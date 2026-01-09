Ludovica Nasti, l'intervista all'attrice da L'Amica Geniale a La Preside: "Il sorriso è la mia forza"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

“Il sorriso è sempre stata la mia forza”, dice Ludovica Nasti quasi alla fine dell’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, parlando della bambina che è stata, dei momenti difficili superati con un’energia silenziosa, tutta interiore. Non lo dice per effetto, né per costruirsi un personaggio. Lo dice con sincerità, come una verità semplice che porta con sé da sempre. E, in fondo, questo sorriso è la chiave per capire anche chi è oggi: un’attrice giovanissima, certo, ma con uno sguardo profondo, lucido, maturo. Una ragazza che ha scelto di crescere senza allontanarsi da se stessa. A 19 anni, Ludovica Nasti torna in prima serata su Rai 1 dal 12 gennaio con La preside, una serie ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano che ha sfidato degrado e abbandono scolastico riportando la scuola al centro della comunità. Nella serie, diretta da Luca Miniero, Ludovica Nasti interpreta Lucia Ruotolo, studentessa dell’Istituto Anna Maria Ortese, figlia di un carabiniere e figura chiave nel percorso di cambiamento raccontato. Lucia è una ragazza che vive in un quartiere difficile, ma ha chiaro cosa vuole: studiare, crescere, costruirsi un futuro diverso. È tra le prime a credere nel progetto della nuova preside (interpretata da Luisa Ranieri), e in qualche modo rappresenta la speranza che il cambiamento è possibile. È forte, consapevole, sensibile. E Ludovica Nasti, in lei, si riconosce. “Lucia mi somiglia in molte cose”, racconta, “soprattutto nella voglia di fare, di capire, di studiare per se stessi”. Ma aggiunge anche che c’è una differenza importante: Lucia trova in quella scuola una figura adulta – la preside – che la vede, la guida, la ascolta. “Io non ho avuto una presenza così forte a scuola. Ho avuto ottimi insegnanti, ma una figura centrale come quella della preside no. Mi è mancata”. E questo rende ancora più significativo il legame tra attrice e personaggio, perché diventa uno spazio per esplorare anche ciò che non si è vissuto, ma che si sarebbe voluto. La preside non è solo una serie scolastica. È un racconto di riscatto, di educazione, di ferite e possibilità. È ambientata in una Napoli che non viene edulcorata, ma mostrata nella sua durezza e nella sua forza. E Lucia è una delle voci giovani che spiccano nel racconto corale. Non è solo un personaggio positivo: è un segnale. Un’idea di futuro che si costruisce con le scelte quotidiane, anche le più piccole. Fuori dal set, Ludovica Nasti continua a scegliere con la stessa lucidità. Frequenta l’università, aiuta la madre nella scuola di recitazione che hanno aperto insieme, fa pilates e danza per sciogliere corpo e mente, vive ancora a Pozzuoli con la famiglia, e non ha fretta di spostarsi. Crede nei legami veri, nella gratitudine, nella possibilità di cambiare le cose dal basso. Parla con calma, mai per frasi fatte. E quando le si chiede cos’è per lei la recitazione, risponde con naturalezza: “È una passione che mi fa stare bene. Non è solo un lavoro. Quando diventerà solo un lavoro e basta, non sarà più vera”. Più che un’intervista, la sua è una lezione di equilibrio. In un’epoca che spinge verso l’apparenza, Ludovica Nasti sceglie la sostanza. E lo fa senza proclami, ma con quella dolcezza precisa, mai ingenua, che solo chi ha attraversato qualcosa di profondo riesce a portare con sé. “Anche nei momenti peggiori,” dice, “la speranza non mi ha mai abbandonata. Forse perché la mia famiglia c’era. E perché, in fondo, ho sempre creduto che qualcosa di bello potesse accadere. Anche solo un sorriso”.

La vedremo nei panni di Lucia nella serie La preside. Chi è Lucia per lei, al di là della sceneggiatura? Cosa rappresenta per Ludovica?

“Per me, Lucia è una figura molto forte, quasi un esempio. È una di quelle ragazze che, pur vivendo in un quartiere difficile, ha ben chiaro cosa vuole dalla vita: studiare, migliorarsi, crescere. E questo lo si capisce subito nella serie, perché è tra le prime ad accogliere la visione della nuova preside. Una donna che arriva con un’idea quasi folle, sicuramente coraggiosa, di riportare la scuola a nuova vita, a essere un punto di riferimento. E Lucia è una delle prime a schierarsi dalla sua parte, a dire ‘io ci sono, voglio aiutarti’. Ciò racconta tanto di lei: ha dentro di sé la consapevolezza che lo studio è fondamentale, che serve per costruirsi un futuro diverso. È una ragazza che si distingue dal suo contesto, e questo anche grazie alla famiglia: il padre è un carabiniere, la madre vive a Milano, e lei cresce col padre. Quindi c’è una figura autorevole, una struttura familiare che la sostiene. È seguita, ed è un elemento che fa tanto la differenza. Un altro aspetto che mi ha colpita molto di lei è la sua sensibilità. Arriva un punto nella storia in cui lei capisce alcuni passaggi importanti, vive certe situazioni, e le affronta proprio con quella sensibilità tipica di una ragazza della sua età. È un tratto che ho sentito molto vicino. E poi, secondo me, Lucia rappresenta un pensiero importante, che si capisce meglio andando avanti nel racconto: non importa da dove vieni, perché se hai voglia di cambiare e credi nel cambiamento, è possibile. C’è un messaggio forte legato alla speranza, alla possibilità di trasformare la propria vita, anche quando sembra impossibile”.

Lucia le somiglia? C’è qualcosa di suo in lei?

“Sì, ci sono diverse somiglianze. Il contesto scolastico è ovviamente diverso, perché io sono cresciuta in un ambiente differente, meno difficile di quello raccontato nella serie. Però alcune sensazioni sono comuni, come l’ansia per gli esami, per i compiti scritti… quelle emozioni le ho vissute anch’io. Quello che non ho vissuto, e che invece Lucia sperimenta, è il rapporto con una preside così presente, così coinvolta nella vita dei ragazzi. Io ho avuto professori bravissimi, davvero in gamba, e questo lo riconosco: mi sento fortunata. Ma una figura come quella della preside, così centrale, così umana, no, quella mi è mancata. Una caratteristica che ci accomuna davvero, però, è la dedizione. Io, come Lucia, ho sempre voluto studiare, conoscere, fare bella figura alle interrogazioni. Non per fare colpo sugli altri, ma per me stessa, per la mia cultura personale. Mi piaceva sapere, imparare, e questo è un aspetto che condividiamo”.

C’è un insegnante, nella sua vita scolastica o nel percorso artistico, che le ha lasciato un segno forte, anche al di là delle nozioni?

“Le mie maestre delle elementari. Le ricordo con grande affetto. Forse perché le elementari le vivi in modo più emotivo, tutto è nuovo: le prime gite, i primi amici – alcuni dei quali sono ancora oggi le persone più importanti per me. E le maestre erano delle presenze davvero belle, umanamente. Ancora oggi mi scrivono, capita che ci sentiamo o che ci incontriamo a Pozzuoli, e ogni volta si fermano, mi fanno i complimenti… È un ricordo che custodisco con gioia. Una volta, in particolare, una mia maestra mi obbligò a prendere parte a una recita. Io non volevo assolutamente, perché ero timidissima. Non volevo recitare né a scuola né al catechismo, mai. Eppure, lei, quasi ricattandomi bonariamente, mi fece interpretare Pulcinella. E io, con un braccio fratturato, tutta fasciata, vestita da Pulcinella, cantai A città ‘e Pulecenella. Oggi, da grande, ci rido e lo ricordo con tenerezza. Ma all’epoca per me fu un’impresa”.

Fa sorridere sentirle dire che non voleva recitare. Com’è possibile, visto che oggi è un’attrice?

“Lo so, sembra assurdo. Ma io davvero ero molto timida. Avevo proprio vergogna. Non mi piaceva mettermi al centro, mostrarmi. Oggi non ho più quella vergogna, ma resto una persona riservata. Con il tempo ho imparato a parlare, a esprimermi, a chiedere anche le cose più semplici, come una bottiglia d’acqua. Prima, invece, mi appoggiavo a mia madre per tutto. Il cinema mi ha aiutata tanto, ma non è stato un percorso pensato. Io ho iniziato per caso, non avevo l’obiettivo di diventare attrice per superare la timidezza. Ho continuato perché mi faceva stare bene. E, stando bene, molte parti di me sono migliorate”.

US Valentina Palumbo/Zebaki

Qual è la parte di lei che è cambiata di più con la recitazione?

“Sicuramente la timidezza, il senso di vergogna. Ma anche l’empatia. Ero già molto empatica, ma questo lavoro me l’ha fatta crescere ancora di più. A volte è quasi un difetto. Quando interpreti tanti personaggi, inevitabilmente ti porti dentro le loro storie, le loro emozioni. Ti entrano dentro. La preside, ad esempio, è una serie che mi ha toccato profondamente. Perché sento vicine quelle storie, quei vissuti”.

Conosceva già la storia vera della preside Eugenia Carfora?

“Sì, ne avevo sentito parlare, perché era una storia che in qualche modo era arrivata in giro, se ne era discusso. Ma non la conoscevo in profondità. Prima di iniziare le riprese mi sono documentata, ho cercato di capire meglio. E molte cose le ho scoperte proprio girando la serie. È una storia molto forte, che parla di temi universali: educazione, legalità, riscatto, fiducia. La scuola, in questa serie, viene rappresentata come una vera e propria comunità: un luogo sicuro, di incontro, di costruzione del futuro. Dal mio punto di vista, è una serie che dovrebbero vedere tutti, non solo i ragazzi. È una storia vera, necessaria, che parla a tutti. In più mostra il nostro territorio non solo nei suoi problemi, ma anche nella sua energia, creatività, forza. Il messaggio più bello? Che ogni cambiamento nasce da un gesto di fiducia. E penso che questo possa essere uno stimolo per tanti insegnanti a credere nei propri studenti. Perché quella fiducia, se data, può tornare moltiplicata, in impegno, in voglia di restare, di migliorarsi”.

Bellissimo questo elogio alla speranza. Quanto ha contato la speranza nella sua vita?

“Tantissimo. La speranza per me è sempre stata fondamentale, sin da bambina. Nei momenti più difficili, ma anche in quelli belli. È quella cosa che ti fa credere che ci sia ancora una possibilità, che qualcosa possa succedere. Anche nel mio lavoro, oggi: c’è sempre la speranza che arrivi un nuovo progetto, un ruolo che mi faccia crescere, che mi emozioni. È una forza che non si spegne mai. Nella mia vita è sempre stata lì”.

Non ha mai avuto un momento in cui l’ha messa in discussione? In cui ha pensato “stavolta non c’è niente da sperare”?

“No, sinceramente no. Non ho mai pensato che la speranza potesse finire. Forse perché ho sempre avuto accanto la mia famiglia, mia mamma. Sono loro che me l’hanno trasmessa. Mi davano forza, c’erano per me, lottavano con me. E quando ero piccola, la mia speranza era proprio poter tornare a vivere con loro. Se penso a me in fondo a un tunnel, quella luce da raggiungere era la mia famiglia. Loro erano la mia speranza, erano il motivo per cui volevo farcela”.

È molto bello sentirlo dire da lei. Oggi viviamo in un momento in cui scuola e famiglia vengono spesso messe in discussione. E invece lei, così giovane, ci crede ancora.

“Sì, è vero. Lo penso realmente. E mi rendo conto che spesso, quando parli con i giovani, la prima cosa che senti è un elenco di tutti i problemi. Invece io no. Io sono felice di quello che ho, di quello che va. Anche quando qualcosa va storto, cerco sempre di trovare il bello. Di vedere il lato positivo. Non sono il tipo di persona che arriva e ti dice tutto quello che manca. Credo che dovremmo imparare a essere più grati per quello che abbiamo. Perché se stiamo qui a lamentarci, vuol dire che abbiamo la possibilità di farlo – e già quella è una fortuna. Molti non ce l’hanno nemmeno. Forse anche per come sono cresciuta, non riesco a vedere il senso di questa lamentela continua. I miei genitori mi hanno insegnato altri valori. Mi hanno sempre detto che lamentarsi non porta a nulla. E, quando sento ragazzi farlo per sciocchezze, mi ‘arrabbio’. Perché penso che ci siano persone che vivono situazioni molto più difficili, e non si lamentino. Allora noi, che magari abbiamo molto di più, dovremmo imparare a essere grati, a concentrarci su quello che c’è, invece di guardare solo quello che manca”.

Se dovesse scegliere, tra tutti i valori che i suoi genitori le hanno trasmesso, uno per sua madre e uno per suo padre, quali sarebbero?

“Per mia madre Stefania, sicuramente il rispetto. L’educazione. E anche la determinazione, che credo sia un tratto che abbiamo in comune: io mi rivedo molto in lei. Per mio padre Vittorio, invece, direi la capacità di sapersi controllare in certe situazioni. E anche l’essere silenziosi quando serve. Sono atteggiamenti che sembrano piccoli, ma per me sono valori veri, che si acquisiscono e che fanno la differenza. Poi, come accennavo, un valore che mi hanno trasmesso entrambi e che considero molto importante è la gratitudine. L’essere grati per ciò che si ha. Questo è un valore che i miei hanno insegnato da sempre a me e ai miei fratelli”.

La preside racconta anche il suo territorio. Che rapporto ha con il posto in cui è cresciuta?

“Sono molto legata a Pozzuoli. È lì che sono cresciuta, proprio di fronte al mare. E anche crescendo, anche girando e visitando altri posti, ho sempre sentito forte il senso di appartenenza. È come se fossi una figlia della mia città. Conosco tante persone e tante mi conoscono. Anche se Pozzuoli è una città abbastanza grande, c’è un senso di comunità che ho sempre amato. Amo vivere qui. Amo stare con la mia famiglia. Abitiamo uno sopra l’altro: io sopra, mia sorella con la sua famiglia sotto. È una specie di tradizione, e mi piace mantenerla. Sto bene, non ho ancora sentito il bisogno di andare via. È vero, sto cercando casa a Roma per avere un appoggio per lavoro, ma non sento ancora il desiderio di trasferirmi. Qui sto bene. Posso scendere a piedi, passare al negozio di mia sorella, incontrare un amico per strada. Per me è bellissimo. E poi ci sono delle tradizioni stupende: per esempio, a Natale organizziamo ogni anno un gigantesco aperitivo che parte dall’Immacolata, poi la Vigilia, il 31 e la Befana. C’è un dj, viene un sacco di gente, ed è bello perché rivedi anche persone che non vedi da una vita. È un’abitudine consolidata molto carina, molto nostra”.

Con la popolarità che ha, riesce ancora a vivere tutto questo in modo naturale?

“Sì, assolutamente. Non è che tutti mi riconoscono ovunque. Però è chiaro che se cammino per il centro di Napoli, città che amo profondamente, può capitare spesso che qualcuno mi riconosca. E la verità è che mi fa piacere. Perché io, fuori dal set, sono sempre me stessa. Non interpreto un personaggio. Se esco con mia nipote o un’amica, sono semplicemente Ludovica che sta facendo un giro. Non mi porto dietro il personaggio. Quando qualcuno mi ferma, mi fa un complimento, mi chiede una foto… io ne sono grata. Per me è bello, è importante. Perché significa che il mio lavoro arriva alle persone. Che in qualche modo sto facendo bene”.

Però è anche molto critica con se stessa…

“Molto. Ma non per insicurezza. Anzi, sono una persona molto sicura di me. So riconoscere quando una scena è venuta bene e quando potevo fare di meglio. E questo mi aiuta a crescere. Prima non riuscivo nemmeno a guardarmi in un film o in una serie, mi fissavo solo sui difetti. Ora invece lo faccio proprio per migliorarmi”.

Non ha mai avuto paura di questo lavoro, nemmeno all’inizio?

“No. Emozione, sì, sempre. Ma mai paura. Neanche il primo giorno di un set. Per esempio, prima di iniziare a girare con Luisa Ranieri, ero emozionata. Dicevo: ‘Cavolo, sto per girare con Luisa Ranieri!’. Non capita tutti i giorni. Ma il giorno delle riprese ero tranquilla. Emozionata, sì, ma mai spaventata”.

Ha avuto la fortuna di lavorare con una grande attrice.

“Luisa Ranieri è una persona splendida, e sul set ha una professionalità incredibile. Sa esattamente cosa sta facendo, conosce a fondo il personaggio. Per me è stato bellissimo vederla lavorare, studiare come ha reso suo il ruolo della preside Eugenia. L’ha fatto in un modo che mi ha colpito tantissimo. È stato davvero formativo per me. E poi il cast de La preside è pieno di attori molto bravi, non solo i giovani ma anche gli adulti: Alessandro Tedeschi, Ivan Castiglione, Claudia Tranchese… Tutti. E non solo a livello artistico, anche umano”.

“Gli adulti”, ma anche lei è cresciuta. Quando si è resa conto di essere diventata grande?

“Un po’ alla volta. Ma il momento in cui l’ho capito davvero è stato quando sono andata per la prima volta su un set da sola, senza mia madre. Fino ai miei diciott’anni, lei è sempre stata con me. Era la mia ‘copertina di Linus’. Quando non è venuta, all’inizio è stato un colpo. Ma poi ho iniziato a lavorare e mi sono sentita tranquilla. Mi sono resa conto che avevo imparato tanto e che potevo farcela da sola. Poi ovviamente la coinvolgo ancora, le chiedo di venire ai festival o a trovarmi sui set. È bello, anche per lei, dopo tutti questi anni insieme’.

I ruoli che ha interpretato fino a oggi sono sempre stati complessi, forti, intensi. Non le è mai mancata un po’ di leggerezza?

“No, perché quei ruoli li amavo. Per me era bellissimo interpretare personaggi così profondi. E la leggerezza la vivevo nella mia vita quotidiana. Sono sempre riuscita a dividere la vita dal lavoro, anche grazie ai miei genitori. Mi hanno sempre fatto capire che potevo vivere normalmente, senza pressioni. Non mi hanno mai detto: ‘Tu sei l’attrice e quindi non puoi fare questo o quello’. Vivo la mia vita in modo molto tranquillo”.

C’è qualcosa che si è portata dietro da Lila di L’amica geniale in Lucia?

“Sì e ancora una volta la risposta è la determinazione. Lila voleva studiare, anche se non ha avuto la possibilità. Lucia invece ce l’ha, e la sfrutta. Quasi tutti i personaggi che ho interpretato hanno una forma di determinazione. Cambia il contesto, cambiano i modi, ma è una costante. Credo che parta tutto da lì”.

Si è mai chiesta cosa avrebbe fatto nella vita se non avesse fatto l’attrice?

“A dire la verità… no. Da piccola giocavo a calcio, ma non era il mio sogno. Mi divertivo, basta. Giocavo anche a fare il dottore, la maestra… insomma, come tutti i bambini. Forse volevo fare tutto. E poi sono ancora giovane: magari tra qualche anno mi stanco del cinema e scelgo un altro lavoro, anche se lo dubito (ride, ndr). Però mi sento una persona che si reinventa: è un aspetto che ho ereditato da mia madre. Lei aveva un negozio di abbigliamento, poi l’ha passato a mia sorella per seguire me. E ora, da meno di un anno, ha aperto una scuola di cinema e recitazione. Era un suo sogno. E io l’aiuto. Ha docenti bravissimi, ed è un bellissimo progetto. Mia madre non ha paura di intraprendere strade nuove. E io sono un po’ come lei”.

Cos’è per lei la recitazione: una vocazione o una passione?

“È una passione, ma è nata da una vocazione. È come se il mio primo set mi avesse messo una spinta dentro, una voce che diceva: ‘Vai, continua, prova’. E io l’ho fatto. Oggi recitare per me è vita. Prima ancora di essere un lavoro, è qualcosa che mi fa stare bene. Quando diventerà solo un lavoro e basta, sarà noioso, finto, non sarà più vero. Invece adesso mi dà gioia, felicità, adrenalina. Quando non giro per qualche giorno, mi sento scarica. Ma appena torno sul set, anche dormendo solo cinque ore, è tutta un’altra energia. Mi riaccendo”.

Qual è stato il sacrificio più grande che questo mestiere le ha chiesto finora?

“A essere sincera, non lo so. Non mi ha mai tolto davvero il tempo con la mia famiglia: me la vivo tanto, forse anche troppo, come dice mia madre (ride, ndr). Gli amici ce li ho, ci vediamo spesso. I viaggi, anche quelli impegnativi, non li ho mai vissuti come sacrifici. Una volta ho girato una trasmissione con 39 di febbre. Ma non mi è pesato, perché sentivo che era doveroso. C’erano altre persone coinvolte, non volevo far saltare tutto. Per me il rispetto per il lavoro degli altri è sacro”.

Le lascia spazio per l’amore?

“Lo spazio per l’amore c’è sempre, anche se non sono fidanzata. Però, non mi precludo nulla. Se arriva la persona giusta, se c’è quella scintilla, ben venga. Sono molto aperta all’amore. È un sentimento bellissimo, in qualunque forma. Fa anche soffrire, certo, ma ti fa crescere”.

E con se stessa, che rapporto ha? Quanto amore prova per lei?

“Abbastanza. Non appartengo alla schiera di chi mette sempre al primo posto, ma mi rispetto. In tanti momenti so riconoscere che è giusto pensare a me. Non è egoismo, è cura”.

Quando è stata l’ultima volta che si è data un abbraccio?

“In questi giorni. Me ne do quando ne ho bisogno. E sì, dovremmo abbracciarci di più”.

In questo momento è sul set?

“No, non ancora. Dopo la promozione de La preside, inizierò un nuovo progetto tra febbraio e marzo, se non slitta. Intanto sto facendo altro per me stessa. Ho iniziato l’università, sto studiando Arte e cultura dell’umanismo, che include anche musica e altre arti. Ho cominciato anche a ballare per sciogliermi un po’, faccio pilates, palestra… e aiuto mia mamma nell’Accademia di recitazione che ha aperto da poco”.

All’Accademia, che tipo di approccio cercate di trasmettere?

“Noi non vogliamo ‘sfornare attori’. Se qualcuno poi ce la fa, benissimo, saremo felicissimi. Ma quello che vogliamo trasmettere è l’amore per quest’arte. Deve essere un posto dove impari, ti diverti, conosci persone, ti stacchi dai telefoni e cresci anche come persona. L’obiettivo non è diventare famosi, ma stare bene, stare in un ambiente sano. Abbiamo anche bambini piccoli, dai 4 anni in su. Non recitano, ovviamente, ma fanno giochi legati alle emozioni e all’immaginazione. Ed è bellissimo vederli’.

So che accogliete anche bambini con bisogni speciali, cosa rara…

“Sì, e ne siamo orgogliosi. Tante mamme ci hanno detto che in altre scuole non venivano accettati. Invece noi li accogliamo con tutto il cuore. Mia mamma ci teneva molto. Lavorare con loro è un’esperienza intensa e bellissima: hanno tanto da dare”.

Se pensa alla piccola Ludovica con bisogni speciali legati alla malattia che ha vissuto, qual è la prima immagine che ti viene in mente?

“Il sorriso. Il sorriso di una bambina che affrontava momenti durissimi, ma sempre con il sorriso. Ed è bellissimo ricordarla così. E penso che, in quel piccolo modo, magari abbia dato anche forza ad altri bambini, solo col sorriso. E il sorriso, in fondo, è speranza… torniamo da dove eravamo partiti: un sorriso cambia le giornate. Anche quando tutto va storto, se qualcuno ti sorride, cambia tutto”.

Qual è la sua paura più grande oggi come essere umano?

“Di non riuscire a vivere come vorrei la mia famiglia. Mi spaventa il tempo che passa, ma anche l’imprevedibilità della vita. Cerco di stare con loro il più possibile, ma so che potrei trovarmi lontana per mesi. È pesante. Loro sono parte di me: ho il terrore di stare lontana dai miei nipoti, ad esempio”.

Quanti nipoti ha?

“Tre. Gennaro, che ha 14 anni, è il figlio maggiore di mia sorella Martina. Poi c’è Vittoria, che ha quattro anni e mezzo, la figlia minore. E poi Elena, la figlia di mio fratello Lorenzo, che ha cinque anni. Gennaro, considerata la poca differenza d’età, è come un fratello per me. Vittoria ha stravolto la mia vita: è un uragano di felicità, curiosità e intelligenza. Con lei vivo davvero il rapporto zia-nipote. Elena la vedo meno, ma è una bambina dolcissima, delicata… un fiore”.

So che Vittoria si emoziona quando la vede in tv…

“Tantissimo. Quando andiamo al cinema o guardiamo qualcosa insieme, scoppia a piangere. L’altro giorno mi ha chiesto: ‘Ma tu lavori in teatro?’. Le ho risposto: ‘Faccio cinema e tv, sono un’attrice’. E lei: ‘Lo so, mi emoziono sempre quando ti vedo: non so perché’”.