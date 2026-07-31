Luigi Cavallari scomparso nel Lago di Vico il 27 giugno, continuano le ricerche del marito di Roccella

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ad oltre un mese di distanza dalla scomparsa avvenuta il 27 giugno nelle acque del Lago di Vico, proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. “Difficoltà dovuta alla profondità e alla scarsa visibilità”, le parole dei Vigili del Fuoco.

Luigi Cavallari scomparso, il punto sulle ricerche

Come riporta Adnkronos, le ricerche per il ritrovamento di Luigi Cavallari proseguono.

Nel lago di Vico sono impegnati sommozzatori provenienti da Milano, Roma, Firenze, Genova, Cagliari e Napoli.

ANSA

Inoltre, nelle operazioni di ricerca sono impiegate Unità di comando locale e topografia di Viterbo.

“La difficoltà nel trovare Cavallari è dovuta alla profondità e alla scarsa visibilità, ma le ricerche non si sono mai fermate dal giorno della scomparsa”, le parole dei Vigili del Fuoco.

Luigi Cavallari, la scomparsa avvenuta il 27 giugno

Luigi Cavallari è scomparso il 27 giugno dopo essersi tuffato nel lago di Vico da un’imbarcazione.

Era in gita con la moglie, la ministra Eugenia Roccella.

Dal giorno della sua scomparsa, sono state impegnate squadre specializzate dei Vigili del Fuoco di tutta Italia.

Per la perlustrazione dei fondali si stanno utilizzando le tecnologie più sofisticate.

Nel corso delle settimane si è fatto uso di droni, sonar e robot.

Le difficoltà dei fondali

Come riporta Adnkronos, le apparecchiature tecnologiche sono indispensabili a causa della scarsissima visibilità dello specchio d’acqua.

Avendo un fondale limaccioso con depositi di alghe, le operazioni risultano particolarmente complesse.

Mattia Azzella, docente in Botanica alla Facoltà di Architettura all’Università di Roma La Sapienza ha spiegato a Fanpage quali sono le caratteristiche del fondale: “Già a un centinaio di metri dalla riva si raggiunge una profondità di circa 25/30 metri. La vegetazione arriva fino a circa 8/9 metri di profondità. Ci sono ‘matasse’ di vegetazione, che potrebbero certamente nascondere un corpo umano”.

L’esperto ha inoltre aggiunto che “non c’è vegetazione ma solo fango, un substrato limo-argilloso, che crea molta sospensione. In altre parole: non si vede la fine del proprio braccio, è difficile capire dove finisce il fondo e comincia l’acqua. Un corpo può esserne facilmente ricoperto, senza purtroppo riaffiorare mai”.