Luigi Bisignani indagato per pressioni su Lotito, chi è l'ex faccendiere e giornalista che è stato perquisito

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore sono scattate alcune perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta che mira a far luce sulle pressioni esercitate sul presidente Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura spiccano i nomi di Mauro Masi, Francesco Maiolini e dell’ex giornalista e faccendiere Luigi Bisignani.

Pressioni su Lotito per cedere la Lazio: tra gli indagati c’è anche il giornalista Luigi Bisignani

Gli investigatori, come riporta LaPresse, stanno seguendo la pista secondo cui sarebbe stata messa in atto una possibile strategia coordinata contro Lotito.

Tale strategia sarebbe stata attuata tramite campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti, al fine di spingere Lotito a cedere la Lazio.

ANSA

Il punto sulle indagini

Al centro degli accertamenti c’è anche l’ipotesi di tentativi di influenzare l’andamento del titolo in Borsa e di una regia comune dietro le pressioni rivolte al presidente biancoceleste e senatore.

Come riferisce in esclusiva il quotidiano Domani, dietro alle proteste contro il patron della Lazio, ci sarebbe stata una vera e propria regia per tentare di svalutare la Lazio. Un’azione sventata grazie all’intervento dei carabinieri e della procura di Roma.

Nelle scorse ore ci sono state diverse perquisizioni. Le ipotesi di reato sono la manipolazione del mercato e l’aggiotaggio. A finire sotto inchiesta sono l’ex faccendiere ed ex giornalista Luigi Bisignani e i vertici della Banca del Fucino, Mauro Masi (che all’ANSA ha dichiarato di essere “basito per le accuse rivolte” e di aver dato mandato all’avvocato di presentare “denuncia per calunnia) e Francesco Maiolino.

A dicembre 2025 cinque persone, dopo le denunce di Lotito, erano già state perquisite per minacce nei confronti del patron.

“Mi sono rivolto alle istituzioni perché, per diverse volte, e ancora adesso, vengo minacciato di morte”, aveva raccontato Lotito, commentando le notizie del fascicolo in cui si indagava per reati di estorsione e manipolazione del mercato.

Dal sequestro dei dispositivi dei cinque indagati è emersa la pista di una regia, che, a sua volta, ha portato a un nuovo filone investigativo.

Bisignani è un editorialista del quotidiano Il Tempo. Secondo i pm di Piazzale Clodio sarebbe stato protagonista di una campagna del quotidiano per spingere il senatore a vendere la Lazio.

Sempre in base a quanto appreso da Domani, la Banca del Fucino ha fornito assistenza alla Fondazione Noi Oltre 365, che si è occupata della raccolta fondi per organizzare le proteste.

Chi è Luigi Bisignani e i guai con la giustizia

Bisignani è nato a Milano il 18 ottobre 1953 ed è un faccendiere ed ex giornalista. Figlio di Renato, manager della Pirelli, e di Vincenzina Carpano, ha una laurea in Economia.

Nel 1993 è stato coinvolto nell’inchiesta Enimont per violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Il 7 gennaio 1994 è stato arrestato. Nel 1998 la Cassazione ha confermato la condanna a due anni e sei mesi.

Il 20 gennaio 2000 è stato radiato dall’Ordine dei giornalisti italiano con provvedimento adottato dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e divenuto definitivo con provvedimento del Consiglio nazionale dell’ordine nel 2002.

Il suo nome è comparso anche nell’inchiesta Why Not del pm Luigi De Magistris. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato però gli atti relativi al suo coinvolgimento.

Nel 2011 è stato posto agli arresti domiciliari nell’inchiesta P4, per favoreggiamento e rivelazione di segreto d’ufficio. Nel 2014 è stato nuovamente posto ai domiciliari per un filone relativo ad alcuni appalti di Palazzo Chigi. Ha patteggiato la pena a un anno e sette mesi “per gravi motivi familiari”.