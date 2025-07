Luigi Marattin critica Luca Zingaretti per il video contro la moglie di Urso: "Il populismo in Italia nasce co

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Luigi Marattin ha criticato l’attore Luca Zingaretti per il video contro la moglie del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, accusata di aver saltato la fila all’aeroporto di Fiumicino. Il deputato ha detto: “Il populismo in Italia nasce così”. Marattin, però, ha inviato anche una stoccata a Urso, definendo “un mucchio di sciocchezze totali” le sue giustificazioni per quanto avvenuto.

La critica di Luigi Marattin a Luca Zingaretti

Nella mattinata di martedì 15 luglio l’attore Luca Zingaretti ha pubblicato un video sui social, accusando la moglie di un ministro di aver saltato la fila all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il deputato Luigi Marattin ha criticato l’attore su X: “Volete sapere come nasce il populismo in Italia? Così. Esattamente così“. E ha aggiunto: “Il soggetto in questione dica nomi e cognomi, in modo che si possa chiedere chiarimenti all’aereoporto di Fiumicino: è davvero andata così? È stato un abuso o un protocollo di sicurezza? Altrimenti sparate come queste non fanno altro che dare fiato a chi pensa che ‘i politici sono tutti ladri’. Ancora non ne avete avuto abbastanza dei danni che ha provocato questa narrazione?”.

Marattin ha anche lanciato una provocazione all’indirizzo di Luca Zingaretti: “Come si sentirebbe se qualcuno dicesse – ovviamente dicendo una fesseria – che la sua carriera di attore potrebbe essere stata favorita dall’essere fratello di un noto politico?!”. Poi ha precisato: “Penso che Luca Zingaretti sia un bravo attore, che avrebbe avuto la stessa identica carriera (anzi forse migliore!) se si fosse chiamato Luca Bianchi”.

Il chiarimento del ministro Urso e l’attacco di Luigi Marattin

Nelle ore successive allo sfogo di Luca Zingaretti è poi emerso il nome del ministro coinvolto: è Adolfo Urso, che in un’intervista a La Repubblica ha raccontato di aver accompagnato la moglie e il figlio di 7 anni in aeroporto prima di andare al ministero e sottolineato che “è compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza”.

A quel punto Luigi Marattin è tornato alla carica, attaccando stavolta proprio Urso: “Ora c’è un nome e un cognome, non il ‘i politici sono tutti uguali’, ‘è tutto un magna magna'”.

Il deputato ha poi definito la spiegazione del ministro Urso “un mucchio di sciocchezze totali“. E aggiunto: “A maggior ragione se il politico non partiva, non c’era alcuna ragione al mondo per far saltare la fila a un suo familiare”.

La chiosa finale di Marattin: “Essere in politica (a maggior ragione in ruoli di governo) deve metterti nelle condizione di svolgere il tuo compito al meglio, ma non deve mai tramutarsi in privilegi ingiustificati”.

Chi è Luigi Marattin

Luigi Marattin, nato a Napoli il 20 febbraio 1979, è deputato dal 23 marzo 2018, quando è stato eletto tra le liste del Partito Democratico.

Alle primarie del PD del 2019, vinte da Nicola Zingaretti, ha sostenuto la mozione di Roberto Giachetti (terzo dietro anche al segretario uscente Maurizio Martina).

Nel settembre del 2019 ha aderito a Italia Viva di Matteo Renzi. Nel 2022 è stato confermato deputato per la lista elettorale Azione – Italia Viva.

Il 9 settembre 2024 Marattin ha lasciato Italia Viva, in polemica la scelta del partito di voler far parte della coalizione di centro-sinistra con PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

L’8 marzo 2025 è nato il Partito Liberaldemocratico, di cui Luigi Marattin è segretario nazionale.