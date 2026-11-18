Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A volte crescere significa imparare a dire no. È una consapevolezza che Ludovica Francesconi ha conquistato nel tempo e che oggi ritrova nella storia di Emma, la protagonista di Il destino dell’ape, il nuovo film di Toni Trupia, nelle sale dal 19 novembre, distribuito da RS Productions. Un viaggio tra Italia e Marocco che diventa una riflessione sulla libertà di scegliere, sul rapporto con le proprie origini e sul coraggio di sottrarsi alle aspettative degli altri. Diventata popolare grazie alla saga romantica Sul più bello e vista anche nella serie La Storia di Francesca Archibugi, Ludovica Francesconi interpreta una giovane donna che sta per sposarsi quando la morte della madre porta alla luce un segreto familiare: il suo vero padre è un musicista marocchino. La scoperta la spinge a lasciare tutto e partire da sola per il Marocco, alla ricerca di un uomo che non conosce e di una parte di sé ancora inesplorata. Per prepararsi al ruolo, Ludovica Francesconi ha rinunciato a visitare il Marocco prima delle riprese, scegliendo di scoprire il Paese insieme al suo personaggio. Un’esperienza che si è trasformata in un’occasione di crescita anche personale. A 27 anni, Ludovica Francesconi racconta di sentirsi finalmente a proprio agio con la sua età, di aver imparato a esprimere le proprie opinioni senza temere il giudizio e di cercare una felicità che non dipenda esclusivamente dal lavoro. Ne nasce un”intervista esclusiva per Virgilio Notizie che parte dal cinema e attraversa le relazioni, la famiglia, le ambizioni e il diritto di cambiare.

Che idea si era fatta di Emma quando ha letto la sceneggiatura?

“Quando ricevo una sceneggiatura e mi avvicino a un personaggio, che si tratti di una commedia o di un dramma, non mi soffermo troppo sul genere. Cerco di immergermi nella storia, di portare qualcosa di me nei personaggi e di raccontare attraverso di loro, attingendo alla mia esperienza. Nel film ci sono persino scene paradossalmente comiche, perché non ho mai sentito il bisogno di interpretare Emma in modo necessariamente drammatico soltanto perché la storia affronta temi dolorosi. Con Toni Trupia abbiamo lavorato moltissimo sulla sceneggiatura. Abbiamo dedicato mesi alle prove e alle letture a tavolino, cercando di immaginare e costruire il personaggio”.

Per interpretare Emma ha deciso di rimandare un viaggio in Marocco. Perché era così importante scoprire quel Paese insieme a lei?

“Avevo già programmato un viaggio in Marocco, ma ho deciso di rimandarlo. Mi sono detta: Emma visita quel Paese per la prima volta, quindi voglio che sia una scoperta anche per me. Desideravo che la macchina da presa cogliesse la mia reazione autentica davanti a un paesaggio completamente diverso da quelli che conoscevo. Quando sono arrivata, è stato davvero un viaggio in tutti i sensi. Anche il modo in cui Toni, insieme al direttore della fotografia, ha scelto di girare il film ha contribuito a rendere speciale l’esperienza. Ci spostavamo spesso in autobus, riprendendo ciò che incontravamo lungo il percorso. Un conto è immaginare un luogo, un altro è trovarsi realmente lì. Si possono fare tutti i sopralluoghi possibili, conoscere un posto perché ci si è stati in vacanza, ma quando bisogna confrontarsi con una sceneggiatura e dare vita a un personaggio, ci si rende conto che alcuni momenti nascono spontaneamente, senza poterli prevedere. È stata un’esperienza meravigliosa, un regalo umano di un’intensità che non mi aspettavo”.

Che cosa l’ha sorpresa maggiormente del Marocco, al di là delle immagini da cartolina?

“La bontà delle persone e la loro disponibilità genuina. Ricordo un episodio che mi ha fatto sorridere. Durante una pausa, un ragazzo della troupe marocchina si era fermato a parlare con una persona del posto. Li osservavo conversare tranquillamente e, a un certo punto, si sono persino abbracciati. Quando è tornato da noi, ci ha raccontato che in realtà stavano litigando per una questione che aveva infastidito il suo interlocutore. Sono rimasta a bocca aperta. Ero convinta che avessero avuto una conversazione tenerissima, quasi affettuosa. Mi ha affascinato quel modo di rapportarsi agli altri, così rispettoso anche durante un contrasto. Ho imparato davvero tanto”.

Emma si trova sull’altare, a un passo dal pronunciare un sì decisivo per la sua vita, ma il suo viaggio comincia proprio da una parola che non riesce a dire. Le è mai capitato di dire sì quando avrebbe voluto dire no?

“È uno degli aspetti che trovo più belli del film, soprattutto perché lo considero estremamente realistico. Quando si racconta un percorso di crescita personale, spesso si dimentica che nella vita accade proprio così: ci ritroviamo in situazioni che finiscono per insegnarci qualcosa e ci aiutano a superare una difficoltà o un blocco. Per molto tempo sono stata una persona che diceva sempre di sì. Mi è sempre piaciuto andare incontro agli altri, credo di essere fondamentalmente buona e proprio per questo facevo fatica a dire no. Crescendo, attraverso le esperienze, ho capito quanto sia importante dare valore a se stessi e alle proprie idee. Non significa mettersi contro tutti, ma acquisire consapevolezza delle proprie opinioni. Ho scoperto abbastanza recentemente che esprimere un punto di vista con fermezza non equivale necessariamente a entrare in conflitto con le persone che amiamo. Può semplicemente aprire un confronto. È una consapevolezza che sto maturando e che, paradossalmente, mi aiuta a entrare ancora più in empatia con gli altri, cercando un punto d’incontro. Trovo curioso aver interpretato questo percorso nel film e aver cominciato a comprenderlo davvero, sulla mia pelle, soprattutto dopo le riprese. O forse è stato proprio il personaggio di Emma a rendermi più attenta a questo aspetto”.

Il viaggio di Emma alla ricerca del padre biologico apre una riflessione sull’identità e sul legame con le proprie origini. Quanto hanno contato le sue radici nella costruzione della persona che è oggi?

“Appena diplomata mi sono trasferita da Sora, in provincia di Frosinone, a Roma. In un certo senso, ho vissuto la mia ribellione adolescenziale durante gli anni universitari. Rifiutavo tutto ciò che rappresentavano i miei genitori, perché desideravo costruire una personalità indipendente dagli insegnamenti e dai valori che mi avevano trasmesso. Poi è arrivata una seconda fase: il ritorno alle radici. Dopo aver cercato la mia strada, anche opponendomi a ciò che la famiglia voleva insegnarmi, ho cominciato a provare una forte nostalgia. Desideravo tornare in quell’ambiente e scoprire come mi sarei sentita, questa volta da persona indipendente. Non parlo soltanto di un luogo fisico, ma anche dei rapporti e delle relazioni che ne fanno parte. Credo sia necessario attraversare entrambe le esperienze per acquisire una maggiore consapevolezza di sé. Siamo persone diverse anche in base a chi abbiamo davanti e, più esperienze viviamo, più impariamo a conoscere le nostre sfaccettature. Questo vale soprattutto tra i diciotto e i venticinque anni, quando raggiungiamo la maggiore età e cominciamo a considerarci adulti, pur avendo ancora moltissimo da scoprire”.

Al di là dell’avallo legale, quando ha cominciato a sentirsi adulta?

“Mi sono sempre sentita più grande rispetto alla mia età anagrafica. Spesso, quando mi presentavo a nuovi amici, dicevo persino di avere due o tre anni in più. Quest’anno ho compiuto ventisette anni e, per la prima volta, mi sento esattamente una ventisettenne. Finalmente la mia età corrisponde al modo in cui mi percepisco. Forse significa che sono cresciuta davvero. Prima desideravo essere più grande. Adesso mi sento a mio agio nei miei panni. E forse è proprio ora che sto diventando adulta”.

Emma, a un certo punto, spegne il telefono e interrompe i contatti con chi la cerca. Poi decide di riaccenderlo e affrontare il fidanzato. È in quel momento che la sua ribellione diventa una vera scelta di libertà?

“Nella prima parte del film, quando Emma scappa, spegne il telefono e interrompe le comunicazioni, prevale soprattutto la ribellione. Da Ludovica, riuscivo a mettermi anche nei panni delle persone allarmate, che non sapevano dove fosse finita. Penso che la sua fuga nasca dal sentirsi costretta. Accumula tensioni e insoddisfazioni finché, a un certo punto, tutto esplode. Nel corso della storia, però, avviene un passaggio importante. Emma decide di riaccendere il telefono e affronta una discussione molto accesa con il fidanzato. È proprio lì che conquista una libertà autentica, perché sceglie di coinvolgere le persone che le stanno accanto e di far rispettare la propria decisione, anziché limitarsi a fuggire”.

Durante il viaggio, Emma scopre il valore del silenzio. Che cosa comprende di sé quando finalmente rimane sola?

“Credo che il silenzio sia essenziale. Durante gli spostamenti nel deserto, Emma trascorre molto tempo da sola. Questa solitudine le permette di essere sincera con se stessa e di affrontare ciò che non la fa stare bene, anche nel rapporto con il padre. A un certo punto comprende di non aver più bisogno delle risposte del padre biologico per definire chi è. Forse era partita cercando qualcuno che le dicesse quale fosse la sua identità, come in passato era accaduto con il padre adottivo o con il fidanzato, figure che avevano contribuito a orientare le sue scelte. Nel corso del viaggio, però, capisce di poter trovare quelle risposte dentro di sé. Così l’incontro con il padre diventa un momento bello e significativo, ma non più risolutivo. Emma desidera ascoltarlo e conoscerlo, senza affidargli il compito di dirle chi deve essere”.

E nella sua vita? Ha attraversato un momento in cui ha sentito di non aver più bisogno dello sguardo degli altri per capire chi fosse?

“Mi sta accadendo proprio adesso. Quando le dico che sto crescendo e che attraverso un bel periodo, mi riferisco soprattutto alla scoperta di me stessa. Oggi mi sento molto più centrata e indipendente dal giudizio altrui. Sto conoscendo aspetti del mio carattere che prima trascuravo ed è un processo continuo. Credo dipenda anche dal fatto che, per la prima volta, negli ultimi mesi mi sono fermata a riflettere. Prima ero completamente assorbita dalla vita, dalle esperienze e dal desiderio di viverle. Sono estremamente curiosa, affascinata da ciò che mi circonda, ma tutta questa attenzione verso l’esterno finiva per distrarmi dalla conoscenza di me stessa. Quest’anno ho deciso di dedicarmi del tempo. Mi sono chiesta: sono così affascinata da tutto il resto, perché non dovrei esserlo anche da me stessa?”.

Quale scoperta l’ha sorpresa maggiormente in questo percorso di conoscenza di sé?

“Accorgermi che esprimere sinceramente la mia opinione non provoca le conseguenze negative che immaginavo. Anzi, spesso le persone rimangono sorprese e sinceramente interessate a conoscere ciò che penso. Quando ero più piccola, la possibilità di avere un punto di vista diverso mi spaventava, perché temevo di ferire gli altri. Oggi ho capito che non è necessariamente così. Il confronto può essere una bellissima occasione di scambio. Ed è una scoperta che mi ha sorpresa molto”.

La difficoltà a esprimere le proprie opinioni era anche un modo per compiacere gli altri, mettendo in secondo piano se stessa?

“Sì, ma soprattutto perché sono molto interessata agli altri. Mi piace ascoltare le persone e conoscere il loro punto di vista, perché credo di poter sempre imparare qualcosa. Confrontarmi con opinioni diverse dalle mie mi aiuta a crescere e a valutare le situazioni con maggiore obiettività. Il problema era che, concentrandomi così tanto sugli altri, finivo per dimenticare di poter esprimere anch’io ciò che pensavo. Preferivo tenerlo per me. Quando ho superato questa difficoltà, mi sono accorta che anche la risposta dell’interlocutore si arricchiva. Il dialogo diventava molto più interessante e stimolante”.

Lei si è quasi sempre cimentata nella commedia, ma in questo film affronta anche temi dolorosi. Quanto conta, per un’attrice, riuscire a raccontare argomenti profondi senza rinunciare alla leggerezza?

“Conta moltissimo, perché il nostro mestiere ci permette di affrontare temi importanti e trasmettere messaggi anche attraverso un tono leggero, che naturalmente non significa superficiale. Vengo dalla commedia e amo questa possibilità espressiva. Dietro il nostro lavoro, però, ci sono mesi di preparazione e riprese. Questo film, per esempio, lo abbiamo girato per metà in Marocco ed è stata anche un’esperienza faticosa. La recitazione richiede impegno, ma riesco a viverla con grande felicità. Mi sento fortunata a poter svolgere la professione che desideravo fin da bambina. Non provo il peso di dover fare un lavoro che non mi piace o che considero soltanto un obbligo. Per me recitare è una passione, prima ancora che un mestiere. Ed è proprio questo che mi permette di affrontarlo con leggerezza”.

Quando ha capito che quella passione, nata quasi come un gioco, sarebbe potuta diventare il suo mestiere?

“Ho cominciato da piccolissima, giocando con mia sorella. Mia madre è una stilista e aveva un baule pieno di ritagli di tessuto. Avevo circa cinque anni, mia sorella era ancora più piccola, e insieme aprivamo quel baule, inventavamo storie e correvamo per casa interpretando personaggi. È nato tutto così. A dodici anni ho capito che forse la recitazione poteva diventare una professione. Durante una recita scolastica, alcuni membri di una compagnia teatrale mi videro e mi chiesero: ‘Perché non lavori con noi?’. Fu la prima volta in cui compresi che quel gioco spontaneo e gioioso poteva trasformarsi in un mestiere. Fino a quel momento era semplicemente il modo in cui io e mia sorella stavamo insieme, comunicavamo e condividevamo il nostro mondo. Ed è forse l’aspetto più bello: all’origine, la recitazione era il nostro modo di essere sorelle”.

Con il passare degli anni, quel gioco si è trasformato in una professione. Come è cambiato il suo rapporto con la recitazione?

“Si è evoluto, perché diventando il mio lavoro ho cominciato ad avvertirne anche la responsabilità. Non è più un gioco nella cameretta. Ci sono spettatori che pagano un biglietto per vedere ciò che fai e, ancora prima, professionisti con cui confrontarti sul set. È fondamentale averne consapevolezza, rispettare l’impegno degli altri e mettersi al servizio della visione di un regista o di uno sceneggiatore. Sotto questo aspetto, la recitazione ha assunto una dimensione più professionale. Allo stesso tempo, però, ho avuto la fortuna di interpretare personaggi talmente lontani da me da poter continuare a giocare, alimentando quella curiosità che mi accompagna fin da bambina”.

Il successo di Sul più bello l’ha resa molto riconoscibile agli occhi del pubblico. Ha mai temuto che quel personaggio potesse condizionare la percezione di lei come attrice, spingendo registi e produttori a proporle sempre ruoli simili?

“In realtà no. Penso alle opportunità che mi hanno offerto Toni Trupia con questo film e Francesca Archibugi con La Storia. Sul più bello mi ha dato sicuramente una maggiore visibilità e ancora oggi vengo riconosciuta soprattutto per quel ruolo. Nell’ambiente cinematografico, però, non ho mai avuto la sensazione di essere identificata esclusivamente con quel personaggio, nemmeno attraverso i provini e le proposte ricevute. Toni, per esempio, mi ha scelta proprio dopo aver visto Sul più bello. Mi fece leggere la sceneggiatura e mi raccontò di aver pensato a me guardando quel film. È un progetto al quale lavoriamo da diversi anni e, all’epoca, la sua proposta mi sorprese molto, perché si trattava di una storia e di un personaggio completamente differenti. Sapere che alcuni professionisti riuscivano a vedere in me qualcosa che andava oltre la commedia romantica e quel caschetto mi ha dato sicurezza. Mi ha fatto capire che stavo davvero interpretando un personaggio e che il mio lavoro arrivava alle persone”.

Quanto è stato importante, nella costruzione di Emma, il confronto con Toni Trupia e il contributo di Selene Caramazza alla sceneggiatura?

“È stato fondamentale, soprattutto per una questione di sensibilità. Durante lo studio della sceneggiatura e successivamente sul set, Toni è sempre stato molto attento alla mia percezione del personaggio e delle situazioni che attraversava. È nato un confronto prezioso. La sceneggiatura rappresentava naturalmente il punto di partenza, ma era importante arricchirla anche attraverso il nostro sguardo e la nostra sensibilità”.

Nel film emerge anche una riflessione sulla condizione femminile, attraverso il rapporto tra Amina e l’autorità paterna. Quanto ritiene che queste dinamiche siano legate a una specifica cultura e quanto, invece, abbiano un carattere universale?

“Non credo che sia una questione esclusivamente orientale o occidentale. Nel film vediamo una donna sottomessa all’autorità del padre, ma il problema va ben oltre le differenze culturali o il modo in cui una donna si veste. Durante il soggiorno in Marocco ho incontrato donne emancipate, con le quali conversavo tranquillamente in inglese e persino in italiano. Alcune città che abbiamo visitato, sotto questo aspetto, mi sono sembrate molto vicine alla realtà europea. Per questo non credo sia corretto ridurre il discorso a una contrapposizione tra Oriente e Occidente. Una situazione simile potrebbe verificarsi ovunque, anche in Italia. Purtroppo, non mi sorprenderebbe assistere a una scena del genere anche nel nostro Paese”.

Nelle relazioni, sentimentali e non, quanto è importante riconoscere i propri confini e quelli che gli altri non dovrebbero oltrepassare?

“Da questo punto di vista, i miei genitori mi hanno trasmesso insegnamenti molto importanti. Sono cresciuta in una famiglia che mi ha educata al rispetto degli altri e, allo stesso tempo, all’importanza di farmi rispettare. Non è un principio che riguarda esclusivamente i rapporti tra uomini e donne, ma tutte le relazioni umane. Significa saper stabilire dei limiti e riconoscere quelli altrui. Da bambina vivevo questi valori in maniera spontanea, senza esserne pienamente consapevole. I miei genitori non mi hanno mai fatto grandi discorsi formali. Sono stati insegnamenti che ho assorbito crescendo, probabilmente perché ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia sana e attenta. Oggi possiedo la maturità necessaria per riconoscerne il valore. Credo che l’educazione al rispetto reciproco debba cominciare fin dall’infanzia. Dovremmo imparare molto presto a rispettare gli altri e a pretendere lo stesso trattamento. Forse, con una maggiore consapevolezza, non arriveremmo nemmeno a chiederci se una relazione sia tossica. In un mondo ideale, naturalmente, i rapporti tossici non dovrebbero esistere. Ma penso che tutto cominci proprio dall’educazione”.

La recitazione è nata per lei come un gioco ed è poi diventata una professione. Oggi, dopo il percorso che ha compiuto, quale significato attribuisce all’ambizione e al successo?

“Non mi sono mai interrogata troppo su questi concetti, perché ho sempre vissuto il mestiere di attrice quasi egoisticamente, per me stessa. Recitare mi faceva stare bene e, a un certo punto, è diventato il mio lavoro. Mi considero una persona di successo quando sono sul set, quando riesco a confrontarmi con colleghi e professionisti che hanno molta più esperienza di me e mi sento a mio agio nel parlare di lavoro con loro. Il riconoscimento esterno è una conseguenza che mi riguarda soltanto in parte. Per me conta soprattutto ciò che accade durante la preparazione e la realizzazione di un film. Credo che proverei la stessa soddisfazione in qualsiasi altro ambito professionale. Se lavorassi in un ufficio o in un’azienda, mi sentirei realizzata nel momento in cui riuscissi a svolgere bene il mio compito. Naturalmente sono grata per le opportunità che ricevo. Il mio mestiere mi ha permesso di viaggiare, di conoscere luoghi come il Marocco e di vivere esperienze straordinarie. Ma non ho mai inseguito il successo come riconoscimento pubblico. Il mio desiderio è sempre stato quello di continuare a vivere di recitazione, perché fa parte di me fin da quando ero piccolissima. Mi mancherebbe enormemente se non potessi più farlo. È la professione attraverso cui riesco a esprimere me stessa e nella quale mi riconosco”.

In passato ha dichiarato che, immaginandosi tra dieci anni, il suo desiderio più grande sarebbe stato essere felice. È ancora questa la sua priorità?

“Assolutamente sì. Per me la priorità è riuscire a gioire della vita, indipendentemente da ciò che accade sul piano professionale. La recitazione è un mestiere pieno di alti e bassi e non posso affidare la mia felicità soltanto ai momenti in cui arrivano belle opportunità. Devo costruire una serenità che esista anche al di fuori del lavoro, perché la vita è imprevedibile e non possiamo controllare tutto”.

Ha mai pensato di rinunciare alla recitazione pur di proteggere quella serenità?

“Sì, ed è un discorso che faccio fin dalle mie prime interviste. Prima del successo di Sul più bello, ero pronta a cambiare vita perché i provini non andavano bene. Mi faceva soffrire, naturalmente, ma ero disposta a farlo. Perché? Perché mi voglio bene. Per me è fondamentale stare bene, indipendentemente dai risultati professionali. Non abbiamo il pieno controllo di ciò che ci accade ed è anche per questo che preferisco non fare troppi programmi”.

Ha anche raccontato di vivere le emozioni in maniera molto intensa, quasi esplosiva. Oggi ha imparato a gestirle diversamente?

“Ho imparato che, quando si accettano le proprie emozioni, diventa molto più facile gestirle. Ed è già un bel passo avanti. Sono una persona estremamente emotiva. Quando mi accade qualcosa di bello, comincio a piangere come una bambina, molto più di quanto succeda nei momenti difficili. Di fronte a un evento negativo è come se si attivasse una sorta di salvagente, un meccanismo di protezione. Quando invece arriva una bella notizia, mi sciolgo come un gelato al sole. È un tratto del mio carattere con cui ho dovuto imparare a convivere, ma non lo considero un difetto. So che mi contraddistingue e oggi posso dire di essere felice anche di questa parte di me”.

Negli ultimi anni si è parlato molto di donne forti, coraggiose e resilienti. Non rischiamo, però, di trasformare anche questi modelli in nuove etichette, negando alle donne il diritto di essere fragili?

“Dovremmo innanzitutto accettare il fatto che ogni persona possiede tante sfaccettature. Conosco donne che non ho mai visto mostrare fragilità, almeno nel senso più comune del termine, e va benissimo così. Allo stesso modo, sono una persona estremamente emotiva, ma questo non dovrebbe definirmi in quanto donna. Sono una donna indipendentemente dal mio carattere e dal modo in cui esprimo le emozioni. Dovremmo essere tutti un po’ più comprensivi e meno inclini a classificare le persone”.

Quanto è importante, allora, riconoscersi anche il diritto di cambiare, senza sentirsi obbligati a corrispondere all’immagine che gli altri hanno costruito di noi?

“È fondamentale, anche perché potremmo svegliarci un giorno e scoprire di essere completamente cambiati. Credo profondamente nella possibilità di trasformarsi, soprattutto sul piano personale. Sono convinta che gli esseri umani possano cambiare, anche perché mi sento molto diversa rispetto a qualche anno fa. Le esperienze che viviamo contribuiscono inevitabilmente a formarci. Ma se domani mi svegliassi profondamente cambiata, non vorrei essere giudicata soltanto per la persona che ero il giorno prima. Forse dovremmo preoccuparci meno di definire noi stessi e gli altri, e concentrarci maggiormente su come viviamo e su ciò che facciamo”.

Tornando al film, quale significato attribuisce al titolo Il destino dell’ape?

“Il titolo è cambiato pochi mesi fa. Inizialmente il film ne aveva uno diverso. Lo interpreto come un risveglio, una rinascita. Il viaggio raccontato dalla storia, al di là delle vicende di Emma, riguarda in fondo ciascuno di noi. Per questo, il significato che gli attribuisco è proprio quello di una nuova consapevolezza, della possibilità di rinascere”.

Crede nel destino oppure ritiene che siano soprattutto le nostre scelte a determinare chi diventiamo?

“Credo in una combinazione di entrambe le possibilità. Indipendentemente dal fatto che esista un destino, penso siano indispensabili la volontà e l’impegno per raggiungere i propri obiettivi. Anche se fossimo destinati a svolgere una determinata professione, non basterebbe aspettare che accada. Servirebbe comunque la determinazione per costruire quel percorso. Anche perché non siamo soli. Lungo la strada incontriamo altre persone, ciascuna con le proprie aspirazioni e il proprio destino. Per questo credo che la forza di volontà abbia un ruolo fondamentale nel realizzare ciò che desideriamo”.

Se la Ludovica bambina potesse incontrare oggi la donna che è diventata, quale aspetto pensa che la sorprenderebbe maggiormente?

“È una bella domanda. Non ci avevo mai pensato. Penso che rimarrebbe sorpresa proprio dalla persona che sono diventata. Non mi sono mai posta l’obiettivo di raggiungere un determinato ideale di donna, né mi sono interrogata troppo su come sarei stata da adulta. Al lavoro, all’amore e al futuro, prima o poi, pensiamo tutti, anche senza prenderci troppo sul serio. Ma la persona che saremmo diventati è un aspetto sul quale probabilmente non mi ero mai soffermata. È una domanda che comincio a pormi soltanto oggi. E forse sarebbe proprio questa la sorpresa più grande”.