’attività parallela, importante ma non centrale. Non perché qualcuno me lo vietasse o mi scoraggiasse, anzi. È che io stessa, per educazione e mentalità, non vedevo la recitazione come una strada professionale possibile. Avevo studiato legge, vengo da una famiglia in parte artistica ma anche molto “classica”, fatta di medici, professori, commercialisti. E quindi dentro di me c’era quest’idea che il percorso giusto fosse quello universitario, che mi dovevo laureare, punto”.

Eppure, ha iniziato a fare teatro da molto giovane. Nessuno le ha mai detto che avrebbe potuto farlo seriamente?

“Tantissime persone. Dai professori alle medie e alle superiori, che mi coinvolgevano sempre nelle attività teatrali, fino alla mia dentista, che a 19 anni mi disse: ‘Conosco una persona che ti può preparare per entrare alla Silvio D’Amico’. E io, in tutta onestà, pensai: ‘Che cos’è la Silvio D’Amico?’. Non sapevo neanche cosa fosse. Non avevo gli strumenti per immaginare quella possibilità. O meglio: tutti intorno a me vedevano qualcosa, ma io no. Sentivo i commenti, vedevo che c’era stima, ma nella mia testa c’era solo l’università. Credo fosse anche un modo per rispondere a un’aspettativa interna: mia sorella, più grande di me di nove anni, non si era laureata. Nessuno mi ha mai detto ‘devi farlo tu’, ma io l’ho sentito come un compito mio. Dovevo essere quella che arrivava al traguardo. Così, per anni, ho spento quella parte artistica. L’ho coperta, come si mette un coperchio su una pentola. Ma il fuoco non si è mai spento del tutto. Ogni tanto si riaccendeva, a modo suo”.

Ha mai pensato che dietro ci fosse una forma di resistenza? Un modo per proteggersi?

“Forse sì. Penso che succeda a tanti. È un meccanismo inconscio. È come se, anche sapendo chi sei, cerchi in tutti i modi di dirti che sei qualcos’altro. Perché è più sicuro, più accettabile, o semplicemente perché non hai il coraggio di guardare in faccia quella verità. E poi ci iscriviamo sempre a facoltà difficili, mai una semplice” (ride, ndr).

La scelta di studiare giurisprudenza ha avuto un legame con il suo desiderio di esprimersi? È una facoltà comunque “teatrale”, in un certo senso.

“Inconsciamente, forse sì. Un buon avvocato è anche un buon narratore. Un processo penale, per esempio, ha una componente scenica evidente: ci sono le toghe, le parole, la dialettica. Lì si parla, si convince, si interpreta. Ma attenzione: la realtà è molto diversa dall’immaginario collettivo stimolato da tante serie o film. Nella pratica forense, soprattutto in ambito civile, quello in cui mi muovevo io, si parla poco e si scrive molto. Si passa più tempo in studio a preparare atti che in aula. Le udienze avvengono spesso in stanze anonime, il giudice rinvia, e via così. Il penale è diverso, lì c’è più spazio per la parola e la presenza. E sì, in quel contesto, saper parlare bene è un vantaggio reale. Ma io ho capito presto che non era quello che volevo fare. Nonostante tutto”.

US SILVIA SANTORIELLO

Quando è scattato il cambiamento lo ha percepito come un fallimento?

‘È stata una cosa che è venuta piano piano, nel tempo, ma in quel momento è esplosa. È come se mi fossi vista allo specchio per la prima volta e avessi detto: ‘Ok, adesso basta’. Ma non è arrivato da un senso di fallimento, questo no. Io ho sempre lavorato, sempre studiato, mi sono sempre data da fare. Non ho mai passato anni ad aspettare che qualcosa accadesse. Quindi no, non mi sono sentita fallita. Semmai, per la prima volta, ho riconosciuto a me stessa il merito di aver fatto un percorso, anche se lungo e faticoso, per arrivare a capire chi sono”.

Lei comincia dai social. Quanto hanno influito sulla sua presa di consapevolezza?

“Tantissimo. Anzi, penso che l’esplosione sui social sia stata determinante. Avere un pubblico, anche se digitale, che ti guarda, ti ascolta, ti dà riscontro, è stato fondamentale. Mi ha dato una conferma che non avevo mai avuto prima: forse davvero funziono, forse davvero posso dire qualcosa che ha un senso anche per gli altri. E per la prima volta era tutto mio. Nessuno mi ha spinto, non c’erano agenti o produzioni dietro. Io ci sono arrivata per caso, anche con un po’ di disperazione, perché avevo mollato tutto: il foro, la recitazione, tutto. E poi questa cosa è nata. E si è trasformata”.

Cosa le hanno dato, in concreto, i social?

“Mi hanno dato voce. Per la prima volta ho potuto dire la mia, in tanti ambiti: come attrice, come insegnante, come donna. Prima, anche quando lavoravo, era sempre con un po’ la testa bassa, come se avessi la coda tra le gambe. Invece i social mi hanno permesso di alzare la testa. Poi certo, ci sono insicurezze, è inevitabile. Non è che spariscono. Ma quel pubblico che cresceva giorno dopo giorno (oggi siamo arrivati a un milione e mezzo tra Instagram e tutto il resto) mi ha fatto capire che posso esserci. Che posso dire chi sono e cosa penso, con le mie parole”.

Quel bisogno di “tenere la testa bassa” glielo hanno imposto gli altri o era una cosa che veniva da lei stessa?

“Era un mix. Dipende dall’infanzia, dall’educazione, da come cresci. È un insieme di fattori esterni e interni che ti portano ad avere poca sicurezza. E io non l’ho mai avuta del tutto. Ho funzionato, lo dico sempre, come la famosa rana bollita: messa in acqua fredda che piano piano si scalda, e lei ci resta finché non è troppo tardi. Ecco, io ho fatto così. Ma a un certo punto, per fortuna, sono riuscita a saltare fuori. Quella è stata la differenza”.

E che cosa ha provato nel momento in cui ha iniziato davvero a parlare, a dire la sua, e a sentirsi ascoltata?

“All’inizio era un’esaltazione pura. Ero felicissima, piena di idee, di entusiasmo, un vulcano. Facevo, dicevo, creavo, senza filtri. Forse anche in modo un po’ irresponsabile, ma mai in modo pericoloso. Poi, con gli anni, ho imparato ad avere un po’ più di responsabilità. Perché quando cresci e ti rendi conto che hai un pubblico vasto, non puoi parlare a caso. Io non sono una provocatrice, non cerco lo scontro, quindi ora sono più attenta. So che ogni parola può essere fraintesa, che basta poco per passare dall’essere ‘un Dio’ a essere ‘odiata da tutti’. Quindi, ragiono di più su come dire le cose, su cosa pubblicare, su che tono usare. Cerco sempre un punto di equilibrio tra quello che penso e il modo in cui lo esprimo”.

Ci sono argomenti su cui ha deciso di non esporsi mai?

“Sì, assolutamente. Io non parlo di politica e non parlo di religione. Sono temi troppo divisivi, e non mi interessano sui social. Questo però non significa che non ho opinioni. È che non voglio farle diventare contenuto. Non voglio entrare in discussioni che non mi competono, anche perché non sono una tuttologa: spesso sono proprio quelli che non sanno niente a parlare di più. Io, per dire, la politica non la capisco. Mi annoia, non mi appassiona, e lo dico senza vergogna. Anche se sono laureata in legge, sono due cose diverse: la Costituzione è una cosa, la politica attuale è un’altra. E io lì non ho gli strumenti. Preferisco tacere piuttosto che dire banalità o cedere al qualunquismo”.

Il fatto di non esporsi su politica o religione ha mai generato critiche?

“Poche, per fortuna. Anche perché negli anni, proprio per il tipo di persona che sono, sono riuscita a costruire una community molto tranquilla. Il mio non è un profilo da haters o da flame. Però sì, è capitato che qualcuno mi scrivesse tipo: ‘Non parli mai di politica’, o ‘Non dici niente sulla guerra’. E io rispondo sempre: non possiamo essere esperti di tutto. Non tutti possono o devono dire qualcosa su tutto. Ci sono argomenti su cui non ho né competenze né strumenti, e quindi taccio. Meglio stare zitti che fare i qualunquisti”.

Ma si espone comunque, anche se indirettamente, attraverso le sue scelte artistiche…

“Certo, le scelte sono sempre una forma di espressione. Ma non le faccio per aderire a una moda o per seguire il trend del momento. Ad esempio, ho preso parte al musical Tutti parlano di Jamie, uno spettacolo che parla di bullismo, omosessualità, inclusione. Ma non l’ho fatto per i like. Perché queste cose non ‘portano numeri’, non sono trend. Le ho fatte perché ci credo. È così che voglio parlare: con il lavoro, non con le polemiche su Instagram”.

In un’intervista ha detto che il teatro per lei è “una casa di proprietà”. Cosa intende?

“È proprio così. Il teatro è casa mia. È il posto in cui non ho limiti. Quando salgo sul palco, posso usare tutto: la voce, il corpo, il volto, le mani, i piedi. Tutto è al servizio di quello che sto raccontando. È il mio modo massimo di espressione. Mi sento libera. Non ho costrizioni, non ho filtri. Posso dire tutto, anche parole che sui social sarebbero bloccate dall’algoritmo”.

E il cinema? Che rapporto ha con quel mondo?

“Il cinema per me è come una casa in affitto. Ci sto dentro, ma ancora non è mia. Ci lavoro, anche se con ruoli piccoli o secondari. Sto cercando di trovare il mio spazio, ma è un ambiente più complicato. È un linguaggio diverso, richiede dei limiti. Mentre in teatro puoi ‘strabordare’ in modo positivo, al cinema devi sapere dove fermarti. E io sto ancora imparando a mettere quei limiti, a usare la misura giusta”.

Tra teatro, cinema e social, qual è la lezione più importante che ha imparato finora?

“Di non diventare mai quell’attrice frustrata e inacidita che tratta male i giovani. Mi è capitato in passato di lavorare con attori più grandi che avevano un atteggiamento snob, chiuso, a volte anche cattivo. Invece io voglio ricordarmi sempre che anche io sono stata una giovane attrice, che sto ancora imparando. E quando sarò più grande, voglio poter essere un punto di riferimento, non un ostacolo”.

Ha un esempio concreto di questo?

“Sì, adesso sono in tournée con I sette re di Roma, uno spettacolo di Enrico Brignano. In compagnia c’è un ragazzo molto giovane, al suo primo grande lavoro. A un certo punto si è tagliato i capelli senza dirlo al capocomico, cioè ad Enrico, e lui si è giustamente arrabbiato. Io sono andata da lui, gli ho detto: ‘Guarda, hai sbagliato, ma adesso lo sai. La prossima volta, chiedi prima’. Non l’ho aggredito, non l’ho umiliato. Gli ho spiegato che nel nostro mestiere ci sono regole, e che si imparano anche così: sbagliando. E lo ricordo sempre anche ai miei corsi di recitazione”.

Quel giovane collega ha imparato la lezione?

“Sì, ha capito. Dopo l’episodio, mi ha detto: ‘Hai ragione, la prossima volta chiederò’. Io gli ho spiegato che non è questione di controllo, ma di rispetto delle dinamiche di una compagnia. Se modifichi il tuo aspetto, soprattutto in tournée, devi avvisare chi è responsabile del lavoro. È una sciocchezza, un taglio di capelli, ma serve per far capire come funziona questo mondo. E io voglio essere quella che te lo spiega con calma, non quella che ti umilia”.

Capita che gli attori più anziani vedano i giovani come una minaccia…

“Sì, succede. C’è chi ha paura, chi è frustrato, chi forse non ha fatto i conti con la propria carriera. Ma non dovrebbe essere così. Io penso che se sei sereno con te stesso, se ti guardi indietro e sai di aver fatto il tuo percorso, non hai bisogno di difenderti da chi arriva dopo. Non devi massacrarti e non devi massacrare gli altri. Se hai settant’anni, Giulietta non puoi più farla. Ma questo non è un attacco personale: è la vita, e va accettata”.

I sette re di Roma è uno spettacolo impegnativo. Canta, balla, recita. È quella la sua dimensione ideale?

“Assolutamente sì. È il tipo di spettacolo che mi rispecchia al cento per cento. Mi permette di usare tutto quello che ho: corpo, voce, presenza scenica. Il musical è una forma completa, e io lì mi sento a casa.

E il canto? Ha avuto un ruolo nel suo percorso di espressione?

“Mi ha aiutato a trovare una voce non solo fisica, ma anche artistica e personale. Cantare ti obbliga a conoscerti, a misurarti, a stare nel presente. Ti allena alla precisione, ma anche alla libertà”.

Qual è stato il compromesso più grande che ha fatto con se stessa lungo il suo percorso?

“Credo sia stato quello di crescere, anche tanto, senza snaturarmi. Da un lato, volevo e voglio evolvermi come professionista, magari anche diventare un’attrice di successo. Dall’altro, però, non voglio perdere il mio modo di essere, la mia identità. Quando sei giovane ti esprimi in un certo modo, poi cresci e cambi, anche per forza di cose. Vale per i social, per la scena, per tutto. Ma io cerco di farlo con equilibrio, restando fedele a chi sono”.

E se un giorno sentisse che tutto questo la sta danneggiando, sarebbe disposta a lasciar perdere?

“L’ho già fatto. Quando avevo 32 anni, ho mollato tutto. Non solo il foro, ma anche il teatro. È stato un momento in cui ho detto: ‘Ok, fermiamo la giostra: gira troppo e voglio scendere’. Mi sono ritrovata a lavorare in un pub a Trastevere, con una laurea, un diploma d’accademia e anni di gavetta alle spalle. È stata dura, ma necessaria. Quindi sì, se dovesse succedere di nuovo, forse avrei il coraggio di rifarlo. Spero di no, ovviamente. Ma so che potrei”.

Negli anni ha parlato spesso anche di salute mentale. Ripensandoci oggi, quali sono i falsi miti più pericolosi che ha sentito in giro?

“Il primo è quello che la terapia sia ‘una cosa da pazzi’. Ed è il più assurdo, il più pericoloso. Un altro mito tossico è che sia una roba da ricchi, o da annoiati: come se andare in terapia fosse un capriccio, una cosa che fai quando non hai problemi veri. La mia terapeuta, che è una neuropsichiatra infantile, mi raccontava che il primo giorno della sua specializzazione un professore disse a tutti: ‘I pazzi veri non li vedrete mai. Loro non vengono’. Era un modo per farci capire che chi chiede aiuto non è ‘fuori di testa’, ma semmai più lucido di chi resta nel silenzio”.

La terapia è un percorso che si chiude?

“No, non credo che si finisca mai del tutto. Siamo pozzi infiniti. Puoi andare lì per una cosa specifica, certo, ma se appena allarghi lo sguardo, apri un mondo. Io lo dico sempre: la mia terapeuta si è comprata casa con i miei problemi (ride, ndr)! Ma davvero, ogni volta che la vedo, scherziamo su questo. ‘Macchina nuova, dottoressa? Bellissima! Gliel’ho regalata io’!”.

Il suo libro si intitola Tutto quello che non dovrei essere. Se oggi dovesse scriverne un altro, potrebbe intitolarlo Tutto quello che devo essere?

“No. Assolutamente no. È proprio quel ‘devo’ che non mi appartiene più. A questo punto della mia vita non voglio più impormi nulla. Non voglio più decidere in anticipo cosa dovrei essere, cosa dovrei diventare. Forse potrei scrivere ‘tutto quello che potrei essere’, ma non ‘devo’. Non voglio darmi un’altra etichetta da rispettare. Perché magari oggi penso una cosa e domani un’altra. E va bene così”.

Se dovesse raccontarsi attraverso un solo personaggio, chi sarebbe?

“Sarà banale, ma direi un pagliaccio. Di quelli buoni, però. Non quelli horror, tipo IT. Quelli che fanno ridere i bambini e, se cadono, si rialzano con una smorfia. Perché è quello che faccio anche io, alla fine. Uso l’ironia per mascherare il dolore. Come tutti, ho i miei mostri, i miei demoni, i miei traumi. Ma ho imparato a metterci sopra un naso rosso, a far sorridere. Forse non è un modo per risolvere, ma almeno è un modo per respirare”.

E cosa fa ridere un pagliaccio come lei?

“Gli animali. Sono loro che mi fanno ridere di pancia. Io rido poco con le persone, anche da comica. Pochissimi comici mi fanno davvero ridere. Ma se mi metti davanti un video con un cane buffo, un gatto che scivola, un cavallo che fa il matto, io rido. Di gusto. Anche se può sembrare assurdo, è così. Trovo che siano comici, teneri, e autentici. Gli animali sono una fonte infinita di comicità involontaria”.

Ha animali?

“Sì, ho un gatto, si chiama Amleto, vive con me, ha quasi sei anni ed è l’amore della mia vita. Cioè, è mio figlio fondamentalmente. Proprio qualche giorno fa ho pubblicato un video ironico su Instagram, in risposta a un articolo che diceva che la natalità è in calo e che in casa ci sono più pet che figli. Nel video dico: ‘Quindi natalità la intendi solo come partorire? Perché questo non è solo un pet, questo è un figlio a tutti gli effetti’ Mi toglie l’ansia, mi toglie i soldi, mi toglie la linfa vitale. Quindi sì, è un figlio in tutto e per tutto”.

E prima di Amleto?

“C’era Tina, la mia cagnolina, che però era rimasta con i miei quando sono andata via di casa. È venuta a mancare ad agosto. Per me c’è ancora, io ne parlo al presente. Poi c’è l’altra Tina, che si chiama come lei: è il cane di mia sorella. E io ovviamente sono la zia. In casa nostra i cani non sono solo cani: sono figli, nipoti. Amleto è il nipote di mia madre, per dire”.

Com’è stato affrontare la perdita di Tina?

“Difficile. Ancora adesso, quando vado dai miei genitori, faccio fatica. Per dieci anni, appena entravo, c’era lei che mi correva incontro. Avevamo il nostro rito: salivamo sul letto, facevamo ‘le gioie’, come le chiamavo io. Correva, si agitava, si metteva pancia all’aria, tirava le coperte, e mia madre si arrabbiava perché aveva appena rifatto il letto. Era il nostro momento. Ora entro in casa e quei segnali non ci sono più: il cuscino in salone, il cuscinone in camera, la ciotolina… È brutto. È un vuoto. Convivo con la sua assenza… Tina non si è addormentata da sola, siamo stati noi a decidere, insieme al veterinario. È stato il nostro ultimo gesto d’amore. Ancora oggi, ogni tanto, io, mia madre e mio padre ci chiediamo se abbiamo fatto bene. Ma aspettare avrebbe significato solo farla soffrire di più. Aveva dolore costante. Le facevano male le ossa, non riusciva più ad alzarsi, appena si muoveva guaiva. Era arrivata al punto di diventare aggressiva con noi, cosa che non aveva mai fatto. Ed è stato un segnale chiaro. Il veterinario ci ha detto: ‘Sta pattinando sul tappeto del dolore, 24 ore su 24’. Così abbiamo deciso. Le abbiamo dato dignità. E questo sì, lo rivendico: dignità per gli animali come per gli esseri umani’.

Come l’avete salutata?

“Siamo molto legati alla terra, non abbiamo un approccio spirituale alla morte. Così l’abbiamo fatta cremare. Ora è a casa con noi, dentro una scatolina di legno incisa con il suo nome. Per noi Tina è lì”.

Il lutto per gli animali è ancora un tabù, secondo lei?

“Sì, tanto. La gente tende a minimizzarlo. Ti dicono: ‘Eh vabbè, ma era un cane’. Oppure: ‘Passa presto’. Ma no, non passa così. Condividi dieci, quindici anni con loro. Ti accompagnano nei momenti più importanti. E poi? Ti senti dire che era ‘solo un cane’? Se l’ottanta per cento delle persone che perde un animale vive un dolore profondo, ci sarà un motivo. Siamo tutti matti? Tutti deficienti? Non credo proprio”.