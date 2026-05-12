Luigi de Magistris citato in giudizio dalla Corte dei Conti per il fallimento di Ctp, "danno da 23 milioni"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Grana giudiziaria per Luigi de Magistris: l’ex sindaco di Napoli è stato citato in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti della Campania, insieme ad altre sette persone, per fatti inerenti alla ricapitalizzazione della Ctp, la Compagnia Trasporti Provinciali, avvenuta nel 2019. L’operazione di salvataggio è stata ritenuta inutile dai magistrati contabili poiché non ha evitato il successivo fallimento dell’azienda, causando un presunto danno erariale superiore a 23 milioni di euro.

La prima udienza

Per Luigi de Magistris e le altre persone indicate dalla Procura, la prima udienza è fissata per il 10 novembre 2026.

Luigi de Magistris respinge le accuse

Luigi de Magistris respinge ogni addebito e rivendica la correttezza del proprio operato.

L’ex sindaco di Napoli ha affidato le sue parole a un comunicato stampa e a un videomessaggio pubblicato sui social, nel quale ha ricordato come quello attuale sia il “procedimento 117” mosso ai suoi danni, “tra procedimenti penali, civili, amministrativi, disciplinari, erariali”.

Sempre nel messaggio social, Luigi de Magistris ha lamentato “la profonda amarezza in un Paese, in una città in cui non si vedono le nefandezze, le corruttele, i poteri occulti, le opacità, gente che si mette i soldi in tasca, che mette le mani sui nostri territori. Si cerca sempre di colpire chi è fuori dal sistema”.

E nel comunicato stampa, ha rivendicato la “correttezza assoluta formale e sostanziale” del suo operato.

“Ho agito, come sempre, per il bene comune e per salvare un servizio pubblico di rilevanza costituzionale, un’azienda pubblica e la vita di centinaia di famiglie. Da sindaco di Napoli, con la Costituzione nel cuore e nella testa, abbiamo salvato il Comune e tutte le aziende pubbliche che erano sull’orlo del fallimento”, ha aggiunto.

Poi un riferimento a Ctp: “Non siamo riusciti a completare il lavoro per Ctp perché è terminato il mio mandato ed altri dopo di noi hanno deciso di non proseguire il salvataggio dell’azienda”.

De Magistris ha fiducia nella Giustizia

E ancora: “Ho agito per Ctp con i pareri favorevoli del segretario generale, del direttore generale, del ragioniere generale e di tutti i dirigenti e funzionari. Che altro avrei potuto fare? Davvero incredibile”.

“Avrei sbagliato se non avessi agito, quella sarebbe stata una colpa”, ha affermato de Magistris, che pur non nascondendo una “profonda amarezza“, continua a nutrire fiducia nella Magistratura.

“Prima da magistrato e poi da sindaco, stando fuori dal sistema, sono stato troppo onesto e troppo ubbidiente alla Costituzione e ho sempre perseguito interesse pubblico e bene comune pagando prezzi altissimi da ogni punto di vista”, ha affermato l’ex sindaco.

Che promette: “Ma non mollerò mai, anzi più le ingiustizie non si fermano e più lotterò fino a quando verità e giustizia non trionferanno a tutti i livelli”.