Luigi Di Sarno morto per un'intossicazione da botulino a Diamante, un prodotto sequestrato in tutta Italia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un morto e 9 ricoverati per intossicazione da botulino dopo aver mangiato da un venditore ambulante a Diamante, in provincia di Cosenza. La vittima è Luigi Di Sarno, artista di Cercola, nel Napoletano, in vacanza a mare con la famiglia, insieme alla quale ha consumato dei panini con salsiccia e broccoli: proprio quest’ultimo ingrediente sarebbe all’origine del sospetto botulismo.

Morto Luigi Di Sarno

Come riportato da Ansa, la procura di Paola sta indagando sulla morte di Di Sarno, come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi, e ha disposto il sequestro in tutta Italia del prodotto commerciale che avrebbe causato l’intossicazione da botulino.

Il 52enne avrebbe manifestato dei malori dopo aver mangiato il panino comprato al food truck, ma avrebbe deciso di rimettersi comunque in viaggio verso Napoli. Sull’autostrada A2, all’altezza di Lagonegro, in provincia di Potenza, si è sentito male: nonostante la chiamata dei soccorsi da parte della famiglia, è morto poco prima di arrivare nell’ospedale cittadino di San Giovanni.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La località di Diamante sul lungomare cosentino, dove si è verificato l’episodio di sospetta intossicazione da botulino, con un morto e 9 ricoverati

La vittima si sarebbe recata anche in una clinica privata di Belvedere marittimo, vicino Diamante, e la procura diretta da Domenico Fiordalisi sta verificando anche eventuali responsabilità da parte dei medici.

Si attendono anche i risultati dell’autopsia, disposta per accertare le cause della morte del 52enne ed eventualmente confermare l’avvelenamento.

L’intossicazione da botulino a Diamante

Sono 9 le persone che risultano ricoverate all’ospedale di Cosenza da mercoledì 6 agosto, per sintomi riconducibili all’intossicazione da botulino.

Secondo quanto riportato da ANSA, in particolare due 17enni e due donne di 40 anni sarebbero in cura nel reparto di terapia intensiva.

In attesa del punto stampa programmato dall’Azienda ospedaliera di Cosenza per chiarire le condizioni dei pazienti ricoverati e spiegare la profilassi prevista in questi casi, il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha invitato a “non diffondere allarmismi del tutto ingiustificati” in assenza di certezze sull’origine dell’emergenza.

Interrogati i titolari del food truck

LaPresse riferisce che i titolari del food truck sono stati convocati in Procura a Paola per essere interrogati.

Ritirato il prodotto

La Procura ha disposto il ritiro del prodotto, probabilmente dei broccoli, da tutta Italia.

Il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute ha inoltre “attivato tutti i protocolli sanitari”.

Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, ha dichiarato – ripresa da ANSA – che “il sistema di intervento ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l’accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita”.

Gli antidoti salvavita sono stati prontamente distribuiti grazie alla collaborazione del Deposito Cri Militare di Cagliari, della Marina Militare di Taranto, della Guardia Costiera di Napoli e degli Ospedali San Camillo Forlanini.

Il Ministero è intervenuto dopo i casi di Diamante, ma anche di Cagliari, dove venerdì 8 agosto, si è registrato un altro decesso riconducibile a intossicazione da botulino.

Si tratta di Roberta Pitzalis, 38enne ricoverata da luglio insieme ad altre 7 persone per intossicazione alimentare dopo una festa, e deceduta per complicazioni all’ospedale Businco di Cagliari.

Che cos’è il botulismo