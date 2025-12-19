Luigi Bacialli direttore dei Tg Medianordest aggredito in centro a Treviso, aggressore in fuga

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il direttore dei Tg Medianordest Luigi Bacialli è stato aggredito nel centro di Treviso mentre passeggiava per la città con i suoi cani. Una persona non identificata lo avrebbe colpito alle costole e alla testa, per poi dileguarsi. L’attacco sarebbe dovuto al comportamento degli animali domestici di Bacialli. Il giornalista è stato portato in ospedale dove le sue ferite sono state giudicate non gravi.

Aggredito Luigi Bacialli, direttore dei Tg Medianordest

Durante la mattinata del 19 dicembre il giornalista Luigi Bacialli, direttore dei Tg Medianordest, è stato aggredito nel centro di Treviso, vicino alla propria abitazione, mentre passeggiava con i propri cani.

Una persona non identificata avrebbe litigato con il giornalista, l’avrebbe poi colpito alla testa e alle costole e sarebbe fuggita, stando a quanto riporta l’edizione locale del Corriere della Sera.

Bacialli, che ha 71 anni, sarebbe quindi stato portato in ospedale, dove i medici del pronto soccorso hanno giudicato le sue condizioni serie ma non gravi.

La ricostruzione dell’aggressione

Sempre il Corriere del Veneto riporta che il litigio da cui poi è nata l’aggressione sarebbe da ricondurre proprio al comportamento dei cani di Bacialli.

Uno degli animali avrebbe urinato sul portone di un palazzo. Una persona lo avrebbe visto e avrebbe quindi iniziato a litigare con il giornalista.

Bacialli avrebbe spruzzato quindi dell’acqua sulla porta per pulire l’urina del proprio cane ma questo non sarebbe bastato a calmare l’inquilino, che lo avrebbe quindi aggredito.

La vicinanza di Odg e Regione Veneto

Bacialli ha subito ricevuto parole di vicinanza da parte dei diverse istituzioni. L’Ordine dei giornalisti ha fatto sapere con una nota:

Sindacato e Ordine esprimono a Luigi Bacialli la propria vicinanza personale e professionale, augurandogli una pronta e completa guarigione. Ogni forma di violenza, tanto più se scaturita da motivi futili, è inaccettabile e rappresenta un segnale preoccupante del clima di tensione che attraversa la società.

Solidarietà anche da parte del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha definito “inaccettabile” l’aggressione a Bacialli e ha chiesto che il colpevole venga subito individuato.