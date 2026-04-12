Ludovico Fremont, l’intervista al Walter dei Cesaroni: “Oggi non inseguo più, cammino nel mio tempo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che restano impressi per un ruolo, e altri che sorprendono per il modo in cui scelgono di attraversare la vita: Ludovico Fremont è entrambe le cose. Volto amatissimo della serie I Cesaroni, ha conosciuto il successo giovanissimo, con la forza di una popolarità che travolge e confonde. Ma mentre molti lo ricordano solo come Walter, lui, in silenzio, ha portato avanti un viaggio ben più complesso: quello verso se stesso. Non ha scelto scorciatoie. Ha scelto di restare. Di ascoltarsi. Di fermarsi quando era il momento di farlo e di ricominciare quando il bisogno era più forte della paura. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie alla vigilia del ritorno de I Cesaroni su Canale 5 dal 13 aprile, Ludovico Fremont si racconta come raramente accade: non solo come attore, ma come uomo, padre, compagno, essere umano alla ricerca di un senso. Con una lucidità che non cerca compiacimento, ma verità. Parla di tempo, ma senza nostalgia. Parla di successo, ma senza dipendenza. Parla della famiglia, dei vuoti, delle risalite. E soprattutto parla dell’ascolto, come disciplina interiore. La sua voce è pacata, ma decisa. I pensieri sono limpidi. E, anche quando nomina il dolore, Ludovico Fremont lo fa con una delicatezza che arriva lontano. Scrive poesie, studia nautica, si mette alla prova. Non per fuggire da qualcosa, ma per restare nel flusso. Oggi non vuole dimostrare. Vuole esistere, e farlo bene. Senza fretta. Con meraviglia. In un’epoca che premia la visibilità, Ludovico Fremont sceglie la profondità. E nel farlo ci ricorda che crescere non significa smettere di cercare, ma imparare a farlo con occhi nuovi.

Che effetto le ha fatto, dopo tutto questo tempo, tornare a vestire i panni del suo personaggio in I Cesaroni? Lo ha ritrovato così com’era o in qualche modo ha sentito di doverlo reinventare?

“Per me, è stato molto importante tornare. La prima cosa che ho sentito, ancora prima di rientrare nei panni di Walter, è stato l’affetto delle persone. Un affetto che, lo ammetto, avevo un po’ dimenticato. Era passato tanto tempo e in qualche modo si era affievolito dentro di me quel ricordo. Ma, quando ho percepito quanto I Cesaroni fossero ancora nel cuore della gente, questo ha rappresentato una spinta fortissima, un motivo in più per affrontare il personaggio di nuovo, con serietà, entusiasmo e un rinnovato senso di responsabilità. Ho utilizzato spesso una metafora per descrivere questa esperienza: è stato come rimettere una vecchia giacca di pelle. Tutti noi ne abbiamo avuta una. La indossi da giovane, magari in un periodo più leggero, più spensierato. Poi quella giacca la metti via, la riponi nell’armadio. Passano gli anni e un giorno, quasi per caso, ti viene voglia di rimetterla. All’inizio ti sembra rigida, magari ti va anche un po’ stretta, perché la pelle nel tempo si indurisce se non viene indossata. Ma poi, dopo neanche mezza giornata, quella giacca torna a calzarti a pennello. E anzi, ti restituisce quella sensazione di agio, quella naturalezza, quella libertà di quando eri ragazzo”.

Ed è andata così con Walter?

“Rimetterlo addosso è stato come rimettere quella giacca: mi è tornato naturale, mi ha dato energia. Naturalmente Walter non è rimasto identico a prima. È cresciuto, come sono cresciuto io. È maturato, ha vissuto esperienze, si è dovuto adattare. Ed è quello che è successo anche a noi, anche a me. La serie è tornata in un periodo storico molto particolare, dopo anni difficili, il Covid, la crisi, l’assenza di lavoro, il bisogno di reinventarsi. Tutte cose che, guarda caso, rispecchiano anche la traiettoria di Walter. Quindi, la sua evoluzione ha avuto un senso molto coerente, sia con la vita reale sia con la scrittura del personaggio”.

Tornando a indossare quella “giacca di pelle”, le ha permesso di ritrovare una famiglia. Da Claudio Amendola in poi, erano tutti parte della sua famiglia scenica. Com’è stato rivedervi oggi, dopo tanto tempo? Con quali occhi vi siete ritrovati?

“Con un entusiasmo e una forza che forse erano solo in pausa. La verità è che ci siamo ritrovati con un’energia pazzesca, quasi come se non ci fossimo mai lasciati. È vero, nel frattempo tutti siamo cambiati. La vita ci ha trasformati, professionalmente e personalmente. Ma il legame che avevamo costruito non si era spezzato. Era semplicemente rimasto lì, in stand-by, e ha ripreso a funzionare non appena ci siamo rivisti”.

Le assenze sul set si sono sentite? Non tanto nella storia, ma proprio nell’atmosfera, nel clima quotidiano di lavoro?

“Sì, è inevitabile. Soprattutto se, come diceva lei, si considera I Cesaroni una sorta di famiglia lavorativa. Quando lavori per tanti anni con delle persone, condividi tanto: scene, viaggi, pause caffè, momenti belli e difficili. E, quando qualcuno non c’è più, è normale che la sua assenza si faccia sentire. Detto questo, c’è stato un lavoro enorme da parte di Claudio Amendola, che è stato un collante pazzesco. E anche la produzione ha lavorato molto bene insieme agli sceneggiatori per gestire tutto con equilibrio e rispetto. È chiaro che ognuno di noi avrebbe desiderato riprendere la storia in un certo modo, con tutti presenti. Ma la vita non funziona così. Le cose cambiano. Le persone fanno un pezzo di strada insieme, poi a un certo punto si separano. Non per scelta o per volontà, ma perché è così che va. E visto che I Cesaroni raccontano proprio la vita vera, questo passaggio diventa parte della narrazione. Non è solo nostalgia. Noi, già nelle stagioni passate, abbiamo affrontato temi molto contemporanei, anche prima di altri. Abbiamo parlato di famiglia, di diversità, di adozione, di lavoro, di giovani. E adesso è arrivato anche il momento di raccontare che a volte certe persone ti accompagnano solo fino a un certo punto. Ma ti lasciano qualcosa. Ti lasciano lezioni, esperienze, crescita. Che poi tu ti porti dietro e le metti a frutto. Anche in questa nuova stagione”.

C’è chi parla di “effetto nostalgia” a proposito del ritorno di I Cesaroni. Ma lei ha parlato chiaramente di evoluzione. Come convivono, secondo lei, queste due parole: nostalgia ed evoluzione?

“Spesso abbiamo un problema con le parole. Si tende a pensare che nostalgia sia per forza malinconia, qualcosa di vecchio, superato. Ma io chiedo: perché guardiamo Ritorno al futuro? Perché torniamo a mangiare un piatto che ci piaceva da piccoli? Perché rivediamo una persona a cui vogliamo bene? Per stare bene. E se una cosa ci fa stare bene, perché dovremmo togliercela? Non è questione di comfort zone. È questione di riconoscere ciò che ci fa bene e tenercelo. Se I Cesaroni sono tornati è perché c’è un pubblico che li ha chiesti, che ne aveva bisogno. E nessuno metterebbe in moto una macchina così complessa, con tutti i suoi costi e le sue energie, se non ci fosse una richiesta reale. Il pubblico va ascoltato. Non è sempre e solo una questione di mode o trend: è anche una questione di emozioni vere”.

Se dovesse definire in poche parole il valore centrale della serie, quello che resiste anche al passare del tempo, quale sarebbe?

“La famiglia. Senza dubbio. Ma la famiglia vera, quella con le sue contraddizioni, i suoi conflitti, gli affetti e gli “scazzi”. È il cuore di I Cesaroni. E questo valore è universale. Anche gli animali hanno il branco, un’organizzazione familiare. Ovviamente il nostro racconto è romanesco nello stile, ma nei contenuti è universale. È questo il bello: far capire le cose in modo semplice non significa essere banali. Anzi, riuscire a farsi capire da tutti è una cosa molto difficile. Ma se ci riesci, vuol dire che hai fatto centro”.

US: MPunto Comunicazione / MN Comm / Mediaset

La giacca di pelle… in un certo periodo, quella giacca le è mai stata stretta? Ha mai sentito Walter come un ruolo limitante o ingombrante?

“No, non direi che mi sia mai stata stretta. Credo che quando un personaggio entra così tanto nel cuore delle persone, vuol dire che ha lasciato il segno. Significa che chi ti guarda riesce a immedesimarsi in quella storia, in quel carattere. Questo, per un attore, è il segnale che il lavoro è stato fatto bene. Tutte le elucubrazioni, i giudizi esterni, ho imparato col tempo a non considerarli fondamentali per il mio percorso artistico. Non è una critica, è una constatazione lucida. Crescendo, ho imparato che ognuno ha il proprio cammino, la propria carriera, la propria traiettoria. Ho smesso di competere con gli altri e ho iniziato a confrontarmi solo con me stesso. L’importante è restare concentrati sulla propria strada, sul proprio lavoro, cercando di farlo al meglio. La vita, per tutti, non solo per noi attori, mette davanti a difficoltà, ostacoli, periodi complicati. Nessuno nasce con un percorso facile. La chiave è accogliere queste difficoltà e imparare da esse. In questo senso, sì, oggi sono molto più tranquillo. E mi fa piacere se questo viene percepito: questa serenità me la sono guadagnata con il tempo e con la maturità”.

Con la maturità, con gli sbagli, con le sofferenze. Quelle stesse sofferenze che forse, alla fine, sono una forma di insegnamento, no?

“Assolutamente sì. Mi è stato detto, anche in modo bonario, che sono diventato più riflessivo, più maturo, forse anche troppo ragionato. Ma il mio percorso mi ha portato fin qui. Ho capito cose che quando ero più giovane erano troppo lontane da me. Cercavo risposte, ma non mi ponevo le domande giuste. C’è chi direbbe proprio così: cercavo risposte, ma le domande non erano all’altezza. Ora invece tante cose hanno preso una forma diversa. E nonostante tutte le difficoltà, oggi sono molto felice di quello che mi sta succedendo. Ogni cosa che arriva, per me, è una medaglia al petto, un riconoscimento del percorso che ho fatto da portare con orgoglio”.

In questo lungo percorso, qual è la risposta più importante che ha trovato senza nemmeno cercarla?

“Il senso della vita. Questa è la domanda che dovremmo farci tutti: qual è il mio scopo? Una volta che riesci anche solo ad avvicinarti alla risposta, tutto inizia ad avere un significato. E non è necessario condividere quello scopo con gli altri: è qualcosa di molto personale. Ma quando inizi a intuirlo, cambia tutto. Trovare il proprio scopo non significa che le difficoltà spariscano. Le difficoltà ci saranno sempre, per tutti. La differenza sta nel capire se vogliamo vivere quelle difficoltà come problemi o come possibilità di evoluzione. Io ho scelto la seconda strada. Ed è stato un passaggio fondamentale per me”.

Torniamo al concetto di famiglia, che è centrale in I Cesaroni e anche nel suo percorso umano. Che rapporto ha oggi lei, Ludovico, con la famiglia? Che posto occupa nella sua vita?

“Io vengo da una famiglia molto particolare: mio padre era un pittore, un viaggiatore; mia madre una ex ballerina. La mia famiglia è sempre stata sparsa in giro per il mondo. Quindi no, non ho mai avuto la classica famiglia con il nonno accanto, la mamma in casa, tutto vicino. Abbiamo sempre viaggiato, vissuto in modo molto dinamico. Ma proprio questo, forse, mi ha formato. Mi ha reso unico. Non lo vivo come qualcosa da giudicare, anzi, come una forza. Perché con quei mezzi, con quella storia alle spalle, io ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho costruito la mia storia”.

Diventare genitore ha cambiato la sua visione della famiglia? L’ha confermata o l’ha trasformata?

“È un discorso in evoluzione. Sarebbe presuntuoso dare una risposta definitiva. Ma sicuramente diventare padre ha portato con sé nuove consapevolezze. Oggi ho una famiglia che potremmo definire quasi ‘cesaroniana’, perché ricostruita e allargata. Ho una figlia che mi dà grandi soddisfazioni e a cui cerco di fornire gli strumenti per affrontare la vita. Poi, come li userà, sarà una sua scelta, come è stato per me. Ci sono cose che si capiscono solo col tempo. Anche il concetto stesso di famiglia cambia: si evolve. Ma resta sempre legato a una parola fondamentale: amore. Non inteso come accondiscendenza o permissività assoluta, ma come impegno, come cura, come capacità di offrire strumenti e spunti per crescere. Essere genitori non ha un libretto di istruzioni. Lo impari cammin facendo, nel rapporto con i figli, nel confronto. E io cerco di farlo anche con i figli della mia compagna. C’è una crescita reciproca, è uno scambio continuo”.

Da genitore, oggi, quali sono le sue paure più profonde? E come uomo?

“Come padre, la paura più grande è che mia figlia e i figli della mia compagna non riescano a realizzare la loro felicità. Che non trovino il loro scopo nella vita. E non parlo di una vita senza problemi (quelli ci saranno sempre) ma di quel senso profondo che ti fa stare bene con te stesso. Capiterà sicuramente che si perdano, è normale. Ma anche perdersi fa parte del percorso. Me lo ricordo da piccolo: quando andavo in montagna con mio nonno, spesso mi allontanavo, prendevo sentieri tutti miei, mi perdevo. Ma la cosa migliore da fare, quando ti perdi, non è continuare a girare a vuoto. È fermarsi, ripercorrere il cammino, capire dove si è preso un bivio. E magari tornare un attimo indietro per ritrovare la direzione giusta. Come uomo, invece, ho una paura che suona un po’ romantica: che ci si dimentichi dell’umanità. Vorrei che le nuove generazioni avessero più fiducia, in loro stesse e nel mondo. Vorrei più umanità, più empatia, più capacità di vedersi per quello che si è davvero”.

Ci sono stati momenti in cui ha perso la fiducia nella vita? E, se sì, come l’ha recuperata?

“Chi non li ha avuti? Tutti, prima o poi, attraversiamo momenti così. Io non sono così saggio o illuminato da avere tutte le risposte, ma una cosa l’ho capita: non bisogna mollare. Anche quando non riesci più a crederci davvero, devi continuare a provarci. A pensare che ci crederai ancora. Bisogna imparare ad adattarsi. Come fanno gli uccelli, che non si oppongono mai al vento ma lo cavalcano. O come chi va in barca, che non naviga controvento, ma regola le vele per risalire. La vita ha momenti di sconforto, sì, ma anche momenti di gioia. E vanno vissuti entrambi, perché nulla è per sempre”.

Se la sua vita fosse un viaggio, che tipo di viaggio sarebbe?

“Per me l’importante è che sia un viaggio capace di stupirmi. Non ho bisogno di mete precise. Ho bisogno della meraviglia dell’inaspettato. Ho fatto viaggi in moto, in barca, su e giù. Puoi prevedere le cose, ma poi la vera sfida è capire come affrontarle e lasciarsi sorprendere. Una volta, in moto, ho bucato entrambe le ruote. Panico. Poi mi sono detto: aspetta, prima o poi passerà qualcuno. E così è stato. Un altro episodio: navigavo di notte, terrorizzato. Non si vedeva nulla. Poi, all’improvviso, ho visto il plancton che si illuminava. Mi sembrava di essere su un albero di Natale. Ecco, quello è stato un momento meraviglioso. Nessuno me l’aveva raccontato. Ma è successo. Ed è rimasto con me. Perché la vita è così: se resti aperto alla meraviglia, qualcosa di bello arriva”.

Successo e notorietà. I Cesaroni probabilmente riporteranno con sé anche una nuova ondata di popolarità. Che rapporto ha oggi con il concetto di successo?

“Mi viene subito in mente Antonello Fassari. Una persona straordinaria, che ci ha lasciato ma che resta con noi, sempre. Lui diceva una cosa molto bella: ‘Il successo è un participio passato’. È già successo, appunto. Non è qualcosa da rincorrere, non è una meta da inseguire ossessivamente. Questo concetto racchiude un po’ tutto quello che ci siamo detti in questa intervista. Alla fine, quello che conta davvero è restare concentrati sulla propria strada. Il successo, se arriva, è solo una parte del percorso. Ma non è l’obiettivo. Essere una persona di successo non significa solo avere visibilità o fama, ma unire tante cose diverse. È un equilibrio, una sintesi, non un fine”.

Ha citato Antonello Fassari. Quanto ha pesato la sua assenza, anche a livello umano?

“Tantissimo. È stato un colpo forte. Ci siamo ritrovati tutti insieme per salutarlo. Era da tanto che non ci vedevamo tutti, e lì c’erano Max, Matteo, Claudio… Elena non poteva esserci perché era all’estero per lavoro, e tutte le critiche che ha ricevuto per quell’assenza sono state fuori luogo. Erano solo chiacchiere fatte per fare rumore, ma senza senso. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo rivisti davvero. Claudio l’avevo rivisto giusto una volta, in occasione di una visita al suo ristorante, ma con molti altri era passato tanto tempo. Ritrovarsi in quel contesto è stato doloroso ma anche un modo per sentirsi di nuovo parte di qualcosa”.

Lei è molto legato alla scrittura e ad Antonello ha scritto e dedicato una poesia. Cos’è per lei la poesia?

“La poesia è il mio modo di raccontarmi, di comunicare un mondo interiore che spesso con le parole parlate non riesco a esprimere del tutto. Mi prendo il tempo per scrivere, su carta, come si faceva una volta, con la penna. Perché le parole scritte restano: verba volant, scripta manent. Spesso nella frenesia della vita diciamo ‘lo faccio dopo’, e invece la poesia ti impone di fermarti, di dare importanza a quello che stai provando. Non è solo una questione estetica. È un bisogno, una forma di riflessione. E sì, ho dedicato una poesia ad Antonello, si chiama A. L’ho pubblicata sul mio sito, nella sezione dei miei ‘versi sospesi’, ed è stata molto apprezzata, anche da chi lavora dietro le quinte: attrezzisti, tecnici, colleghi. È piaciuta perché era sincera, scritta in romanaccio, con il cuore. E raccontava chi era per me Antonello”.

È anche un modo per dire quello che a voce non sempre si riesce a esprimere?

“Sì, proprio così. A volte è difficile comunicare tutto ciò che si ha dentro. La poesia per me è un modo per raccontare chi sono, per condividere pensieri che magari possono essere anche d’aiuto per qualcun altro. Come ha detto lei prima, se dall’altra parte c’è qualcuno che si riconosce in quelle parole, anche solo per un attimo, allora ha senso. Mi viene in mente Essere umani di Marco Mengoni, una canzone che adoro nonostante io non sia un grande fan della musica italiana, anche per via delle mie origini e influenze familiari più internazionali. Ma quella canzone mi tocca profondamente. Lì Mengoni gioca con le parole e dice ‘esseri umani’ nel senso più pieno, richiamando il concetto di umanità. Ricordarci di esserlo davvero, nel senso più autentico del termine, è forse uno degli obiettivi più importanti che abbiamo nella vita”.

C’è anche un tema forte legato all’introspezione e alla spiritualità in lei. Ha parlato in passato di felicità relativa e assoluta. Come si sente oggi dentro?

“Sento di essere una persona realizzata, per quello che ho ottenuto, ma anche eccitata per ciò che potrà accadere. Vivo la gioia sapendo che è passeggera, senza attaccamento. Prendo la lezione da ogni evento, anche da una giornata no, e cerco di migliorarmi. Continuo a studiare: recitazione, scrittura, nautica. Non mi fermo mai. Se mi fermo, non sono io. E sì, sono contento di quello che vedo dentro. Con le mie paure, le mie fragilità, ma anche con tutto il resto. Bisogna imparare ad abbracciarsi per come si è. Coccolarsi, accettarsi, capirsi: di vita al momento ce n’è concessa una”.

Lei però ha trovato molte delle sue risposte nel buddismo. Se avesse la possibilità di reincarnassi, in che forma vorrebbe tornare?

“In un altro essere umano. Non so chi sono stato prima, ma so cosa sono oggi. E credo che l’essere umano sia un bel contenitore. Hai tante possibilità, tante esperienze da fare. Siamo fortunati a nascere esseri umani. Certo, anche gli animali hanno la loro dignità. Pensi a un bradipo che scappa da un leopardo: è tragicomico. L’ho visto in un documentario. Fa ridere, ma fa anche riflettere. È il senso della vita: anche nel paradosso, c’è verità”.