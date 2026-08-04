Luigi Cavallari morto nel lago di Vico, cadavere del marito di Roccella trovato 38 giorni dopo la scomparsa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella,dopo 38 giorni. L’uomo era scomparso il 27 giugno scorso, a seguito di un tuffo durante una gita in barca. Secondo i testimoni, non si sentiva bene, ma non è riuscito ad aggrapparsi all’imbarcazione. È stato ritrovato nel lago di Vico e ora si attende l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari

È arrivata la notizia del ritrovamento del corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella scomparso lo scorso 27 giugno.

Dopo oltre un mese di ricerche, il corpo è stato individuato nella mattinata di martedì 4 agosto nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Hanno lavorato alla ricerca squadre specializzate dei Vigili del Fuoco arrivate da tutta Italia per perlustrare i fondali del lago.

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Sono state utilizzate diverse attrezzature di ultima generazione come sonar e robot subacquei, che erano indispensabili vista la scarsa visibilità del lago. Difficili le ricerche anche per via dei fondali del lago limacciosi sui quali si depositano alghe che tendono a coprire ciò che si deposita sul fondo.

Chi era Luigi Cavallari?

Luigi Cavallari era il marito della ministra Eugenia Roccella. Pochi mesi prima della scomparsa, a marzo 2026, hanno festeggiato le nozze d’oro.

In un’intervista del passato Roccella aveva raccontato di aver incontrato Luigi a 18 anni e che da quel momento non si erano più lasciati.

Cavallari è stato professore presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Funerali e sepoltura

Secondo quanto appreso da Fanpage, Luigi Cavallari verrà sepolto al cimitero di Ronciglione. Proprio in questo centro del Viterbese si erano conosciuti e lo frequentavano ancora abitualmente.

Prima dei funerali, bisognerà attendere i tempi necessari per l’autopsia. La salma infatti è a disposizione dell’autorità giudiziaria. I risultati degli esami serviranno a chiarire le cause del decesso. Al momento l’ipotesi è che abbia avuto uno shock termico a causa della temperatura dell’acqua all’interno del lago.

Per quanto riguarda la data dei funerali, quindi, non è ancora stata chiarita o annunciata.