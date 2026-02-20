Luigi Di Maio professore onorario al King's College di Londra per parlare di geopolitica, ma non sarà pagato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Luigi Di Maio sale in cattedra. L’ex ministro degli Esteri dei governi Conte e Draghi, infatti, è stato nominato professore onorario al King’s College di Londra, trattando di difesa, sicurezza e politiche pubbliche. Nel suo ruolo da “Honorary Professor”, incarico assunto dal gennaio 2026, l’ex leader M5s terrà lezioni e seminari periodici, insieme ai docenti titolari di cattedra. Una nuova sfida per Di Maio, che dopo l’uscita dalla politica in Italia è diventato inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico.

Luigi Di Maio nominato professore onorario a Londra

La notizia della nomina a “Honorary Professor” al King’s College di Londra è stata data dallo stesso Di Maio.

L’ex vicepresidente del Consiglio, infatti, ha svelato di essere pronto alla sfida con la solita passione. Un impegno che si aggiunge al suo ruolo ufficiale da inviato speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico, il cui mandato è iniziato nel giugno 2023.

Cosa insegnerà Di Maio al King’s College

Esperto in materia di geopolitica, Luigi Di Maio metterà a disposizione del King’s College di Londra tutte le sue competenze.

È stato infatti chiamato a ricoprire il ruolo di professore onorario per tenere lezioni su difesa, sicurezza e politiche pubbliche.

Su LinkedIn ha specificato: “Assumerò questo nuovo incarico con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche”.

Incarico a titolo gratuito

Il ruolo di professore onorario al King’s College di Londra, però, non porterà guadagni nelle tasche di Luigi Di Maio.

L’incarico, infatti, è da ritenersi a titolo gratuito e l’ex ministro non riceverà alcun compenso.

Dal Golfo Persico a Londra

Dopo aver lasciato la politica italiana, con l’ultimo incarico ufficiale datato ottobre 2022 come ministro degli Esteri prima dell’insediamento del governo Meloni, Luigi Di Maio si è progressivamente allontanato dal Bel Paese.

Dopo aver rotto con il Movimento 5 Stelle e aver tentato senza fortuna la prosecuzione politica con il suo partito Impegno Civico, nell’aprile 2023 è stato indicato come possibile rappresentate Ue nel Golfo Persico, incarico poi ufficializzato nel giugno dello stesso anno.

È questo, infatti, il ruolo che fa reddito all’ex ministro che guadagna cifre vicine ai 15mila euro al mese, esclusi rimborsi e indennità.