Luigi Gulmanelli a Chi vuol essere milionario vince 70 mila euro, lascia sulla domanda del Paradiso Perduto

Luigi Gulmanelli ha trionfato a Chi vuol essere milionario – Il Torneo nella puntata trasmessa domenica 18 gennaio in prime time su Canale 5. L’ingegnere bolognese, residente nel Comune di Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, ha conquistato 70 mila euro, battendo le concorrenti Anna e Corinne in una delle sfide più combattute della nuova stagione del programma.

Chi vuol essere milionario, trionfa Luigi Gulmanelli: il commento di Gerry Scotti

"Sento che avresti potuto vincere anche di più, però ti sei accorto di quanto sia difficile stare seduti lì", il commento di Gerry Scotti rivolto a Gulmanelli al termine della puntata. L’ingegnere, sposato da 28 anni con la moglie Isabella, ha sorriso comunque soddisfatto della sua performance e dei soldi vinti.

L’ingegnere ha anche potuto contare sul supporto dell’amministrazione di Bagnara di Romagna che sui social gli ha dedicato un post di buona fortuna. "A chi vuol essere milionario su Canale 5 un nostro concittadino, Luigi Gulmanelli! In bocca al lupo!", hanno scritto dal Comune.

Il cammino di Luigi e la titubanza sulla domanda sul "Paradiso Perduto"

Luigi ha piazzato il traguardo di "sicurezza" a 100 mila euro, senza però raggiungere tale vincita. Dopo aver dato la risposta valida 70 mila euro, ha deciso di fermarsi. Insormontabile per lui la domanda da 100mila euro: "Quale parola fu coniata dallo scrittore John Milton nel poema ‘Paradiso Perduto’ per indicare la capitale dell’Inferno?"

Putiferio

Sarabanda

Baraonda

Pandemonio

"L’ho studiato in quinta liceo, ma a volo d’uccello. Ho il rammarico di non averlo letto dopo", ha confidato Luigi.

"E ho anche il rimpianto di non aver messo il paracadute alla domanda cinque", ha aggiunto. "L’unica lucina che mi si accende è su Pandemonio, ma mi fermo", la decisione definitiva dell’ingegnere.

L’intuizione era giusta, perché era proprio "pandemonio" il termine inventato dallo scrittore. Alla fine Luigi ha comunque trionfato, risultando il settimo campione dell’edizione in corso di Chi vuol essere milionario. Ha intascato 70 mila euro, spiegando che buona parte della cifra sarà destinata ai suoi tre figli di 26, 24 e 18 anni.

Il percorso di Anna e Corinne

La puntata, come da regolamento, ha avuto inizio con le qualifiche in tre blocchi (Q1, Q2, Q3) in cui si sono dati battaglia i 10 aspiranti alla scalata al milione. Conclusa questa prima fase, sono rimasti in gioco Anna, Luigi e Corinne.

La prima a sedersi davanti a Gerry Scotti è stata Corinne, agente di viaggio di Barletta che lavora a Padova e che è sposata con Michele. Ha fissato il suo traguardo a quota 70mila euro, ma il suo percorso si è arrestato alla quinta domanda.

A costarle caro l’errore sull’aspettativa di vita media all’inizio del Novecento (39 anni). Corinne ha risposto 53 anni. Addio sogni di gloria. E addio all’assegno.

Anna è stata la terza a gareggiare. Residente a Verbania, è ingegnere come Luigi e madre di due bimbi. Ha posto la soglia del "paracadute" a 70 mila euro.

Come Corinne, è però "caduta" prima, al quinto quesito, scivolando sul Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, il quadro più caro mai venduto all’asta (450 milioni di dollari).

Chi lo ha comprato? Anna ha optato Jeff Bezos. Sbagliato. L’acquirente è stato il principe saudita Mohammed Bin Salman.