Luigi Mangione si è spacciato per Mark Rosario prima dell'arresto nel McDonald's, video diffuso un anno dopo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La polizia di Altoona ha diffuso il video dell’arresto al McDonald’s di Luigi Mangione, che agli agenti si presentò come “Mark Rosario” mostrando un documento falso. Le immagini, girate un anno fa, sono ora al centro dell’udienza preliminare che dovrà decidere quali prove usare nel processo per l’omicidio di Brian Thompson.

Il video dell’arresto al McDonald’s in Pennsylvania

Le autorità statunitensi hanno diffuso il video dell’arresto di Luigi Mangione, ripreso dalla bodycam di un agente all’interno di un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania. Le immagini sono state rese pubbliche a un anno esatto dal fermo, nel corso di un’udienza preliminare sulle prove da ammettere al processo per l’omicidio del manager di UnitedHealthCare Brian Thompson.

Nel filmato si vede un agente avvicinarsi a Mangione, seduto da solo con cappello di lana e mascherina sanitaria, e chiedergli di abbassarla per poterlo identificare. L’uomo esegue senza obiezioni.

ANSA Il McDonald’s nel quale è avvenuto l’arresto di Luigi Mangione, presentatosi alla Polizia come “Mark Rosario”

Gli agenti spiegano che qualcuno ha chiamato la polizia segnalando una persona sospetta corrispondente alle immagini diffuse in tv dopo la sparatoria di Midtown Manhattan del dicembre 2024.

Il finto nome “Mark Rosario”

Quando gli viene chiesto di dichiarare le generalità, Mangione risponde con calma: dice di chiamarsi “Mark Rosario” e di provenire dal “New Jersey”. Nel video si sente uno degli agenti spiegare che la segnalazione riguarda proprio lui, indicato come individuo sospetto all’interno del locale.

Alla richiesta del documento, l’uomo consegna una patente che riporta il nome “Mark Rosario” e la foto di una persona che, secondo l’Independent, appare identica o molto simile a Mangione. La licenza risulterà contraffatta.

Dopo questo scambio, nel filmato l’agente si allontana per controllare i dati, mentre un collega continua a parlargli. Sono i momenti immediatamente precedenti l’arresto del 27enne. Secondo quanto emerso nelle udienze preliminari, la perquisizione dello zaino di Mangione avrebbe portato al ritrovamento di un caricatore carico, di un’arma e di altri materiali ritenuti rilevanti dall’accusa, oggetto però di contestazione da parte della difesa.

Le accuse contro Luigi Mangione

Luigi Mangione è accusato a livello federale di omicidio, stalking e uso di arma con silenziatore in connessione con un crimine, e a livello statale di omicidio di secondo grado e possesso illegale di arma e documenti falsi.

Secondo l’accusa avrebbe ucciso Brian Thompson il 4 dicembre 2024 a colpi di pistola su un marciapiede di Midtown Manhattan, in un’azione descritta come premeditata e legata alla contestazione del sistema sanitario privato statunitense.

Mangione si è dichiarato non colpevole sia davanti al giudice federale sia in sede statale. I suoi legali contestano la legittimità della perquisizione e dell’interrogatorio avvenuti nel McDonald’s, sostenendo che l’imputato sarebbe stato controllato e interrogato prima che gli venissero letti i diritti e senza un mandato valido, chiedendo di escludere dal processo parte del materiale raccolto, compresa la sequenza in cui pronuncia il nome “Mark Rosario”.

I pubblici ministeri respingono le accuse di violazioni procedurali e sostengono che l’operato degli agenti di Altoona sia stato conforme alle norme, ricordando che il video documenta un intervento avviato dopo una segnalazione di cittadini e gestito con modalità considerate standard.