Ludovica Nasti e la leucemia a 5 anni, l'attrice di Noi del Rione Sanità piange in tv: "Mi sono ripresa tutto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’attrice Ludovica Nasti, della fiction Rai Noi del Rione Sanità e de L’amica Geniale, ha parlato della sua leucemia, contratta a 5 anni e completamente superata durante l’infanzia. La leucemia è tra i tumori più comuni tra i bambini. Mediamente vengono diagnosticati 17,5 casi di leucemia ogni 100.000 maschi e 10,5 ogni 100.000 femmine.

Ludovica Nasti racconta la sua esperienza con la leucemia

L’attrice Ludovica Nasti ha raccontato al programma Rai La Volta Buona della sua esperienza con la leucemia, contratta a soli 5 anni. L’attrice de L’Amica Geniale e della nuova fiction Noi del Rione Sanità ha raccontato del periodo dopo il ricovero:

Quando ho finito il ricovero in ospedale sono tornata a casa e sono dovuta restare per due mesi senza poter vedere i miei fratelli, potevo vedere soltanto i miei genitori.

ANSA Ludovica Nasti

Ludovica Nasti ha poi continuato: “Sono stata in ospedale qualche mese, poi sono cominciati i due mesi di convalescenza a casa, infine tutti i controlli in day ospital, passati da tre volte alla settimana a una volta a settimana”. L’attrice ha poi concluso raccontando la sua guarigione: “Mi sono ripresa del tutto“, ha detto.

Cos’è la leucemia

La leucemia è un tumore che causa la proliferazione incontrollata di un determinato tipo di cellule staminali, prodotte dal midollo osseo, nel sangue.

Le cellule leucemiche, o blasti, interferiscono con la normale crescita e lo sviluppo delle altre cellule sanguigne, e questo mette a rischio prima la coagulazione del sangue e poi il sistema immunitario.

Come raccontato anche da Ludovica Nasti, i pazienti affetti da leucemica, anche quelli in via di guarigione, hanno difese immunitarie molto deboli e quindi i contatti con altre persone, che potrebbero contagiarli con vari patogeni, sono limitati.

Quanto è diffusa la leucemia

La leucemia è uno dei tumori più diffusi in assoluto tra i bambini. Le varianti acute della malattia rappresentano il 25% di tutti i tumori che si manifestano tra i pazienti più giovani.

Le leucemie croniche, invece, sono più tipiche tra gli adulti. Ogni anno ci sono circa 4.700 nuovi casi tra gli uomini e 3.200 tra le donne.

Questo comporta un’incidenza di 17,5 casi di leucemia ogni 100.000 maschi e 10,5 ogni 100.000 femmine. La forma di leucemia più frequente tra gli adulti è la leucemia linfatica cronica a cellule B.