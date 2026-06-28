Luigi Cavallari disperso, Meloni sui commenti "ignobili" sui social contro la ministra Eugenia Roccella

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Eugenia Roccella e Luigi Cavallari sono insieme da 50 anni: "L'ho incontrato quando avevo 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati. È l'amore della mia vita", disse lei