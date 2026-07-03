Luigi Di Maio parla del mancato incarico da premier per "colpa" di Salvini: "Lo davo per scontato, poi Conte"
Nel corso di un'intervista, Luigi Di Maio ha rivelato un retroscena del 2018: sfiorò l'incarico da premier, poi l'intesa con Salvini su Conte
L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha rivelato in un’intervista i dettagli sulle trattative del 2018 per la presidenza del Consiglio come premier. Dopo un lungo stallo con il leader della Lega Salvini, i due decisero di convergere sulla figura di Giuseppe Conte, una scelta concordata informalmente durante una pausa dei lavori a Milano.
- Le ambizioni a Palazzo Chigi di Luigi Di Maio
- Il braccio di ferro con Salvini
- L'intesa finale sul premier
Le ambizioni a Palazzo Chigi di Luigi Di Maio
In occasione dei suoi imminenti quarant’anni, l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha ripercorso le tappe della nascita dell’esecutivo nel 2018.
All’indomani del risultato elettorale, con il partito stabilmente prima forza parlamentare, la guida del Consiglio sembrava un traguardo imminente: “Sì, nel 2018, quando sfiorammo il 33% e Salvini aveva preso il 17%”.
“Lo davamo per scontato“, ha dichiarato Luigi Di Maio ricordando i passaggi che precedettero la formazione dell’esecutivo. Le trattative per raggiungere un accordo si rivelarono però complesse, bloccate dalle differenti visioni sulla ripartizione dei ruoli.
Il braccio di ferro con Salvini
Le negoziazioni tra i due leader si svilupparono attraverso un confronto serrato durato oltre cento giorni, durante i quali emersero forti divergenze anche sulla localizzazione dei tavoli di lavoro per il programma.
“Io e Salvini non riuscivamo a metterci d’accordo” ha spiegato Luigi Di Maio, parlando nel dettaglio delle dinamiche di un incontro svoltosi a Milano.
“Matteo voleva che una parte del contratto con gli italiani si scrivesse a Milano, non solo a Roma. Proposi anche una staffetta tra me e lui“. Un’impasse politica che venne superata solo attraverso la mediazione di una figura terza.
L’intesa finale sul premier
La decisione definitiva che portò all’indicazione del Presidente del Consiglio fu assunta in modo informale durante una pausa dei lavori al Pirellone, permettendo così di superare lo stallo che andava avanti ormai da troppo tempo.
“Davanti alla macchinetta del caffè, prendendo atto dell’impasse, decidemmo per la soluzione di Conte premier, raccomandata da Alfonso Bonafede”, ha rivelato l’ex ministro degli Esteri.
Attualmente impegnato a Bruxelles come rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo Persico, l’ex deputato ha smentito le voci su un suo imminente rientro nella politica interna italiana, definendo le indiscrezioni su una sua candidatura come “romanzi fantasy, informazioni prive di fondamento”.