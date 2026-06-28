Luigi Cavallari disperso, Meloni sui commenti "ignobili" sui social contro la ministra Eugenia Roccella
Giorgia Meloni denuncia i "commenti ignobili e disumani" contro la ministra Eugenia Roccella dopo la notizia del marito Luigi Cavallari disperso
“C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato”. Mentre proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta così alcune offese arrivate via social in queste ore alla ministra delle Pari opportunità. “Commenti ignobili e disumani“, dice la premier, uno “schifo” che “dovrebbe indignare tutti”.
- I commenti social contro la ministra Eugenia Roccella
- Meloni: "C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato"
- Luigi Cavallari disperso nel lago di Vico
I commenti social contro la ministra Eugenia Roccella
“Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire”.
Così in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si esprime su una serie di commenti negativi e insulti nei confronti della ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Eugenia Roccella.
Commenti apparsi in queste sui social in seguito alla notizia della scomparsa del marito della ministra, Luigi Cavallari, disperso nel lago di Vico.
Meloni: “C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato”
«C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana”, scrive la premier.
“Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale“.
Secondo Meloni questo comportamento è “anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo”.
“E questo schifo – conclude la premier – dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità”.
Luigi Cavallari disperso nel lago di Vico
Nel pomeriggio di ieri, sabato 27 luglio, si è diffusa la notizia della scomparsa del marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, nel lago di Vico, in provincia di Viterbo.
L’uomo, 84 anni, si è tuffato in acqua da una imbarcazione e non è più riemerso.
Tra le ipotesi c’è quella che possa aver avuto un malore dovuto allo shock termico per il passaggio repentino dal caldo torrido al freddo dell’acqua.
Le ricerche di Cavallari vanno avanti ormai da un giorno, finora senza esito.