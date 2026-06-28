Luigi Cavallari marito della ministra Eugenia Roccella disperso nel lago Vico, ipotesi "shock termico": cos'è

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico. Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo sia stato colto da uno shock termico, una grave reazione cardiocircolatoria scatenata dal passaggio repentino dal caldo torrido al freddo dell’acqua. Le operazioni di recupero dei sommozzatori sono ostacolate dalla totale assenza di visibilità nei fondali del bacino.

Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico

Sono ore di angoscia per la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. Da ieri pomeriggio il marito 71enne Luigi Cavallari risulta disperso nelle acque del lago di Vico, nel viterbese. La coppia si trovava a bordo di una piccola imbarcazione in località Fiorò, nel comune di Ronciglione, quando l’uomo si è tuffato per trovare sollievo dall’afa.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, subito dopo essere riemerso Cavallari avrebbe accusato un malore, dichiarando di non sentirsi bene. A causa delle correnti, la barca, che non era ancorata, si è allontanata rapidamente impedendo alla moglie di soccorrerlo o di aiutarlo a risalire a bordo. La ministra ha lanciato immediatamente l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

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Le ricerche, coordinate dal viceprefetto vicario di Viterbo Andrea Caputo, vedono impegnati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e un elicottero, ma sono rese difficili dalla visibilità quasi azzerata in profondità.

Cos’è lo shock termico

I soccorritori ipotizzano che il malore improvviso che ha colpito il marito della ministra sia stato causato da uno shock termico, una risposta patologica dell’organismo che si scatena quando il corpo subisce un repentino ed eccessivo sbalzo di temperatura, come l’impatto tra la pelle surriscaldata dall’afa e le acque fredde e profonde di un bacino lacustre.

Il contatto improvviso con l’acqua gelida innesca una violenta vasocostrizione periferica. Questo fenomeno costringe il cuore a un lavoro d’intensità eccezionale per spingere il sangue oltre la resistenza dei vasi sanguigni contratti.

Nei casi più gravi, questo sforzo eccessivo può provocare un blocco cardiocircolatorio o un arresto cardiaco improvviso, impedendo al soggetto persino di restare a galla. Il rischio aumenta sensibilmente se lo sbalzo termico avviene durante la digestione, poiché il sangue è già concentrato nello stomaco, favorendo la comparsa di una congestione letale.

Come riconoscere e i sintomi dello shock termico e come prevenirlo

I segnali premonitori di uno shock termico coinvolgono i principali apparati vitali e includono una respirazione faticosa o un’iperventilazione parossistica. Il soggetto colpito può avvertire brividi intensi, tremori incontrollabili, dolori al petto, vertigini e una forte confusione mentale che precede la perdita di coscienza e la sincope.

Nei soggetti più vulnerabili, come gli anziani, la capacità di termoregolazione neuroendocrina è ridotta, rendendo il cuore meno idoneo a compensare lo sbalzo di pressione. Per prevenire questa condizione ed evitare conseguenze fatali è fondamentale non tuffarsi mai direttamente in acqua quando si è accaldati o dopo una lunga esposizione al sole.

Gli esperti consigliano di bagnarsi progressivamente, partendo dalle estremità, dal petto e dalla nuca, in modo da consentire ai termorecettori cutanei di inviare i segnali al cervello, attivando gradualmente i meccanismi interni di compensazione termica ed evitando l’insorgere di traumi cardiaci.