Luigi Mangione diventa modello per Shein, ma è una pubblicità fake con l'IA: polemiche per le vendite

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il volto di Luigi Mangione è comparso nello store del colosso dell’e-commerce cinese Shein, come modello per una camicia. L’articolo è andato a ruba in poche ore, costringendo la società a rimuoverlo e confermando il culto che il ragazzo, accusato di omicidio e terrorismo, ha accumulato sui social.

Luigi Mangione modello di Shein

Una camicia a fiori bianca venduta su Shein, sito di e-commerce cinese specializzato in vestiti e accessori tra i più grandi al mondo, ha avuto per un breve periodo come modello Luigi Mangione, 27enne americano accusato dell’omicidio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare.

Non è chiaro se si sia trattato di un caso di deep fake generato dall’intelligenza artificiale oppure di un più classico fotomontaggio, né se sia stata un’operazione intenzionale da parte dell’azienda cinese o di un qualche tipo di errore.

ANSA Supporter di Mangione

L’effetto però è stato immediato. Migliaia di persone hanno cominciato a ordinare la camicia, che costava meno di 10 dollari. L’articolo è stato rimosso in poche ore, ma questo non ha impedito che la reazione degli utenti generasse polemiche.

L’assalto alla camicia e il “culto” di Mangione

Il successo della camicia con Mangione come modello è dovuto al fatto che il presunto assassino di Brian Thompson ha accumulato un seguito molto esteso sul web.

Essere accusato dell’assassinio di un importante dirigente di azienda di una società del settore delle assicurazioni sanitarie gli ha fatto guadagnare le simpatie di diverse persone che ritengono queste realtà responsabili dei problemi del sistema sanitario americano.

Sui social, i fan di Mangione seguono gli avanzamenti del processo, producendo meme e contenuti su di lui. In generale, il pubblico americano, in particolare quello più giovane, non ha un’opinione negativa del ragazzo.

La vicenda di Luigi Mangione

Luigi Mangione, 27 anni, è accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla testa il CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson il 4 dicembre del 2024 a Manthattan.

Datosi alla fuga dopo l’omicidio, Mangione è stato arrestato ad Altoona, in Pennsylvenia. È accusato di omicidio di primo grado, equivalente all’omicidio volontario in Italia, con l’aggravante del terrorismo.

Mangione avrebbe ucciso Thompson non per ragioni personali, ma proprio per il suo ruolo di dirigente di una società di assicurazioni sanitarie, come descritto in alcune note di cui il ragazzo era in possesso al momento del suo arresto.