Luigi Cavallari marito della ministra Roccella ancora disperso nel lago di Vico: è profondo oltre 48 metri

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, 84enne marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nella acque del lago di Vico. Da Milano è arrivato un drone sottomarino dei vigili del fuoco che consentirà di esplorare i fondali anche nei punti dove la visibilità è praticamente nulla. Il lago di Vico, che raggiunge anche i 48 metri di profondità, ha caratteristiche che rendono estremamente difficili le operazioni di ricerca.

Luigi Cavallari ancora disperso nel lago di Vico

Luigi Cavallari risulta disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.

L’84enne marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, sarebbe riemerso, secondo le testimonianze, per pochi istanti pronunciando la frase: “Non mi sento bene”.

L’uomo sarebbe poi scomparso sott’acqua, senza riuscire a raggiungere la barca dalla quale si era tuffato e a bordo della quale si trovava anche la ministra.

Il lago di Vico è profondo oltre 48 metri

Le ricerche di Luigi Cavallari, in queste ore drammatiche e dolorose, sono particolarmente complesse per quelle che sono le caratteristiche del lago di Vico, che è di origine vulcanica.

Il lago, infatti, si estende per quasi 13 chilometri quadrati, è profondo mediamente 22 metri ma raggiunge anche i 48,5 metri nel punto di maggior profondità.

Le sue acque offrono una scarsa visibilità, motivo per cui il lavoro dei soccorritori è ostacolato in quello che il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, ha definito “uno scenario complesso”.

Il drone dei vigili del fuoco per le ricerche

Un aiuto potrebbe arrivare da un drone sottomarino dei vigili del fuoco portato da Milano.

Il dispositivo tecnologico è stato portato da una squadra specializzata del comando lombardo: consentirà di esplorare i fondali anche nei punti dove la visibilità è molo scarsa o addirittura assente.

Il drone sottomarino consente di ampliare il raggio delle ricerche in uno scenario, come detto, molto complesso, dove fango, alghe e melma riempiono il fondale.

Le ricerche si concentrano specialmente sulla sponda meridionale del lago, nella zona della località Fiorò, dove Cavallari si era tuffato.

Alle operazioni di ricerca contribuiscono anche sommozzatori di Napoli, Firenze e La Spezia. Fin dalle prime ore dopo la tragedia erano subito arrivati vigili del fuoco, finanza, carabinieri, polizia municipale, protezione civile e altri volontari coordinati dalla prefettura di Viterbo.

Per ora anche l’impiego di un ecoscandaglio, che serve a individuare fonti di calore e a monitorare il fondale, non ha dato esiti.