Ludovica Ferraro, nel film La salita di Massimiliano Gallo: “La libertà è poter essere, anche sbagliando”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono personaggi che parlano molto, e altri che imparano a esistere in silenzio. Paola, in La salita di Massimiliano Gallo, il film al cinema dal 9 aprile, appartiene a questa seconda categoria: non impone la propria presenza, non la rivendica, ma la costruisce lentamente, nello spazio fragile dell’osservazione. È una ragazza che guarda, che assorbe, che si lascia attraversare dalle storie delle altre detenute, come se fosse ancora alla ricerca di un modo per stare al mondo. Il film, ambientato nel carcere minorile di Nisida negli anni ’80, racconta una comunità compressa, fatta di corpi vicini e vite lontane. In questo spazio chiuso, dove tutto sembra già scritto, l’arrivo del teatro introduce una possibilità imprevista: non tanto cambiare, quanto accorgersi. Accorgersi di sé, degli altri, di ciò che si potrebbe essere. Paola si muove esattamente in questa zona sospesa: non è il centro della trasformazione, ma il luogo in cui la trasformazione diventa visibile. Ludovica Ferraro costruisce il personaggio per sottrazione, affidandosi a dettagli minimi: uno sguardo che si apre, un gesto trattenuto, un passo di danza che affiora quasi per caso. È una presenza che non cerca di emergere, ma che finisce per restare. La sua Paola è giovane, audace, capace di tenere testa, ma anche profondamente permeabile: si lascia toccare dalle storie delle altre, le osserva con una meraviglia che non è ingenuità, ma desiderio di capire. In quest’intervista esclusiva a Ludovica Ferraro per Virgilio Notizie, emerge una relazione profonda con il mestiere dell’attore, vissuto non come affermazione ma come ricerca. Non c’è un momento preciso in cui tutto diventa chiaro: c’è un percorso fatto di tentativi, di crisi, di ritorni su di sé. La recitazione, più che rivelare, scava. Mette a confronto con ciò che si è e con ciò che si teme di essere. E in questo processo, spesso instabile, si insinua una forma di libertà. Una libertà che per Ludovica Ferraro non coincide con il successo o con il riconoscimento, ma con la possibilità di restare fedeli a una tensione interna, anche quando il mondo intorno chiede definizioni, risultati, conferme. Paola, in fondo, è questo: una figura in divenire, che non ha ancora trovato una forma definitiva ma che, proprio per questo, contiene tutte le possibilità. E forse è qui che La salita trova uno dei suoi punti più delicati: non nella trasformazione evidente, ma in quel momento quasi impercettibile in cui qualcuno, senza dirlo, comincia a diventare altro.

Se Ludovica Ferrero dovesse riscrivere il personaggio di Paola con parole sue, come lo racconterebbe?

“Paola è una giovane molto intraprendente, nel senso più positivo del termine. Ha una certa audacia: riesce a tenere testa alle detenute del carcere di Pozzuoli, quasi tutte più grandi di lei. Allo stesso tempo, però, si appassiona profondamente alle loro storie. È felice dello spettacolo, anche se durante La salita tende a nasconderlo. Ci sono però momenti, piccoli dettagli, in cui emerge: osserva queste donne con meraviglia, accenna qualche passo di danza. Questa dimensione è nata spontaneamente. La forza di questo film, che è molto corale, sta proprio nella possibilità di costruire insieme agli altri, a partire dai personaggi. Il ruolo si è arricchito grazie a questo processo e ha permesso di scoprire sempre nuovi aspetti, sia come attrice sia come giovane donna”.

Ha parlato di “scoperta”. Questo è un film che affronta anche il potere trasformativo della recitazione. Per lei, che ruolo ha avuto la recitazione? Quando è arrivata la consapevolezza?

“Più che un’epifania, è stato un percorso verso la consapevolezza. Fin da bambina c’era una forte attrazione per il racconto, sia nell’ascolto delle storie dei nonni sia nel desiderio di crearne di proprie. All’inizio prendeva forma attraverso pupazzi e bambole; alle elementari si trasformava in piccoli soggetti, con il desiderio di coinvolgere i compagni come protagonisti. È un processo cresciuto nel tempo. L’incontro prima con il teatro e poi con il cinema ha consolidato questo legame. È un percorso impegnativo, perché mette profondamente a confronto con se stessi: punti di forza e fragilità. È fatto di crisi e trasformazioni, ma proprio per questo consente di evolvere continuamente”.

Che cosa le ha permesso di comprendere di sé la recitazione che prima non coglieva?

“Ha insegnato ad ascoltare di più: se stessi e gli altri. Ha chiarito che l’identità non coincide con ciò che si fa. Si vive in un sistema che tende a definire le persone in base ai risultati o al lavoro, ma l’essere umano è molto di più. Attraverso questo mestiere nasce anche il desiderio di opporsi a questa visione, recuperando un valore intrinseco che spesso viene compresso”.

Perché sente l’esigenza di svolgere questo lavoro, nonostante l’instabilità, la precarietà e i numerosi rifiuti?

“Per amore. Può sembrare banale, ma è una spinta profondamente irrazionale. Non è facile spiegarla: regala emozioni intense, anche nei periodi più complessi, segnati da attese, incertezze e mancanza di riconoscimento. Sono professioni che spesso vengono comprese solo quando si raggiunge una certa visibilità”.

Ha avvertito il peso di questa mancanza di riconoscimento?

“In parte sì, e può scoraggiare. Tuttavia, prevalgono la determinazione e la passione. È un lavoro in cui non si può dipendere esclusivamente dal giudizio altrui: serve una forte convinzione, pur mantenendo uno sguardo critico su se stessi. Allo stesso tempo, è importante riconoscere i propri sforzi: anche un provino non superato può diventare un’occasione di crescita, per ciò che ha richiesto e insegnato”.

Quando ha compreso che nel mestiere di attore un rifiuto non riguarda la persona, ma il personaggio?

“È una consapevolezza ancora in evoluzione. Il percorso continua, anche se nel tempo è migliorata la capacità di gestire questi aspetti. Si tratta di un lavoro che richiede un confronto costante con se stessi, anche sul piano dell’energia e della creatività. Per esercitare questa professione serve libertà, e la libertà passa anche dal benessere personale”.

Ph: Anna Camerlingo / Ufficio stampa: Zaccaria Communication

Che significato attribuisce alla libertà?

“La libertà non coincide con l’assenza di regole. È partecipazione, presenza, capacità di esserci pienamente. Consente di superare i limiti, evitando di autoimporsi ostacoli e accettando la sfida del mettersi in gioco. È anche libertà di fallire e di essere. Può sembrare una visione filosofica, ma nasce anche da un percorso di studi in filosofia. La libertà è consapevolezza dell’esistenza, responsabilità verso se stessi e rispetto per quella degli altri. È libertà di pensare, sognare e restare fedeli alla propria identità”.

Si è sentita libera, come giovane donna e attrice, nelle sue scelte, anche quando comportavano errori?

“In passato no. Non era chiaro quanto l’errore fosse parte della crescita. C’è stata molta severità verso se stessi, che ha portato anche a chiudere alcune possibilità. Oggi c’è maggiore apertura verso l’errore, e questo rappresenta un segno di crescita”.

Sono stati i suoi genitori a trasmetterle questa libertà?

“All’inizio con difficoltà. Si tratta di una famiglia estranea a questo ambiente, con una visione più tradizionale del lavoro. L’educazione ricevuta era legata all’idea che l’impegno porti necessariamente al risultato. Non è un principio sbagliato, ma non tutto dipende dalla volontà individuale, e questa consapevolezza è maturata nel tempo. Progressivamente hanno riconosciuto la dedizione verso questo percorso: gli studi, il lavoro per mantenersi, la formazione, gli spostamenti continui. Hanno compreso che si trattava di una scelta autentica e oggi offrono il loro sostegno”.

La salita è un film che vede la presenza di grandi interpreti, figure di riferimento del settore, accanto ad attori più giovani impegnati in ruoli importanti. Il confronto con queste personalità è stato più di stimolo o di timore? E quali sono i suoi riferimenti?

“È stato tutto vissuto come una grande opportunità, con profonda gratitudine. Condividere la scena con interpreti di grande esperienza permette di osservare da vicino il mestiere: la prontezza nel rispondere alle indicazioni, la capacità di entrare nel personaggio in tempi rapidi. Colpiscono dettagli minimi ma essenziali: lo sguardo, le modulazioni della voce, la postura. È una forma di apprendimento continuo. In queste situazioni si può solo osservare e assorbire. Tra i riferimenti ci sono certamente gli attori presenti nel film, maestri del teatro e del cinema. Un ruolo importante lo ha avuto anche Massimiliano Gallo: dopo un’esperienza teatrale condivisa, è arrivata la chiamata per il film. Lavorare al suo fianco è stato molto significativo. Accanto a questi, restano figure di riferimento assolute come Meryl Streep, modelli a cui tendere nel tempo”.

Qual è stata finora la rinuncia più significativa che questo lavoro le ha richiesto?

“Più che sacrifici, si tratta di rinunce. Lontananza da casa, adattamento continuo, condivisione degli spazi, assenza di vere pause, distanza dagli affetti e dalle relazioni. Con il passare degli anni diventa impegnativo. A 29 anni, dopo quasi un decennio di questo ritmo, il peso si avverte”.

Questo percorso ha inciso anche sulla sfera sentimentale?

“Le relazioni, anche a distanza, possono funzionare. Quando il legame è autentico, supera lo spazio e il tempo. Richiede più impegno, ma ogni relazione lo richiede. Serve volontà reciproca e presenza costante”.