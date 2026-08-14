Luigi Mangione si dichiara colpevole per l'omicidio del Ceo di UnitedHealthcare: ora l'ipotesi ergastatolo
Luigi Mangione si dichiara colpevole per l'omicidio del Ceo Brian Thompson nel processo federale. Il ventottenne ora rischia l'ergastolo
Luigi Mangione ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai giudici del tribunale federale di Manhattan venerdì 14 agosto. Il ventottenne si è dichiarato colpevole per la morte di Brian Thompson, il dirigente alla guida del colosso assicurativo UnitedHealthcare, ucciso a colpi d’arma da fuoco nel dicembre del 2024 a New York.
- Luigi Mangione si dichiara colpevole
- Cosa succederà a Luigi Mangione il 18 dicembre
- Qual è il secondo processo a carico di Luigi Mangione
Luigi Mangione si dichiara colpevole
Nel corso di un’udienza convocata d’urgenza a New York, il giovane accusato ha rilasciato dichiarazioni dirette ammettendo senza esitazioni di aver pianificato l’agguato e di aver sparato al manager.
Come riporta ANSA, Mangione ha spiegato di essersi spacciato per un potenziale investitore per individuare il luogo esatto della conferenza aziendale e rintracciare la vittima.
Davanti al giudice e ai familiari della vittima presenti in aula, l’imputato ha confermato la piena consapevolezza dell’illegalità delle sue azioni, attribuendo la spinta a compiere il delitto alle personali e negative esperienze con il sistema sanitario statunitense per gravi problemi fisici.
Cosa succederà a Luigi Mangione il 18 dicembre
Il quadro penale dell’inchiesta federale a carico del giovane riguarda specificamente i reati di stalking interstatale con conseguente morte della persona aggredita.
Con la scelta della dichiarazione di colpevolezza, l’imputato ha evitato la celebrazione di un lungo processo pubblico in cui la pubblica accusa avrebbe dovuto dimostrare ogni addebito oltre ogni ragionevole dubbio.
La giudice Margaret Garnett ha fissato l’udienza di condanna per il prossimo 18 dicembre, con il ventottenne che ora affronta una pena massima dell’ergastolo, essendo stata formalmente esclusa la misura della pena capitale.
Qual è il secondo processo a carico di Luigi Mangione
La decisione maturata nella sede giudiziaria federale definisce soltanto una parte delle vicende processuali che vedono coinvolto l’attentatore.
Parallelamente, Luigi Mangione deve rispondere di otto capi d’accusa nell’ambito del procedimento statale, che comprende la pesante contestazione di omicidio di secondo grado e diversi reati legati al possesso illegale di armi.
In quella sede il ventottenne si era precedentemente dichiarato non colpevole e resta ancora da chiarire se la formale ammissione di colpa resa davanti alla corte federale il 14 agosto produrrà effetti diretti o influenzerà il prosieguo del giudizio condotto dalla magistratura dello Stato di New York.