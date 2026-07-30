Luigi Di Maio annuncia il matrimonio con Alessia D'Alessandro, chi è l'ex modella che si candidò col M5S

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nella contesa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, Luigi Di Maio dice la sua, ma con l’aria di chi sembra contento di essersi lasciato alle spalle la vecchia vita dei tempi del Movimento. L’ex vicepremier del governo gialloverde è ritornato a fare la sua comparsa nei taccuini dei cronisti parlamentari, mentre era atteso alla Commissione esteri della Camera nel suo ruolo di rappresentante speciale dell’Unione europea nei Paesi del Golfo. L’occasione del suo fugace ritorno sulla scena pubblica era però arrivata già nelle ore precedenti, con un’intervista in cui annunciava il matrimonio con l’ex esponente del M5s Alessia D’Alessandro.

La ricomparsa di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio ha commentato lo scambio di accuse tra Grillo e Conte, mantenendo però la debita distanza per non rischiare di essere invischiato nelle polemiche. Del resto, dal suo addio alla vita parlamentare si è tenuto lontano dai riflettori della politica.

“A distanza di tempo benedico la mancata elezione del 2022, perché da quel momento è cominciata la mia rinascita. Avevamo vinto troppo, noi Cinquestelle. E la mia vita era soltanto politica. Sono uscito da un’apnea” ha confessato.

Il matrimonio con Alessia D’Alessandro

Dai giornalisti che l’hanno intercettato Montecitorio, Luigi Di Maio ha ricevuto gli auguri per il matrimonio annunciato in un’intervista al settimanale Chi, con l’ex collega conosciuta ai tempi del M5s Alessia D’Alessandro.

“Alessia ha accettato di sposarmi pochi giorni fa”, ha confidato l’ex ministro, raccontando la proposta fatta all’ex modella italo-tedesca a Berlino, dove la coppia vive e ha avuto due anni fa un figlio.

“Avevo conosciuto Alessia nel 2018, lei si è anche candidata con noi in quegli anni, poi non ci siamo più visti fino al 2022 – ha rivelato al rotocalco – Quando, dopo aver lasciato la politica, sono andato a Berlino a trovare degli amici, l’ho chiamata per un caffè. Da quel momento ci siamo frequentati. L’ho rivista a Roma e abbiamo trascorso insieme il Capodanno del 2022 a Parigi. Dopo un anno e mezzo è nato Gabriel, che ora ha quasi due anni”.

Chi è l’ex M5s ed ex modella italo-tedesca

Candidata con il M5s nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate ma sconfitta nelle politiche del 2018, la 36enne di origini napoletane vive e lavora da 15 anni a Berlino.

Tedesca da parte di madre, D’Alessandro parla cinque lingue e ha studiato all’estero alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema, prima di lavorare nel reparto di contabilità di un’azienda, nel settore delle risorse umane e come consulente internazionale nel turismo.

Tra le sue esperienze anche un impiego nel settore marketing della Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina al partito tedesco di Angela Merkel.