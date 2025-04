Lugo, 20enne denunciato per tentata truffa a un’anziana: si finge poliziotto per rubare soldi e gioielli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un ventenne denunciato il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Lugo, dove un giovane è stato accusato di tentata truffa ai danni di un’anziana signora. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 16 aprile, quando la donna ha ricevuto una telefonata da un falso agente delle forze dell’ordine.

Il tentativo di truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’interlocutore ha informato l’anziana che suo figlio era stato coinvolto in un incidente stradale, nel quale una bambina era rimasta ferita e ricoverata in ospedale. Il truffatore ha cercato di convincere la donna a pagare le cure mediche per evitare che il figlio finisse in carcere, chiedendole di preparare soldi e oro.

L’intervento della Polizia

La donna, che non ha figli, ha prontamente informato la persona che si trovava con lei, la quale ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Ravenna. Quando il giovane complice del truffatore è arrivato presso l’abitazione, ha trovato ad attenderlo i poliziotti del Commissariato di Lugo, che lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Misure preventive

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era già stato arrestato due settimane prima in un’altra regione per un altro reato. Considerata la sua pericolosità, il Questore Lucio Pennella ha emesso nei suoi confronti il Divieto di Ritorno nel Comune di Lugo per la durata di tre anni.

Consigli della Polizia

La Polizia di Stato, impegnata nella prevenzione e contrasto delle truffe alle fasce deboli, ricorda che sul loro sito ufficiale sono disponibili consigli su come prevenire le truffe agli anziani.

Fonte foto: IPA