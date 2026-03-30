Luigi Alberti trovato morto in casa a Piacenza, moglie e figlio arrestati per maltrattamento e omicidio

I carabinieri di Piacenza hanno arrestato la moglie 81enne e il figlio 50enne di Luigi Alberti, trovato morto in casa. L’anziano di 85 anni venne rinvenuto senza vita il 25 ottobre 2025. Pesanti le accuse per gli indagati, che sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona e, nel caso del figlio, di omicidio volontario aggravato.

Luigi Alberti trovato morto in casa a Piacenza

Era il 25 ottobre 2025 quando Luigi Alberti, un uomo di 85 anni, venne ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza.

La procura decise immediatamente di disporre l’autopsia e aprire un fascicolo contro ignoti, date le circostanze poco chiare della morte dell’anziano.

Il corpo era stato ritrovato su un materasso, senza segni di violenza evidenti, ma in circostanze che vennero comunque ritenute sospette.

Arrestati la moglie e il figlio

Ora è arrivata la svolta sul caso. A Castelsangiovanni i carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Piacenza su richiesta della Procura.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti della moglie, di 81 anni, e del figlio, 50enne, di Luigi Alberti, indagati per la sua morte.

“Le indagini hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano”, hanno riferito i militari.

Di cosa sono accusati la moglie e il figlio

Come spiegato dai carabinieri, le accuse nei confronti degli indagati sono gravi.

Entrambi sono indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona; il figlio è accusato anche di omicidio volontario aggravato.

I carabinieri hanno descritto come “disumana” la morte di Luigi Alberti. L’autopsia, infatti, aveva rivelato oltre a un evidente stato di malnutrizione, anche una ferita da punta e taglio al padiglione auricolare destro.

Proprio l’emorragia causata da quella ferita, oltre alla malnutrizione, avrebbero portato ala morte l’85enne.

Malnutrizione, maltrattamenti e violenze

I carabinieri, insieme alla procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, hanno spiegato come la vittima non fosse morta in camera da letto ma fosse stata “spostata e ricomposta dopo il decesso per simulare una fine serena“.

L’anziano, che era affetto da gravi patologie invalidanti, sarebbe stato segregato nel seminterrato e rinchiuso in un piccolo locale-bagno, senza riscaldamento, luce e in condizioni igieniche degradanti.

Luigi Alberti poi sarebbe stato lasciato senza cure, costretto a dormire su un piccolo divano, alimentato con pochissimo cibo e lasciato senza assistenza medica.

Aveva anche profonde piaghe da decubito. L’anziano dunque sarebbe anche stato vittima di violenze e aggressioni, come dimostrerebbe il ritrovamento di schizzi di sangue sulle pareti del bagno.