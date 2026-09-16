Luigi Bisignani risponde a Lotito dopo la denuncia sul caso Lazio, "sarà un autogol, io ho la schiena dritta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Questa nuova indagine sarà un autogol”. Così Luigi Bisignani, tra gli indagati nell’inchiesta sulle presunte pressioni su Claudio Lotito per vendere la Lazio, risponde alle accuse e parla della denuncia del presidente laziale che ha fatto scattare le indagini. “Sono felice di essere, mio malgrado, portavoce” della protesta dei tifosi biancocelesti, ha detto il giornalista e faccendiere. Bisignani si scaglia contro Lotito, che da anni “anziché confrontarsi con i tifosi, preferisce denunciarli”. Un altro degli indagati, Mauro Masi, annuncia una querela per calunnia.

Caso Lazio, Luigi Bisignani risponde a Lotito

Nelle ultime ore si è allargata l’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Roma sulle presunte pressioni che sarebbero state esercitate sul presidente della Lazio Claudio Lotito per spingerlo a vendere la squadra.

Secondo l’ipotesi investigativa, le pressioni sarebbero state portate avanti attraverso la diffusione di notizie false sui social network e su diversi giornali e l’organizzazione e il finanziamento delle contestazioni dei tifosi laziali.

ANSA

Dopo le denunce di Lotito, a dicembre 2025 sono state indagate cinque persone per tentata estorsione e manipolazione del mercato.

Nelle scorse ore sono state eseguite perquisizioni a carico di tre nuovi indagati: il giornalista Luigi Bisignani, Mauro Masi e Francesco Maiolini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Banca del Fucino.

L’indagine sulle pressioni a Lotito per vendere la Lazio

Dalle colonne de Il Tempo Luigi Bisignani respinge le accuse, negando il presunto complotto contro Lotito: “Abbiamo solo dato voce ai tifosi“.

Secondo il giornalista e faccendiere, l’indagine sarà un “autogol” per Claudio Lotito, che “da anni, anziché confrontarsi con i tifosi, preferisce denunciarli”.

Per Bisignani sarebbe bastato che il presidente laziale rispondesse al suo primo articolo, “probabilmente finiva lì”.

“Invece ha iniziato a denunciarmi alla Consob perché avevo parlato di un interesse, avvenuta molti, molti anni prima, per la Società con l’assistenza di una banca internazionale”.

“Nessun confronto – continua – neanche dopo le fortunate e civilissime 10 domande che Il Tempo ha pubblicato in questi mesi”. Da Lotito mai una risposta, “meglio andare secondo lui dai carabinieri”.

La protesta dei tifosi laziali va avanti da anni, da “molto prima del mio articolo”, ricorda Bisignani, che si dice “orgoglioso” di aver dato voce ai tifosi e allargato la contestazione.

“Lo rivendico con la schiena dritta e sono felice di essere, mio malgrado, portavoce di una protesta a viso aperto”.

Masi annncia querela per calunnia

Sulla stessa linea un altro degli indagati, il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, che si dice estraneo alla vicenda.

“Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Claudio Lotito”, fa sapere con una nota. “Accuse totalmente e completamente false. La mia sola ‘colpa’ è quella di essere, come tantissimi a Roma e in Italia, tifoso della Lazio”.

L’ex direttore generale della Rai annuncia poi di aver dato mandato al suo avvocato di presentare una querela per calunnia.

Così una nota della banca romana, acquisita da Masi nel 2019: “Si intende precisare che Banca del Fucino non ha mai finanziato, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa, campagna o attività riconducibile alle vicende oggetto dell’indagine, né alcuna iniziativa lesiva degli interessi della S.S. Lazio S.p.A., dei suoi azionisti e dei suoi vertici”.