Luigi Gasperin libero in Venezuela, l'imprenditore di Tortona lavora col petrolio: "Provato, ma vuole restare"

Luigi Gasperin, l’imprenditore tornato libero in Venezuela, “è provato ma in condizioni stabili”. È quanto ha fatto sapere la Farnesina in una nota. L’uomo “ha annunciato che vorrebbe rimanere nel paese sudamericano e tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda”. Ad annunciare la liberazione di Gasperin è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La liberazione di Luigi Gasperin

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha pubblicato su X una foto di Luigi Gasperin, annunciando la liberazione dell’italiano.

“Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”, ha scritto Tajani nel post.

Nella nota della Farnesina viene spiegato che è stato reso esecutivo l’ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane.

Luigi Gasperin vuole restare in Venezuela

L’imprenditore è provato dalla detenzione ma è in buone condizioni. È tornato libero nella giornata del 14 gennaio (notte tra il 14 e il 15 gennaio in Italia).

È stato portato all’ambasciata italiana della capitale venezuelana.

Luigi Gasperin ha però espresso l’intenzione di restare in Venezuela e tornare a Maturín, nello Stato di Monágas, dove si trova la sua azienda.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti alla Camera, ha affermato che è “un altro segnale positivo che viene da Caracas e questo significa che si potrà costruire, in futuro, un percorso diverso rispetto a quello che era inesistente con Maduro”.

Chi è Luigi Gasperin

Luigi Gasperin è un imprenditore di 77 anni, tecnico del settore petrolifero che da più di trent’anni si trova nel paese sudamericano con l’azienda Tecnica Petrolera Wlp.

Come riporta La Provincia Pavese, l’uomo è originario della provincia di Bergamo, è stato residente a Tortona fino al 2013, poi si è trasferito in Venezuela per attività imprenditoriali e risulta iscritto al registro degli italiani residenti all’estero dal 2015. A Tortona risiedono e lavorano la moglie, di origine venezuelana, ed i figli Claudia, 45 anni, e Marco, 35.

Gasperin era stato arrestato a Maturìn, nello stato di Monegas ad agosto 2025 con l’accusa di cospirazione, ritenuto implicato dal regime che governava il paese in un presunto tentativo di assassinio del presidente Maduro.

L’accusa sarebbe derivata dal fatto che presso l’azienda Tecnica Petrolera Wlp, di cui era socio di maggioranza e presidente, fossero custoditi e trasportati materiali esplosivi. L’azienda era una delle principali del Venezuela nel suo settore, con diverse commesse condivise con le più importanti imprese statali del territorio.

La detenzione di esplosivi è usata nelle aziende petrolifere per l’estrazione dell’oro nero, che prevede interventi su pareti rocciose. Dopo una perquisizione nella sede principale della società a Maturìn, il governo venezuelano aveva decretato che quel materiale non servisse più a cercare il petrolio, ma a ben altro.

Dopo l’arresto, l’azienda è stata sottoposta al controllo diretto dello Stato, con un nuovo presidente di facciata. L’accusa a Gasperin non ha mai convinto le autorità italiane.

Il post della figlia Claudia

Luigi Gasperin è il più anziano tra i detenuti italiani rilasciati dal Venezuela. La figlia Claudia ha scritto un post su Facebook (poi rimosso) per spiegare che, formalmente, il padre sarebbe ancora trattenuto dalla polizia nazionale bolivariana di Caracas in attesa della consegna dei documenti necessari.

Claudia ha anche parlato del genitore come di “un uomo onesto, innocente, privato della libertà e del lavoro di una vita”.

L’accusa a Gasperin di complotto contro Maduro legata alla detenzione di materiale esplosivo nell’azienda petrolifera non ha mai convinto le autorità italiane. Anche la figlia Claudia ha sottolineato che “mio padre non è un terrorista, non è un cospiratore, non è un traditore del Venezuela”.