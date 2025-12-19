Luigi Bacialli direttore dei Tg Medianordest aggredito in centro a Treviso, aggressore in fuga
Durante la mattinata del 19 dicembre il giornalista Luigi Bacialli, direttore dei Tg Medianordest, è stato aggredito nel centro di Treviso, vicino alla propria abitazione, mentre passeggiava con i propri cani.
Una persona non identificata avrebbe litigato con il giornalista, l’avrebbe poi colpito alla testa e alle costole e sarebbe fuggita, stando a quanto riporta l’edizione locale del Corriere della Sera.
La zona di Treviso dove Bacialli è stato aggredito
Bacialli, che ha 71 anni, sarebbe quindi stato portato in ospedale, dove i medici del pronto soccorso hanno giudicato le sue condizioni serie ma non gravi.
Sempre il Corriere del Veneto riporta che il litigio da cui poi è nata l’aggressione sarebbe da ricondurre proprio al comportamento dei cani di Bacialli.
Uno degli animali avrebbe urinato sul portone di un palazzo. Una persona lo avrebbe visto e avrebbe quindi iniziato a litigare con il giornalista.
Bacialli avrebbe spruzzato quindi dell’acqua sulla porta per pulire l’urina del proprio cane ma questo non sarebbe bastato a calmare l’inquilino, che lo avrebbe quindi aggredito.
Bacialli ha subito ricevuto parole di vicinanza da parte dei diverse istituzioni. L’Ordine dei giornalisti ha fatto sapere con una nota:
Sindacato e Ordine esprimono a Luigi Bacialli la propria vicinanza personale e professionale, augurandogli una pronta e completa guarigione. Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società.
Solidarietà anche da parte del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha definito “inaccettabile” l’aggressione a Bacialli e ha chiesto che il colpevole venga subito individuato.