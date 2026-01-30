Luigi Mangione evita la pena di morte, per il giudice l'omicidio è "incompatibile" con gli altri capi d'accusa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Luigi Mangione non rischia più la pena di morte, anche se condannato. Lo ha stabilito una giudice federale di New York, che ha archiviato le accuse di omicidio e possesso di armi contro l’imputato, presunto killer dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare. La giudice ha dichiarato di aver respinto le accuse di omicidio e possesso di armi perché erano legalmente incompatibili con i due capi d’accusa di stalking indicati per Mangione.

Luigi Mangione non potrà essere condannato a morte

Luigi Mangione, il presunto assassino di Brian Thompson, non sarà condannato a morte. A stabilirlo è una giudice distrettuale federale, che si è opposta ai procuratori federali, che invece erano stati determinati nel perseguire la pena di morte per il caso Mangione.

La giudice ha respinto l’accusa di omicidio perché non compatibile con altri reati. Nello specifico, l’accusa di omicidio presuppone che l’omicidio sia stato commesso durante un altro reato violento. I pubblici ministeri avevano sostenuto che gli altri reati violenti fossero due accuse di stalking. Secondo questi, Mangione aveva perseguitato Thompson online e aveva attraversato i confini dello Stato per commettere l’omicidio.

ANSA

Ma la giudice non è d’accordo e ritiene che le accuse di stalking non siano “reati violenti” e quindi ha respinto due capi d’accusa: omicidio e possesso di armi da fuoco. L’accusa di omicidio era l’unica che avrebbe potuto portare alla condanna a morte del giovane.

Le accuse contro Mangione

Luigi Mangione resta accusato di altri reati, ovvero due capi d’accusa per stalking. Se condannato, in ogni caso questi capi d’accusa permettono, con la pena massima consecutiva, di arrivare all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Il processo si svolgerà nel 2026 inoltrato, con la selezione della giuria prevista per l’8 settembre e le dichiarazioni di apertura che inizieranno il 13 ottobre. La giudice ha ammesso al processo anche le prove recuperate dal suo zaino, che Mangione portava con sé al momento dell’arresto.

Dentro, una pistola, un caricatore carico e un taccuino rosso. Sarebbero queste le prove che, secondo l’accusa, lo collegano all’omicidio. Gli avvocati di Mangione avevano provato a chiedere che le prove nello zaino non venissero incluse, perché la perquisizione era illegale in assenza di un mandato al momento dell’arresto.

Trump voleva la pena di morte

Mentre una grande parte del pubblico che ha seguito la vicenda voleva la scarcerazione di Luigi Mangione, dichiarato eroe per il gesto del quale viene accusato, dall’altra parte lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump ne aveva chiesto la condanna a morte.

La stessa giudice, Margaret Garnett, che ha permesso a Mangione di evitare la condanna a morte, aveva chiesto nei mesi scorsi al governo di chiarire le comunicazioni istituzionali. Dopotutto si è innocenti fino a prova contraria e il presidente Trump pretendeva invece la pena di morte prima ancora dell’inizio del processo.

L’avvocato di Mangione aveva definito “politica” la decisione dell’amministrazione Trump di chiedere la pena di morte per il ventiseienne all’epoca dell’arresto.